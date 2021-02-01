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G-7 (706) корупція (4069) КС (1154) Франція (1969) реформи (2316) Понсен (59)

Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен

Франція, а також інші країни G7 ("великої сімки") розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я маю відзначити своє розчарування. І це не лише моє розчарування, не розчарування Франції, це розчарування країн G7. Думаю, ви стежите за нашими твітами. Зрозуміло, що ми розчаровані ситуацією, особливо коли йдеться про конфлікт навколо Конституційного Суду. Також очевидно, що ми вважаємо постанову від 27 жовтня серйозною перешкодою для боротьби України з корупцією, оскільки деякі важливі аспекти законодавства опинилися під загрозою, були видалені, наприклад, положення про кримінальну відповідальність за неправдиве електронне декларування, і те, що визначає повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми занепокоєні і наразі не бачимо достатнього прогресу", - сказав де Понсен.

Посол Франції зазначив, що причинами неуспішної боротьби з корупцією в Україні є наявність зацікавлених кіл, брак правових інструментів для просування реформ та правової експертизи.

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"Думаю, цьому є багато причин. Ймовірно, є сильні зацікавлені кола, і відсторонити тих, хто поставив на карту, складно. Також, ймовірно, бракує правових інструментів для просування реформ і бракує правової експертизи. Наприклад, коли розробляються закони, вони недостатньо добре складені, щоб пройти через експертизу Конституційного Суду. Бракує технічних деталей, і ми готові надати юридичну підтримку. У будь-якому разі, висновок такий, що наразі ситуація незадовільна", - наголосив де Понсен.

На запитання про те, хто відповідальний за відсутність прогресу в реформах, посол зазначив, що це деякі гравці судової системи та деякі олігархи.

"Я не хочу вплутуватися в пошук винних. Але я сказав би, що деякі гравці судової системи та деякі олігархи є головними перешкодами на шляху реформ нині. Дуже складно реформувати країну, якщо у вас немає чистої судової системи. Я дійсно думаю, що президент Зеленський щиро переконаний у необхідності реформ і що він наполягає на цьому напрямі. Але є дуже великі перешкоди", - зазначив він.

Дипломат наголосив, що для виходу з цієї кризи Україні потрібна дуже сильна політична воля, дуже сильна підтримка Верховної Ради, підтримка міжнародної спільноти, зокрема G7 та ЄС.

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"Ми підтримуватимемо, наприклад, відбіркову комісію. Ми готові надати міжнародних експертів для участі в цих комісіях, для відбору компетентних й етично адекватних суддів, прокурорів. Ми готові надати технічну експертизу, про яку я згадував раніше, і надати цю підтримку. Якщо все це скласти разом - політичну волю згори, політичну підтримку ВР - усе може змінитися в правильному напрямі. Нам потрібен новий поштовх для підкріплення зусиль, це ясно", - розповів де Понсен.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Что ты несешь, совок? Не тебе кукарекать, за что стоял Майдан.
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01.02.2021 11:38
+24
А чем тебе в такое время ,во время войны ,армия мова вера помешала ,ты невышывата? Или ты думаешь где то во время войны росла экономика,хотя при порохе росла не на 40 проц как говорил твой зелебоба но на 3-5 каждый год. Ах да вам же малоросам надо "шобы колбаса по 2,20 и доллар по 8 и все сразу".
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01.02.2021 12:07
+20
"Велике крадівництво" ЗЕленої банди

Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?

Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 8947

Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
Ира Прокопова
_______________________
Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
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01.02.2021 11:53
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Что так сегодня уседно банят за коменты против зелуп))))? Повторю 73% ублюдков и глав зелупа к этоиу и стремились - главное в таежный союз - ракрм перед х.у..й.лом. и сватов смотреть.
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01.02.2021 13:58 Відповісти
про какую вообще борьбу с коррупцией может идти речь если неадекваты выбрали малоПИД,,,роское, нарко-Чмо полностью зависимое от бени и других Крыс....
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01.02.2021 14:41 Відповісти
Они разочарованы борьбой с коррупцией... . А кто отказал в ПДЧ Грузии и Украине в 2007г на саммите НАТО в Бухаресте? Грузия получила в 2008г, а мы в 2014г от братанов северных великолепный ответ на сегодняшний их вопрос о разочаровании в борьбе!
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01.02.2021 14:49 Відповісти
Що за маячня? До чого вона тут?
І Україні, і Грузія і БУЛИ, і Є наразі неготові до отримання ПДЧ.
І попередні влади для цього не особливо старалися. а ця й поготів.
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02.02.2021 08:42 Відповісти
Великолепно у вас вышло. Как власть что не особо старалась почти вся---так сойдёт! А как бред--то мой! Полегчало? Как не готовы? Тогда были не готовы в 2007 и сегодня опять? Так по этому и стоит давно пробивать статус стратегического партнёра США, а НАТО спеклось. И ещё тогда когда Гитлеру Судеты сдали в 1938г. А комунякам Прагу в 1968г. Забыл да вспомнил Будапешт в 1956г! А сегодня СП-2 умяли молча от путлера! Не с теми повелись мы!
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02.02.2021 23:49 Відповісти
"Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда".© В.Ленин
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01.02.2021 14:59 Відповісти
Так не давайте денег этой зе- банде мартышек. Деньги все равно разворовываются безо всякой оглядки на мораль и приличия.
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01.02.2021 15:09 Відповісти
Царь хороший. Бояре плохие.
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01.02.2021 15:48 Відповісти
а уж как мы разочарованы
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01.02.2021 16:26 Відповісти
Треба Порошенка повертати.При ньому всі корупціонери сралися в штани.Тюрми були переповнені хабарниками.Їх було так багато,що не можу навіть пригадати хоч одне конкретне прізвище.При нинішньому Зепадлюці всіх повідпускали, і країна знову поринула у корупційне болото.Пане Петро,народ вас чекає.Головне не розгубіть своїх кристально чистих соратників і величезну армію відданих прихильників!Вірю до вас приєднаються і ті 73% зелебобіків,яких тут кожен день поливають помиями (тому їм просто нікуди діватись).Так що ваша перемога майже невідворотня.☺
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01.02.2021 16:40 Відповісти
кучерявая бабуся в Украину и нос не сунула-сидела в Израиле.А как только зеля пришел к власти сразу прилетела на личном самолете
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01.02.2021 16:50 Відповісти
Поки кучерява бабуся сиділа в Ізраїлі,тут інші кучеряві бабусі капусту стригли,і місце було зайняте.☺
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01.02.2021 18:26 Відповісти
Що ти верзеш,дідайло..
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13.04.2021 13:47 Відповісти
Позич у сусіда мозок,***********...😁
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13.04.2021 22:43 Відповісти
Да никакой борьбы с коррупцией не было и нет, а почему, да потому, что некому бороться с той самой коррупцией, а почему, да потому, что у власти почти все коррупционеры.
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01.02.2021 17:01 Відповісти
ну, хранцузам гріх жалітися: б/у гелікоптери (ніц не потрібні) купили, катери купили, зараз локомотивів накуплять, все норм - авакян іще якогось мотлоху за наш рахунок придбає...
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01.02.2021 17:54 Відповісти
Просто уничтожающая для действующей власти критика, весьма резкая по дипломатическим меркам, но справедливая.
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01.02.2021 18:02 Відповісти
Поки кучерява бабуся сиділа в Ізраїлі,тут інші кучеряві бабусі капусту стригли,і місце було зайняте.☺
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01.02.2021 18:25 Відповісти
Как вообще реформировать судебную систему? Судей никто не выбирает и не назначает. Они сами себя назначают и работают пожизненно. Они ни за что, ни перед кем не несут ответственности. Уволить их никто не может. У них неприкосновенность. Это просто мафиозная группировка, наживающаяся на взятках, да еще и с огромными зарплатами.
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01.02.2021 18:52 Відповісти
Только арматура. Рифлёнка желательно.
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02.02.2021 23:51 Відповісти
просто судьи зелю всерьез не воспринимают, и ничего он им сделать не может
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01.02.2021 19:02 Відповісти
А як бджоли будуть боротись з медом? Не розуміє пан посол реалій українського бантустану...
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01.02.2021 20:11 Відповісти
Наглядова рада України - посли G-7 - незадоволені. Значить пора міняти правління. Але для цього ще треба трошки мізків народу прибавити.
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01.02.2021 21:45 Відповісти
во власти должны быть люди, которые идут туда, чтобы цель их была - сделать благо для государства - народа. а те, кто идет ради обогащения во власть - их во власти не должно быть!
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02.02.2021 02:43 Відповісти
пока есть олигархи, то с коррупцией ничего не сделает никто!
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02.02.2021 02:42 Відповісти
Украина разочарована что Германия до сих пор поддерживает российский терроризм .
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02.02.2021 08:21 Відповісти
Не довольны,..а чем они нам помогли,чтобы справиться с коррупцией?Хотя бы не мешали.При желании пару батальонов,и вся коррупция быстренько закончится
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13.04.2021 13:53 Відповісти
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