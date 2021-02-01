Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя: в цьому є потреба, - посол Франції де Понсен
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Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"На цей момент у нас немає дати через пандемію. Президент Макрон нині не подорожує. Він не залишав Францію із середини грудня. Його останній візит був до Брюсселя, не двосторонній і не дуже далеко. Я хочу бути дуже обережним, але очікую, що цей візит може відбутися до кінця першого півріччя", - сказав посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Де Понсен зазначив, що в цьому візиті є велика необхідність, оскільки останнім президентом Франції, який офіційно відвідав Україну, був Жак Ширак у 1998 році.
"Принцип візиту погоджено, тому що, як я вже сказав, між двома президентами дуже хороші стосунки, і президент Макрон дуже хоче приїхати. Президент Зеленський неодноразово підтверджував запрошення. Між нашими країнами бракує візитів на найвищому рівні. Останнім президентом Франції, який офіційно відвідав Україну, був Жак Ширак у 1998 році. Це було дуже давно. Отже, в цьому є потреба. І для цього візиту на такому високому рівні є багато матеріалу", - наголосив він.
Посол зазначив, що в центрі візиту будуть двосторонні програми, а також політичний вимір.
"Щодо змісту, тут буде на що звернути увагу. Є дуже важливі двосторонні програми: вертольоти, патрульні катери, локомотиви, водоочисна станція в Маріуполі. В нас є ще кілька проектів у Луганській області. Це просто для економіки. Культурна, наукова, університетська та лінгвістична частина теж велика. Можу вам сказати, що якщо приїде президент Макрон, він буде перевантажений проектами та програмами. Політичний вимір, очевидно, також буде в центрі президентського візиту", - розповів де Понсен.
Будь ласка, зачекайте...
- Ні! Ви тут є! Ось докази! - відповів Порох.
- Я вас уничтожу! - сказав путін.
- Спробуй! - відповів Порох, і путін проковтнув продовження фрази...
Меркель та Олланд (Макрона попередник), схвально зааплодували та стали за спиною Порошенка.
Це було 12 лютого, шість років тому, під час найзапекліших боїв на сході.
Ми вистояли.
***
- Нас там нєт! - сказав путін.
- Согласєн! Я віжу в ваших глазах жєланіє міра! - відповів Зе.
Меркель затрясло, Макрон (Олланда наступник) відійшов в сторону.
Це було в шосту річницю війни з росією.
Відкочуємось до початку...
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