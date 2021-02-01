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Зеленський (17420) Росія (47179) санкції (6840)

Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський

Санкції проти РФ - перший крок для врегулювання конфлікту на Донбасі. Вони допомогли зупинити деескалацію, проте одного цього механізму мало.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

"Я вважаю, що багато санкцій спрацювало. Наприклад, проти "Північного потоку" дійсно спрацювало. А це все ж таки енергетична безпека для Європи, питання не тільки в Україні, але це спрацювало. При всій повазі до наших європейських друзів, але вирішальну роль, і це правда, тут зіграли Сполучені Штати Америки. Тому санкції – вони працюють", - уточнив президент.

"Друге. Ми не знаємо, чи було б без санкцій продовження ескалації війни. Ми з вами не знаємо. Ми не можемо вигадувати.

Але я хочу вам відверто сказати, що тоді, в момент початку війни, ми були без санкцій, без НАТО, мало готові, у нас була ще не модернізована армія, не модернізована технічно, ніякої допомоги тоді не було, коли почалася війна. Але ми змогли не пустити ворога далі. Тому казати, що Україна без НАТО нічого не зможе – це не є правдою", - додав Зеленський.

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При цьому він уточнив, що лише санкцій проти РФ не достатньо для того, щоб зупинити війну на Донбасі.

"Санкції – це якраз є момент замороження конфлікту, зупинки ескалації. Це непоганий перший крок. Але це перший крок. А ми вже не діти. Коли у нас народжується дитина, ми дивимось, чекаємо, який буде цей перший крок. Тобто цей перший крок уже зроблено. А далі ми хочемо бачити, щоб дитини почала бігати, жити, розвиватися. Тому я хочу, щоб мій народ і моя країна була об’єднана, щоб вона росла й розвивалася, я хочу, щоб ми всі "бігали", хочу повернути людей і території. І тут замало санкцій", - уточнив він.

При цьому Зеленський відмовився відповідати на питання щодо того, що необхідно для відновлення миру в Україні, пославшись на те, що в разі оприлюднення цієї стратегії, вона може не спрацювати.

"Я боюся, що не можу розповісти це телеглядачам, інакше воно потім не спрацює. Тому що всі будуть дивитися вашу програму, навіть він буде дивитися. Я в цьому впевнений", - додав глава держави.

Також читайте: США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Вы это кто?? Зеленое стадо?? Так это стадо к тому что паРашу остановили и загнали в 5 районов двух областей ни какого отношения не имеет...
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01.02.2021 11:14
+40
Мы не пустили врага дальше. Многие санкции против РФ сработали, но это только первый шаг, - Зеленский - Цензор.НЕТ 563
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01.02.2021 11:19
+31
А какие санкции работают то?? Вот эти??
Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России
Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.
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01.02.2021 11:15
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Какое отношение ты имеешь к событиям 2014 года и армии? Ты в это время гундосил шутом перед россиянами и сепарами,а в это время депутата Рыбака убивали.
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01.02.2021 12:24 Відповісти
Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3184
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01.02.2021 12:36 Відповісти
Рыло узкого мира.Сразу видна генетика Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 269
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01.02.2021 15:47 Відповісти
Майже як: - МИ Ніколай Второй))) Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6440 Зухвальство, воно таке(!) Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7743
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01.02.2021 12:42 Відповісти
як бачу МИ. та шляк би вас трафив...кодло зелене Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5180
я вже не говорю про Зеро...нуль та ще й перекреслений...
а іших за сьомий рік біля сітки не бачив НІ ОДНОГО...
фарисеї..
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01.02.2021 12:57 Відповісти
как гнусно примазываться к заслугам папередников
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01.02.2021 12:58 Відповісти
ось ще ...********* Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2278

Президент Володимир Зеленський переконаний, що у разі його перебування на посту глави держави в лютому 2014 року так звані російські «зелені чоловічки» не зайшли б до Криму.
Про це він заявив в інтерв'ю у програмі Axios, що виходить на платформі американського телеканалу HBO, повний текст якого опублікувала пресслужба глави держави в понеділок, повідомляє Укрінформ.
«І, вибачте, якби я тоді був Президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», - сказав Зеленський.та ти про всьому готовому ...при піднятій армії сциш та здаєш території...
очі б мої тебе не бачили... Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7588
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01.02.2021 13:00 Відповісти
Зеленський: Якби я тоді був Президентом, ми б не пустили «зелених чоловічків» у Крим После этого высера геббельс мне показался каким-то мальчишкой из какой-то подворотни Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4580
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01.02.2021 13:02 Відповісти
уклонист,по подробнее кого и конкретно,кто враг,куда не пускал??
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01.02.2021 13:11 Відповісти
Ця обдолбана курва уже не слідкує і не контролює, що говорить...
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01.02.2021 14:13 Відповісти
Ви, то хто, пілять?! Ти тут яким боком, гнидо зелена?
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01.02.2021 14:14 Відповісти
всё верно сказал. И спасибо администрации Трампа за санкции против СП-2.
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01.02.2021 14:51 Відповісти
Г.президент сколько я помню основную тяжесть войны с московией на себе вытащил Президент Порошенко с Добровольцами которые в домашних тапочках и с берданками остановили врага им, именно им велика шана всіх українців за те що враг не просунувся далі в країну.
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01.02.2021 15:34 Відповісти
Переобулся , что ли???? Во что животворящий Байден может сделать..
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01.02.2021 15:49 Відповісти
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