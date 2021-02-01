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Новини Політика України Коронавірус і карантин
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Зеленський про закупівлю російської вакцини проти COVID-19: "Не можу ризикувати здоров'ям наших громадян"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про закупівлю російської вакцини проти COVID-19:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія користується тим, що європейська вакцина в Україну приходить дуже пізно, тому і пропонує свою.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Коментуючи інформацію про те, що Росія запропонувала свою вакцину від коронавірусу, глава держави сказав: "Я не можу ризикувати здоров’ям наших громадян. Не хочу казати якісь неприємні слова, тому що так може бути, що через мої слова терміни постачання вакцин будуть ще довшими, тому я не буду ризикувати. Але це один приклад, коли світ нагадує нам, що Україна повинна, перш за все, розбудовувати себе сильною країною, у якої є все: своя зброя, своя армія, своя вакцина, свої гроші – все своє".

Водночас Зеленський сказав, що російська вакцина це - один з тих проявів серйозної інформаційної війни, яка ведеться.

"Питання не в тому, що там написано Made in Russia, питання в тому, що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини. Вони користуються тим, що європейська вакцина приходить до нас дуже пізно, і тому пропонують свою", - додав президент.

Читайте: Україна направить COVAX додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, - заступник міністра охорони здоров'я Іващенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
о, найвеличественниший лидер современности, а взойдёт ли завтра Солнце?
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01.02.2021 11:27
+3
73% покатить, от влада отримає пфайзер та модерну, а по ящику скажуть що парашенка праклятий зірвав контракти, знімуть новий відос де він вбиває свою сестру- і лох вчергове буде гатов
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01.02.2021 11:27
+3
Хтось ще слухає цього буонапарта!?
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01.02.2021 11:29
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о, найвеличественниший лидер современности, а взойдёт ли завтра Солнце?
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01.02.2021 11:27 Відповісти
73% покатить, от влада отримає пфайзер та модерну, а по ящику скажуть що парашенка праклятий зірвав контракти, знімуть новий відос де він вбиває свою сестру- і лох вчергове буде гатов
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01.02.2021 11:27 Відповісти
Хтось ще слухає цього буонапарта!?
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01.02.2021 11:29 Відповісти
Забочусь о своем здоровье сам, а не словами оманского осла.
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01.02.2021 11:29 Відповісти
Потрібно надати людям можливість самим обирати якою вакциною робити щеплення.
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01.02.2021 11:37 Відповісти
как ты будешь выбирать если её не завезли так как зеля не смогло организовать...
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01.02.2021 11:42 Відповісти
..оно ещё танцует?(с)
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01.02.2021 11:38 Відповісти
Музицирует. Аккорд по клавишам это был.
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01.02.2021 12:13 Відповісти
вот жеж мерзкий и лживый и ни на что хорошее не способный гад.
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01.02.2021 11:41 Відповісти
Европа дескать нас морит а рашка спасает.
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01.02.2021 11:41 Відповісти
Дипломатично.
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01.02.2021 11:52 Відповісти
"Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно" - бреше.
Бреше в тій частині, що якісна вакцина ніби пізно надходить.
Бо насправді - його бубочкіни стапашки пізно почали просити укласти контракти на постачання вакцини.
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01.02.2021 11:54 Відповісти
А если бы Спутник прошел сертификацию,взял бы?
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01.02.2021 12:19 Відповісти
аж слеза прошибла....чмоки-чмоки вава
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01.02.2021 12:23 Відповісти
Проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню нет веры, чтобы он там ни кукарекал. Его не гнать надо. Его надо зажмурить вместе со всей фамилией и всю эту падлючую семейку развесить на столбах Крещатика, дабы следующему неповадно было.
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01.02.2021 12:25 Відповісти
кантата ля мажор отыграна гениально, инструмент порхал по клавишам, аки воробышек
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01.02.2021 13:43 Відповісти
 
 