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Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повертати Україні ядерний статус неправильно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

За словами Зеленського, в XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, у кого більше зброї - той пише Конституцію твоєї країни.

"Я розумію, що ядерна зброя – це дуже погано. Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все", - наголосив президент.

На запитання, чи не планує Україна спробувати повернути ядерний статус, Зеленський сказав: "Я вважаю, що сьогодні це неправильно робити. Все-таки ми повинні не перетворюватися з людей на звірів. Все-таки цивілізація врешті-решт переможе. Як би ми не ставилися до демократії, як говорив Черчилль, кращого у світі поки що немає. З усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, – все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми маємо йти за світовим законом, маємозалишатися людьми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Путін готові продовжити ядерний договір

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей - Цензор.НЕТ 1689
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01.02.2021 11:04
+10
Приходит сын к Зеленскому и говорит:
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
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01.02.2021 11:04
+6
Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 3868
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01.02.2021 11:26
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Так Вы и так звери)
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01.02.2021 11:02 Відповісти
І в чому сенс жарту?
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01.02.2021 11:04 Відповісти
ЗЕлёное шимпанЗЕ
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01.02.2021 11:12 Відповісти
Верно, у животных нет ядерного оружия, оно есть только у людей и притом только у продвинутых
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01.02.2021 17:07 Відповісти
К сожалению, нет мировых законов, есть мировые договорённости. И они давно не работают.
По поводу ЯО ЗЕ абсолютно прав.
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01.02.2021 11:04 Відповісти
В чем прав? При чем тут вообще звери?!
Чем попытка себя защитить, делает из меня зверя?! Звери это те кто его использует или грозит им всему миру!!!
То, что мы просто не сможет это сделать, как финансово так и политически - другой вопрос - мы тут же превратимся в страну-изгоя, еще и санкций наваляют. Была бы у нас экономика сопоставима с Германией, тогда бы нам это позволили (не без скандала конечно), а так....
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01.02.2021 13:42 Відповісти
Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей - Цензор.НЕТ 1689
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01.02.2021 11:04 Відповісти
Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 3868
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01.02.2021 11:26 Відповісти
Ну тогда они должны жрать напару: Венедиктова бумаги со своими подписями, а Клоун пленки с эфирами где он распинается про пленки Деркача и что Венедиктова его прокурор (кстати не помещает выкупить у Ютуба его жесткие диски с этими записями и тоже сожрать). Потом можно рассказать Байдену, что он задремал в кресле и ему это приснилось Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 6733
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01.02.2021 13:47 Відповісти
Приходит сын к Зеленскому и говорит:
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
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01.02.2021 11:04 Відповісти
А ты животным никогда не переставал быть...
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01.02.2021 11:05 Відповісти
Конкретно - оманским ослом
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01.02.2021 12:31 Відповісти
долбень есть долбнем
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01.02.2021 11:06 Відповісти
Я всегда считал "мастером художественного слова" - ПроФФФесора Овоча... Но янелох-гундосій - єто вне конуренции...
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01.02.2021 11:07 Відповісти
Этому и ядерное оружие не поможет
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01.02.2021 11:07 Відповісти
имбицыл руководит страной..... испанский стыд.....
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01.02.2021 11:08 Відповісти
З ким домовлятись? З кацапами? Кацап починає щось розуміти тільки коли в рило получить.
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01.02.2021 11:09 Відповісти
Ти ж верховний головнокомандувач,як ти зібрався звільняти свою територію в війні з ядерною державою не відновлюючи свої рвсп з ядерними боєголовками.Скажи,мудло.Яким ресурсом?
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01.02.2021 11:09 Відповісти
Вы зібралися воювати з рашкою ядерною зброєю, серйозно?
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01.02.2021 11:14 Відповісти
Звичайно.Чи для вас дуже принципово чим вбивають солдат ЗСУ?
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01.02.2021 11:21 Відповісти
Важкий випадок,,,
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01.02.2021 11:26 Відповісти
Я тобі не лікар,іди скаржитись за адресом.
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01.02.2021 11:29 Відповісти
Це не скарга, мені просто жаль вас.
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01.02.2021 11:31 Відповісти
