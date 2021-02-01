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Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя: в цьому є потреба, - посол Франції де Понсен

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Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя: в цьому є потреба, - посол Франції де Понсен

Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"На цей момент у нас немає дати через пандемію. Президент Макрон нині не подорожує. Він не залишав Францію із середини грудня. Його останній візит був до Брюсселя, не двосторонній і не дуже далеко. Я хочу бути дуже обережним, але очікую, що цей візит може відбутися до кінця першого півріччя", - сказав посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Де Понсен зазначив, що в цьому візиті є велика необхідність, оскільки останнім президентом Франції, який офіційно відвідав Україну, був Жак Ширак у 1998 році.

Також читайте: Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен

"Принцип візиту погоджено, тому що, як я вже сказав, між двома президентами дуже хороші стосунки, і президент Макрон дуже хоче приїхати. Президент Зеленський неодноразово підтверджував запрошення. Між нашими країнами бракує візитів на найвищому рівні. Останнім президентом Франції, який офіційно відвідав Україну, був Жак Ширак у 1998 році. Це було дуже давно. Отже, в цьому є потреба. І для цього візиту на такому високому рівні є багато матеріалу", - наголосив він.

Посол зазначив, що в центрі візиту будуть двосторонні програми, а також політичний вимір.

"Щодо змісту, тут буде на що звернути увагу. Є дуже важливі двосторонні програми: вертольоти, патрульні катери, локомотиви, водоочисна станція в Маріуполі. В нас є ще кілька проектів у Луганській області. Це просто для економіки. Культурна, наукова, університетська та лінгвістична частина теж велика. Можу вам сказати, що якщо приїде президент Макрон, він буде перевантажений проектами та програмами. Політичний вимір, очевидно, також буде в центрі президентського візиту", - розповів де Понсен.

Автор: Наталя Джума
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Ротшильды заволновались. Что-то идёт не по их планам.
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01.02.2021 11:35 Відповісти
- Нас там нєт! - сказав путін.
- Ні! Ви тут є! Ось докази! - відповів Порох.
- Я вас уничтожу! - сказав путін.
- Спробуй! - відповів Порох, і путін проковтнув продовження фрази...
Меркель та Олланд (Макрона попередник), схвально зааплодували та стали за спиною Порошенка.
Це було 12 лютого, шість років тому, під час найзапекліших боїв на сході.
Ми вистояли.
***
- Нас там нєт! - сказав путін.
- Согласєн! Я віжу в ваших глазах жєланіє міра! - відповів Зе.
Меркель затрясло, Макрон (Олланда наступник) відійшов в сторону.
Це було в шосту річницю війни з росією.
Відкочуємось до початку...
Новітня історія України.
Піддубний

Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 9122
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01.02.2021 11:35 Відповісти
И что этот геронтофил и лакей кремля хочет впарить Янелоху ?
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01.02.2021 11:35 Відповісти
Будут совещаться, как бы из презов-фриков не превратиться в фрикасе
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01.02.2021 11:37 Відповісти
Поруч дві новини:

Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен

і Франция и другие страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, - посол де Понсен

Макрон Вові влаштує веселенький день?
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01.02.2021 11:44 Відповісти
все будет как положено - шашлык, шаурма, маца...
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01.02.2021 13:33 Відповісти
Жабоед вместе со своими советами сдаться кацапне идёт нах.
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01.02.2021 11:47 Відповісти
Такое себе события..
Гражданам без толку, а президенту новые селфи
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01.02.2021 12:08 Відповісти
на смене зебил - банит)) Повторю - на пару в очко ху..йлу-хозяину заглядывать будут.
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01.02.2021 14:05 Відповісти
Буде як з Сіярто - спочатку до Москви, там обговорити "внутріукраїнські проблеми" і з інструкціями і установками до Києва...
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01.02.2021 14:09 Відповісти
Че ему сюда ехать? Разговаривать нескем - Зеленский уже НИКТО...
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01.02.2021 14:16 Відповісти
Между первым и вторым полугодиями...
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01.02.2021 22:43 Відповісти
 
 