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Новини Політика України
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корабель (1421) Нацполіція (13920) Франція (1969) Понсен (59) вертоліт (709)

Наприкінці 2021 року розпочнуться поставки в Україну патрульних катерів із Франції: вони привнесуть новий елемент безпеки, - посол де Понсен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наприкінці 2021 року розпочнуться поставки в Україну патрульних катерів із Франції: вони привнесуть новий елемент безпеки, - посол де Понсен

Поставки в Україну патрульних катерів, виготовлених французькою компанією OCEA, розпочнуться наприкінці 2021 року, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Будівництво розпочалося у Франції та в Миколаєві в Україні в грудні 2020 року. Постачання почнуться наприкінці 2021 року. Це проєкт вартістю 136 млн євро, який отримує фінансову підтримку від французького уряду за рахунок кредиту казначейства Франції (40 млн євро) і Bpi France (76 млн євро)", - сказав посол в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "Нібулон" - дуже сильний партнер, це молода компанія, але з дуже хорошим досвідом.

"Я був у Миколаєві з міністром Аваковим для запуску цього проєкту 22 липня минулого року. Цей проєкт дуже своєчасний. Я впевнений, що він теж буде успішним. Є 20 патрульних катерів завдовжки 32 метри. Вони привнесуть новий елемент безпеки в Україну, тому що підходять для патрулювання і на річках, і на морі. Можливо, ви знаєте, що конструкцію зроблено з алюмінію, і це дуже важливий елемент для технологій, тому що він легший. Щодо вертольотів, то тут все за останнім словом техніки", - пояснив дипломат.

Крім того, він зазначив, що в межах контракту з Airbus Helicopters SAS у 2021 році планується постачання 27 вертольотів.

"Наразі контракт реалізується повним ходом, і цього року в Україну прибувають 27 нових вертольотів, що є великим викликом. Тому що ви можете привезти 27 вертольотів, але вам потрібне обслуговування, місце для зберігання вертольотів, навчання пілотів тощо. Привезти вертольоти в Україну нескладно, а от обслуговувати їх, навчати пілотів набагато важче. Це дуже складне питання. А для України це зміна культури, тому що колишня культура в цьому секторі прийшла з Радянського Союзу. Тепер він іде на захід, з новими стандартами і новою мовою, тому що він переходить з російською на англійську. Але, звісно, ці вертольоти сучасніші й ефективніші. З ними Україна вступає у XXI століття", - зазначив він.

Де Понсен додав, що вертольоти матимуть велике значення, наприклад, у боротьбі з лісовими пожежами.

"З новими вертольотами пожежники будуть набагато ефективніші й виступатимуть за цивільну безпеку, наприклад, коли стаються дорожньо-транспортні пригоди, щоб доставити людей до лікарень. Якщо у вас хороші вертольоти, які працюють удень і вночі, це має велике значення для України й може врятувати життя", - пояснив він.

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За словами посла, контракт на закупівлю вантажних локомотивів між "Укрзалізницею" і французькою компанією Alstom поки що недопрацьований, проте якщо президент Макрон приїде в Україну, ця угода буде в програмі його візиту.

"Цей проєкт передбачає поставку французькою компанією Alstom від 50 до 80 багатосистемних електровозів Української залізниці, "Укрзалізниці". Ці локомотиви планується використовувати для роботи на основних вантажних маршрутах Української залізниці по країні", - зазначив дипломат

Де Понсен додав, що цей контракт свідчить про високий елемент співробітництва.