А мені таких як ви набридло навіть жаліти.Збройні сили,армія можуть повноцінно виконувати завдання по обороні держави лише тоді коли можуть діяти у всіх стихіях,на любих відстанях,всіма відомими засобами враження.Без цього це не армія.Це просто набір видів і родів військ не здатний виконати завдання оборони держави.Без змв та засобів її доставки ви маєте автомобіль без двигуна коліс і мрієте на ньому кудись їхати..
Так що зверніться зрештою до лікаря,можливо ваш важкий випадок все ж вилікують.
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01.02.2021 11:42 Відповісти
Не жалійте. Аби тільки вы шабелькою не врізалися.)))
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01.02.2021 12:00 Відповісти
Так, я зрозумів.Щезни і не нуди.
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01.02.2021 12:02 Відповісти
Не тобі тут командувати.
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01.02.2021 12:04 Відповісти
А ти поплач,і я не буду.
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01.02.2021 12:06 Відповісти
Їдь в Ізраїль і не будеш хвилюватися за Україну, ж2.
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01.02.2021 12:10 Відповісти
Як вичерпно це тебе характеризує, вузьколобий.
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01.02.2021 12:16 Відповісти
Ми зібралися унеможливити застосування ядерної зброї російською федерацією. Орки розуміють тільки силу та потужний удар у щелепу. Їх перевагу потрібно звести до нуля. Це питання виживання України як держави.
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01.02.2021 12:03 Відповісти
Хто "ми" і як ви зібралися це зробити?
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01.02.2021 12:05 Відповісти
Дорости сначала до уровня зверя. Затем будешь эволюционировать до человека. Все постепенно происходит, не все сразу...
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01.02.2021 11:11 Відповісти
Дешёвое балабольство на публику, потому что, даже если бы и решили возобновить ядерный статус, никто бы этого не позволил сделать. Я имею ввиду США. Наложили бы на Украину такие санкции, шо мало бы не показалось, а последствия этого для Украины, были бы очень плачевные, и Зеленский это понимает. То Кравчуку и Кучме, в своё время, нужно было думать головой, а не жопой, но поезд уже давно ушёл.
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01.02.2021 11:12 Відповісти
А їм ручкаться-дрючкаться з америкосами дуже хотілося.
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01.02.2021 12:26 Відповісти
Це не тобі вирішувати дебіл-дезертир зеленодупий , з тобою про серйозні речі ніхто розмовляти не буде .
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01.02.2021 11:17 Відповісти
Ядерная Украина не входила в планы США. Из-за него Украина стала бы изгоем, и уже никуда бы не смогла деться от рашки.
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01.02.2021 11:17 Відповісти
В планы США, входят только США! Всех остальных они только терпят, да ит только тех: кого не могу съесть без хлеба и соли..
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01.02.2021 12:28 Відповісти
Ага уже Ядерные Израиль, Индия и Пакистан стали изгоями? Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 6251
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01.02.2021 19:28 Відповісти
Контрацептив 😡
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01.02.2021 11:18 Відповісти
Если бы хотя бы звери. Те хоть доступными им средствами защищают себя, свое потомство, мои территории и тд. А так мы просто идиоты, позволяющие убивать себя своих детей и незащищающих свою собственность опять под сказки про светлое будущее наживающихся на нас.
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01.02.2021 11:18 Відповісти
Это Зе отнес к зверям население всех стран с ядерным оружием? Интересно, Байдену понравится?
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01.02.2021 11:21 Відповісти
Так а оно так и есть, все кто с ЯО, ложили свой йух на всех остальных.
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01.02.2021 12:32 Відповісти
Може досить вже дурня цитувати?
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01.02.2021 11:24 Відповісти
"Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей" - особенно, в хомячков, пля.
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01.02.2021 11:27 Відповісти
Наша главная проблема - колониальное сознание элит. Десятилетиями Москва возвышала в Украине холуев, готовых не думать, а тупо выполнять приказы из метрополии. Когда Совочек развалился, холуи внезапно получили в управление собственную огромную и до зубов вооруженную страну.
Будь на их месте достойные свободные люди, они бы и ядерное оружие сохранили, и с клубом великих держав договорились. Но холуи просто по привычке выполнили совместный приказ Москвы и Вашингтона сдать ядерное оружие, и даже не попытались поторговаться. Можно было весьма неплохо заработать даже на сокращении арсеналов, а уж полного отказа и вовсе избежать.
Впрочем тут проблема еще и в народе, который сам не знает чего хочет. Даже если бы ядерное оружие чудом удалось сохранить в 90-х, оно было бы слито при Яныке, когда Украина взяла пророссийский курс.
А еще я не уверен, что наши тупые, жирные генералы вообще бы справились с этими ракетами. Вон на Рашке за последние десятилетия было несколько ядерных аварий. Но у них есть где гадить, Сибирь огромна, а у нас нет.
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01.02.2021 11:27 Відповісти
Рашка бы где-то жахнула и сказала: Этонемыэтоони.
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01.02.2021 14:23 Відповісти
Сидит и думает,что бы еще ляпнуть,надеется за умного сойти.
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01.02.2021 11:29 Відповісти
