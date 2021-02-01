Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що повертати Україні ядерний статус неправильно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.
За словами Зеленського, в XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, у кого більше зброї - той пише Конституцію твоєї країни.
"Я розумію, що ядерна зброя – це дуже погано. Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все", - наголосив президент.
На запитання, чи не планує Україна спробувати повернути ядерний статус, Зеленський сказав: "Я вважаю, що сьогодні це неправильно робити. Все-таки ми повинні не перетворюватися з людей на звірів. Все-таки цивілізація врешті-решт переможе. Як би ми не ставилися до демократії, як говорив Черчилль, кращого у світі поки що немає. З усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, – все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми маємо йти за світовим законом, маємозалишатися людьми".
Будь ласка, зачекайте...
По поводу ЯО ЗЕ абсолютно прав.
Чем попытка себя защитить, делает из меня зверя?! Звери это те кто его использует или грозит им всему миру!!!
То, что мы просто не сможет это сделать, как финансово так и политически - другой вопрос - мы тут же превратимся в страну-изгоя, еще и санкций наваляют. Была бы у нас экономика сопоставима с Германией, тогда бы нам это позволили (не без скандала конечно), а так....
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
Так що зверніться зрештою до лікаря,можливо ваш важкий випадок все ж вилікують.
Будь на их месте достойные свободные люди, они бы и ядерное оружие сохранили, и с клубом великих держав договорились. Но холуи просто по привычке выполнили совместный приказ Москвы и Вашингтона сдать ядерное оружие, и даже не попытались поторговаться. Можно было весьма неплохо заработать даже на сокращении арсеналов, а уж полного отказа и вовсе избежать.
Впрочем тут проблема еще и в народе, который сам не знает чего хочет. Даже если бы ядерное оружие чудом удалось сохранить в 90-х, оно было бы слито при Яныке, когда Украина взяла пророссийский курс.
А еще я не уверен, что наши тупые, жирные генералы вообще бы справились с этими ракетами. Вон на Рашке за последние десятилетия было несколько ядерных аварий. Но у них есть где гадить, Сибирь огромна, а у нас нет.
И это агроблядской аграрной "супердержаве".