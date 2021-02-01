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Рада хоче заслухати Степанова про результати локдауну і програму вакцинації, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада хоче заслухати Степанова про результати локдауну і програму вакцинації, -

Рада хоче заслухати главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова на годині запитань до уряду. Міністра хочуть заслухати з приводу результатів локдауну і вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході погоджувальної ради заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Треба послухати пана Степанова на годині запитань до уряду, щоб він нам відзвітував і про програму вакцинації в першу чергу, це головне питання має бути. І про те, які все-таки результати були у локдауну, тому що ми його (Степанова. - Ред .) не чули ще після локдауну. Чи були досягнуті ті цілі, які ми ставили, коли обмежували діяльність в першу чергу малого бізнесу, креативних індустрій тощо", - зазначив Корнієнко.

За словами заступника голови фракції, потрібно зрозуміти, який був результат введених карантинних обмежень.

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Автор: Анастасія Потіха
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коронавирус, прекрасный предлог засирать мозги обывателю, забывая про насущные и важные проблемы, проколы, недоработки, тупость и делитанство зеленых чмырей.
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01.02.2021 11:38 Відповісти
Стрелочника нашли?
Да нет, не стрелочника. Этого козла отпущения давно готовили.
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01.02.2021 11:46 Відповісти
Смотри телевизор. Там по ушам трет и в Раде будет тереть. Законы принимайте, а не клоунады смотрите!
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01.02.2021 11:51 Відповісти
Так вот почему так мало сегодня новых заболевших.
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01.02.2021 11:55 Відповісти
Он в Раде расскажет то, что ему выгодно! Цифры заболевших берутся с потолка!
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01.02.2021 11:56 Відповісти
недоврач возьмет больничный спецом в этот день
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01.02.2021 12:25 Відповісти
Рада хоче заслухати Степанова про результати локдауну і програму вакцинації, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6131
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01.02.2021 13:17 Відповісти
Вакцини не поможуть.
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01.02.2021 14:46 Відповісти
 
 