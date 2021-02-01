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Росія (47179) нормандська четвірка (1523) Понсен (59)

Нормандський формат не досяг всіх своїх цілей, але він єдиний, який працює: не лагодьте те, що не зламано, - посол Франції де Понсен

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Нормандський формат не досяг всіх своїх цілей, але він єдиний, який працює: не лагодьте те, що не зламано, - посол Франції де Понсен

На цей момент нормандський формат - єдиний працюючий, успішний, і хоча він не досяг всіх своїх цілей, але принаймні він існує, заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Щодо цього у нас дуже прагматичний підхід. Ми намагаємося дотримуватися цього правила:"не лагодьте те, що не зламано". На цей момент Нормандський формат - єдиний працюючий, успішний. Він не досяг всіх своїх цілей, але принаймні він існує. Він функціонує, наприклад, 22 січня мала відбутися зустріч дипломатичних радників формату, хоча вона була відкладена через трагічну пожежу в Харкові. Рік тому в Парижі ми залишилися задоволені досягнутими результатами", - сказав де Понсен в інтерв'ю "Інтерфакс- Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, іноді занадто багато уваги приділяється формату, а не змісту.

"Відсутність результатів (я згоден з цим) - питання не формату. Якщо ви зміните формат, це не обов'язково означає, що ви отримаєте кращі результати. Кращі результати будуть тому, що буде прогрес у впевненості і політичній волі до миру і досягнення цілей. Це не питання формату. Якщо ви зламаєте градусник, це не допоможе уникнути спеки", - зазначив посол.

Де Понсен підкреслив, що між главами чотирьох держав і чотирма радниками існує довіра, вони дуже добре знають один одного.

Також читайте: Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський

"Пан Андрій Єрмак, глава Офісу Президента України, бере дуже активну участь, і разом вони досягли результатів. Припинення вогню - найважливіше. Було життєво важливо зупинити вбивства. Обмін полоненими був ще одним дуже важливим результатом. Звичайно, для одного року цього мало, але принаймні є хороші і важливі результати. Звичайно, якщо є кращі ідеї, ми відкриті для обговорення. Однак необхідно довести, що він буде краще, ніж існуючий Нормандський формат", - додав він.

Також посол висловив стурбованість відсутністю у "деяких учасників Нормандської четвірки" політичної волі до виконання домовленостей лідерів в Парижі, вказавши, що Україна свій внесок в цей процес зробила.

"Ми стурбовані. Ми бачимо, що у деяких учасників відсутня політична воля йти далі. Але у нас є перемир'я. Ми бачимо, що Україна внесла свій вклад, наприклад, якщо подивитися на відкриття пунктів пропуску. Я був у Щасті. Україна зробила свою домашню роботу, але з іншого боку немає взаємності, тому вони ще не відкриті, і це розчарування", - заявив де Понсен.

Також посол Франції зауважив, що новий саміт лідерів Нормандської четвірки може відбутися лише коли для цього буде достатньо матеріалу, проте нині ситуація не дозволяє цього.

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"Я не хочу робити припущення в цьому питанні. Наша точка зору полягає в тому, що ми наберемо новий саміт, якщо для цього буде достатньо матеріалу. Зараз ми не вважаємо, що ситуація дозволяє це. Мій президент повністю готовий брати участь у новому саміті, немає абсолютно ніяких проблем, він уже багато часу присвятив Нормандського формату і готовий робити більше", - підкреслив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Переливать из пустого в порожнее тоже работа. КПД? Не, не слыхали.))
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01.02.2021 12:17
+9
Азербайджан 30 лет слушал это завывание о мире, а потом все...
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01.02.2021 12:21
+7
Ту саму дурню вже сто років кажуть про демократію. Остогидла ця маячня про відсутність альтернативи.
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01.02.2021 12:11
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Ту саму дурню вже сто років кажуть про демократію. Остогидла ця маячня про відсутність альтернативи.
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01.02.2021 12:11 Відповісти
Переливать из пустого в порожнее тоже работа. КПД? Не, не слыхали.))
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01.02.2021 12:17 Відповісти
Откуда на свете столько мудаков.
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01.02.2021 12:19 Відповісти
Азербайджан 30 лет слушал это завывание о мире, а потом все...
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01.02.2021 12:21 Відповісти
посол намекает что отсуцтвие результатов тоже результат!
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01.02.2021 12:22 Відповісти
Успешно не достиг своих целей . Я правильно понял?
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01.02.2021 12:22 Відповісти
Говорит человек, который наверняка НИЧЕГО не знает про Украину. Ни о ее прошлом, ни о ее настоящем. И тем более не знает НИЧЕГО о параше. И этот человек еще что-то пытается советовать...
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01.02.2021 12:25 Відповісти
отсутствие результатов это не сломано? есть две стадии: работает, не работает. никаких промежуточных, типа чуть-чуть сломано, или чуть-чуть не сломано, в данном вопросе быть не может. если оно не работает, то очевидно, что оно сломано.
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01.02.2021 12:49 Відповісти
Ну, якщо це "работаєт", тоді ой! )))
В цьому вся "світова спільнота". Час іде, зарплату платять...
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01.02.2021 12:50 Відповісти
При пасторе был женевский формат, куда входили США. Как только соя стала президентом, тут же Украина вступила в это нормандское говно.
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01.02.2021 13:06 Відповісти
Но при том же пасторе могли в мае захватить Донецк , когда там среди сепаров паника началась во время боев с украинским спецназом в ДАП и пастор зассал команду дать, хотя Пушилин с дружками уже бежали из Донецка. Забылось?? Стороники пастора = сторонники соевого = сторонники зе - такие же тупые.
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09.04.2021 14:38 Відповісти
А не при пасторе ли захватывали управления милиции с оружейками, сбу с оружейками, мэрии и горисполкомы на Донбассе? Пастор, Наливайченко, Парубий, Аваков все переговоры с Ахметовым и россиянами вели - торговались. Вместо решительных действий. Доторговались до войны.
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09.04.2021 14:40 Відповісти
Шли бы вы со с воим форматом и минской хренью на Эйфелеву башню.
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01.02.2021 13:07 Відповісти
ломать -не строить, а играть инструментом на рояле це все равно, шо водить им по струнам контрабаса
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01.02.2021 13:21 Відповісти
Нормандский формат работает??? Что они там курят?
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01.02.2021 14:47 Відповісти
ПОГЛЯНТЕ НА ЦЕ:
1.Мы обеспокоены.(6 років)!!!! КПД ????
2.Мы видим, что у некоторых участников отсутствует политическая воля идти дальше. Так навіщо цей формат, коли констатовано факт у некоторых участников отсутствует политическая воля идти дальше.???
3.Но у нас есть перемирие. Яке? Заради чого? Пермір'я зі ЗЛОДІЄМ РФ?
4. Мы видим, что Украина внесла свой вклад, например, если посмотреть на открытие пунктов пропуска. Я был в Счастье. Украина сделала свою домашнюю работу, но с другой стороны нет взаимности, поэтому они еще не открыты, и это разочарование... Відкриття пунктів пропуску це завдання Нормандського формату??? Це для цього створено цей формат? І при цьому у нього тільки РАЗОЧАРОВАНИЕ... И все? А хоч велика стурбованість??? Ні, ні як?
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01.02.2021 15:23 Відповісти
Ще одного прорвало!
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01.02.2021 15:23 Відповісти
Будет убеждать слиться.
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09.04.2021 14:34 Відповісти
 
 