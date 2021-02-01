За добу через COVID-19 у Києві померли 5 осіб, видужали - 764, виявлено 161 новий випадок, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 161 випадок захворювання на COVID-19, померли 5 осіб.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко повідомив, що загалом коронавірус забрав життя 2370 киян. На сьогоднішні підтверджених випадків захворювання на COVID-19 уже 128 550.

Так, захворіли 82 жінки віком від 18 до 88 років, 73 чоловіки віком від 19 до 81 років, 2 дівчинки віком 5 і 7 років і 4 хлопчики від 1 до 11 років.

Захворіли, зокрема, і 4 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 764 людини. Загалом коронавірус подолали 69 322 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 70, у Дарницькому - 48 і у Святошинському районі - 12 випадків.

"Дбайте про своє здоров'я! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав мер Києва.

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