а кто вам сказал что вы вообще люди? в нормальном понятии того слова. вы упыри, кровососы,алчные существа, это если без мата. макаки тоже человекоподобные и что? у них животный инстинкт как выжить, у вас он же только, как украсть. вы быстрее приматы, чем люди.
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01.02.2021 11:30 Відповісти
Черчилль в отличии от тогдашнего правитетельства Великобретании (Чемберлен)хотел воевать с гитлером и его поддержал народ.В отличии от тебя он не хотел заглядывать в глаза Гитлера и строить ему глазки.
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01.02.2021 11:40 Відповісти
ми не звєрі
Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 915
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01.02.2021 12:01 Відповісти
Украина, не способна разработать ЯО, Почему? Потому что капусту есть круглогодично, как КНДР, не способна, и под такими санкциями жить не сможет.
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01.02.2021 12:10 Відповісти
Капусту, украинцы скоро жрать круглогодично капусту начнут и без ЯО. В 2020 г в 3,6 раза увеличился импорт молока, как и всей молочки в целом, увеличился импорт офощей и фруктов
И это агроблядской аграрной "супердержаве".
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01.02.2021 12:39 Відповісти
Печально.
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01.02.2021 12:55 Відповісти
Ага уже Ядерные Израиль, Индия и Пакистан едят капусту Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 2077
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01.02.2021 19:25 Відповісти
В современном мире обретение ядерного статуса - дело тихое и подпольное. В Украине невозможное.
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01.02.2021 12:14 Відповісти
Що воно знову ляпнуло ?
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01.02.2021 12:22 Відповісти
Бубочка разбушевался на стезе пи"добольства. С чего бы это его так распирает ? Новые методички из Кремля получил или затосковал по 95 кварталу ?
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01.02.2021 12:36 Відповісти
95 квартал жжот Если вникнуть в его высказывания то, страны у которых есть ядерное оружие - звери....Шапито гастролирует...
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01.02.2021 12:28 Відповісти
ну недопонимает кое-чего президент, а объяснить некому - кругом друзья, а друг плохого не посоветует
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01.02.2021 15:10 Відповісти
Ленка, зашей супругу рот, а то балабонить ему, а отдуваться придется всей семье
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01.02.2021 12:38 Відповісти
Когда человек сидит в тепле, сытости и ему для этого не надо напрягаться, то отчего бы и не пофантазировать на досуге? Ведь Украина не производит, например, носители искусственного интеллекта, роботы, представительские автомобили премиум класса и прочий высокотехнологичный хай-тек чисто из гуманитарных соображений - дабы не отнимать хлеб насущный у голодных капиталистов. А так, мы ж великая страна, нам стоит только захотеть...
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01.02.2021 12:42 Відповісти
Бред. Абсолютный бред. Есть у вас ядерное оружие или не, все равно бы напали, не слева, так сзади, не сбоку так спереди. И себе под ноги этого оружия вы не бросите, и у ....партнеров!! его явно больше.
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01.02.2021 12:50 Відповісти
Его сегодня слишком много и одна лапша и пафос много текста ему выдали просто кошмар
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01.02.2021 13:13 Відповісти
Занятно отсосал кацапам ублюдок. Значит защищать свою землю и страну - это стать зверями,да петушара квартальная?
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01.02.2021 14:07 Відповісти
А из терпил в бойцов?
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01.02.2021 14:10 Відповісти
нужно провести референдум. И народ решит нужро или нет ядерный щит.
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01.02.2021 14:31 Відповісти
Волки, облизываясь, захлопали в ладоши. А страну защищать - дело пустое, мы же мирные овечки Долли.
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01.02.2021 15:08 Відповісти
пан президент повинен розуміти, що зброя потрібна для стримування насамперед, а потім для захисту Держави, яка вас обрала Головнокомандувачем.
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01.02.2021 15:20 Відповісти
Вивчай Будапештський меморандум - там про все сказано + КОНСТИТУЦІЯ нашої держави!!!
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01.02.2021 15:39 Відповісти
Хорошо что евреи не звери и тихонько себе в Израиле сделали атомную бомбу(верней не сделали, а еврии со штатов тихонько все передали, не спрашивая американцев)! А укранцам видетели НЕЛЬЗЯ! Вот МРАЗЬ!
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01.02.2021 17:24 Відповісти
А Израилю, Индии и Пакистану можно было стать ядерными Державами чтобы им соседи не "писали Kонституцию"?
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01.02.2021 19:22 Відповісти
За словами Зеленського США, Англія, Франція, КНР, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль це країни де живуть виключно - звірі. Яка чудова заява від профана. Однак, краще бути звіром, ніж обвугленим трупом серед знищеного міста з радіоактивним пригородом типу Фаллаут 3. Ми бачимо як легко РФ наплювала на всі договори, тому вона може так же легко застосувати свою ядерну зброю. Дикуни не можуть створити ЯЗ і політики маріонетки теж на це не здатні.
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02.02.2021 07:25 Відповісти
 
 