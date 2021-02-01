Нормандський формат не досяг всіх своїх цілей, але він єдиний, який працює: не лагодьте те, що не зламано, - посол Франції де Понсен

На цей момент нормандський формат - єдиний працюючий, успішний, і хоча він не досяг всіх своїх цілей, але принаймні він існує, заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Щодо цього у нас дуже прагматичний підхід. Ми намагаємося дотримуватися цього правила:"не лагодьте те, що не зламано". На цей момент Нормандський формат - єдиний працюючий, успішний. Він не досяг всіх своїх цілей, але принаймні він існує. Він функціонує, наприклад, 22 січня мала відбутися зустріч дипломатичних радників формату, хоча вона була відкладена через трагічну пожежу в Харкові. Рік тому в Парижі ми залишилися задоволені досягнутими результатами", - сказав де Понсен в інтерв'ю "Інтерфакс- Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, іноді занадто багато уваги приділяється формату, а не змісту.

"Відсутність результатів (я згоден з цим) - питання не формату. Якщо ви зміните формат, це не обов'язково означає, що ви отримаєте кращі результати. Кращі результати будуть тому, що буде прогрес у впевненості і політичній волі до миру і досягнення цілей. Це не питання формату. Якщо ви зламаєте градусник, це не допоможе уникнути спеки", - зазначив посол.

Де Понсен підкреслив, що між главами чотирьох держав і чотирма радниками існує довіра, вони дуже добре знають один одного.

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"Пан Андрій Єрмак, глава Офісу Президента України, бере дуже активну участь, і разом вони досягли результатів. Припинення вогню - найважливіше. Було життєво важливо зупинити вбивства. Обмін полоненими був ще одним дуже важливим результатом. Звичайно, для одного року цього мало, але принаймні є хороші і важливі результати. Звичайно, якщо є кращі ідеї, ми відкриті для обговорення. Однак необхідно довести, що він буде краще, ніж існуючий Нормандський формат", - додав він.

Також посол висловив стурбованість відсутністю у "деяких учасників Нормандської четвірки" політичної волі до виконання домовленостей лідерів в Парижі, вказавши, що Україна свій внесок в цей процес зробила.

"Ми стурбовані. Ми бачимо, що у деяких учасників відсутня політична воля йти далі. Але у нас є перемир'я. Ми бачимо, що Україна внесла свій вклад, наприклад, якщо подивитися на відкриття пунктів пропуску. Я був у Щасті. Україна зробила свою домашню роботу, але з іншого боку немає взаємності, тому вони ще не відкриті, і це розчарування", - заявив де Понсен.

Також посол Франції зауважив, що новий саміт лідерів Нормандської четвірки може відбутися лише коли для цього буде достатньо матеріалу, проте нині ситуація не дозволяє цього.

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"Я не хочу робити припущення в цьому питанні. Наша точка зору полягає в тому, що ми наберемо новий саміт, якщо для цього буде достатньо матеріалу. Зараз ми не вважаємо, що ситуація дозволяє це. Мій президент повністю готовий брати участь у новому саміті, немає абсолютно ніяких проблем, він уже багато часу присвятив Нормандського формату і готовий робити більше", - підкреслив він.