"Якщо він буде завершений, це буде реальне і дуже міцне партнерство між Францією і Україною в цій ключовій галузі залізничних перевезень. Угода буде підтримана дуже важливою і цікавою позикою від французького казначейства відповідно до правил Організації економічного співробітництва і розвитку. Так що фінансовий аспект дуже важливий. Це також сигнал про те, що Україна є важливою для Франції, тому що ми не надаємо такі фінансові інструменти для всіх країн, бо це дорого для французького казначейства. Ми надали цей спеціальний кредит, бо це - Україна, і ваша країна є важливим партнером для Франції", - розповів він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
ці вертольоти нездатні нічого крім пари ментів взяти на борт. геть безкорисна річ. економічна диверсія.
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01.02.2021 12:01
+2
Франция это "запасной аэродром" Авакова, он продвигает все закупки. В какой стране министр МВД озадачен приобретением подвижного состава?
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01.02.2021 13:05
+1
Алюмінієвий патрульний катер? Це навіть не ********. 22 калібром від борту до борту навиліт, а 35-тим вздовж наскрізь... А де ж він збирається набрати команди суїцидників?
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01.02.2021 13:08
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О! Класс! Будет на чем со своих рыбаков бабло лупить!
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01.02.2021 11:48 Відповісти
Зрада! Кремль! На Майдан!
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01.02.2021 11:50 Відповісти
купувати хоч шось у ************** прихвостнів-- зрада і западло зеленоаваківське. тим більше шо моторсіч має кращі розробки вертольотів за французські.
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01.02.2021 11:58 Відповісти
Ну і назви ті кращі розробки. Я знаю Мі-2 розробки х..-знає якого бородатого року. Що ще? Лопаті? Прекрасно. Вставить в ср.ку ярославському і нехай летить в Китай назавжди. От якби знайшли покупців на наші АНи, дійсно класні машини, робили їх десятками на рік, а на отримані гроші купляли французькі чи американські бойові вертольоти поки свої такі не робимо, то було б класно.
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01.02.2021 13:30 Відповісти
ці вертольоти нездатні нічого крім пари ментів взяти на борт. геть безкорисна річ. економічна диверсія.
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01.02.2021 12:01 Відповісти
Украине необходимо закупить вообщето больше 500 электровозов, но это не за год а программа лет на 7-8 при таких условиях все нормальные страны требуют и добиваются локализации производства в стране заказчике, тем более у нас есть готовые мощности и персонал, что из это-го выжмет Зеленский, как то не внушает доверия
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01.02.2021 12:23 Відповісти
Ми маємо можливість будувати будь які кораблі...від катерів до авіаносців...І при цьому купляємо у Франціі...Колись на початку дев"яностих директор львівського лікеро-горілчаного заводу повіз в Німеччину сто тисяч фляшок горілки...Продав їх там а на виручену валюту купив сто тисяч пустих фляшок,дуже гарних,оригінальних...І теж,як ото теперішня влада гордився цією "вдалою оборудкою",показував на ефірах пусту фляшку...Але тоді було ще багато не навчених життям придурків...невже вони вертаються?..
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01.02.2021 12:27 Відповісти
От навіщо нам стільки патрульних катерів з сиволічним озброєнням? Невже тих, що поставили США мало? Мені здається, що нам потрібно не лише закупляти а і відновлювати виробництво хоть би есмінців на яких вже можна ставити серйозне протикорабельне озброєння.
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01.02.2021 12:41 Відповісти
Франция это "запасной аэродром" Авакова, он продвигает все закупки. В какой стране министр МВД озадачен приобретением подвижного состава?
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01.02.2021 13:05 Відповісти
От навіщо нам стільки патрульних катерів з сиволічним озброєнням? Невже тих, що поставили США мало? Мені здається, що нам потрібно не лише закупляти а і відновлювати виробництво хоть би есмінців на яких вже можна ставити серйозне протикорабельне озброєння.
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01.02.2021 12:42 Відповісти
Алюмінієвий патрульний катер? Це навіть не ********. 22 калібром від борту до борту навиліт, а 35-тим вздовж наскрізь... А де ж він збирається набрати команди суїцидників?
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01.02.2021 13:08 Відповісти
теперь у москалей есть только одна альтернатива-топиться где-нить поглубже, иначе кирдык
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01.02.2021 13:25 Відповісти
 
 