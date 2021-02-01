Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У межах "нормандського формату" сторони не обговорювали питання окупації Криму, мотивуючи це тим, що окупований півострів не є метою переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Axio заявив президент України Володимир Зеленський.
"Я також казав відверто нашим європейським партнерам: якщо це не буде працювати і якщо не будуть всі проти, я не бачу великої проблеми, щоб робити паралельно з Нормандським форматом ще один формат, де обов’язково повинні бути США і Росія", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, в межах "нормандського формату" деякі питання не обговорюються, зокрема окупація Криму.
"Коли я приїхав на першу зустріч Нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою (перелік цілей, використовується в межах урядових обговорень. - Ред.)", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
***** ніколи на таке не піде.
ноль результата по всем фронтам
Бубочка, ти ще цього не вивчив?
Насправді: потрібно відновлювати антипутінську, антикасапську міжнародну коаліцію, до якої входили би США, Великобританія, Німеччина, Франція, НАТО+Євросоюз і всі інші країни, які до них входять. Ту коаліцію відновити, яку було збудував Порошенко; а ти, бубочка, її зруйнував.
він ті самі помилки робить знову і знову.... )))
зокрема ,розмножуючи "переговорні процеси",що не виконують жодної ролі.....
Там були і Штати, і Канада, і Англія та й інші країни Європи. Не було лише мордора з його фуйлом.
Зенітні підрозділи "Едельвейсів" відпрацьовували ураження повітряних цілей та бронетехніки
Наприкінці січня цього року на Рівненському військовому полігоні пройшли тренування зенітних підрозділів окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"
Тактичне навчання з бойовою стрільбою у рамках бойового злагодження провели екіпажі самохідно-артилерійської батареї ЗСУ-23-4 "Шилка" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 10 бригади.
Під час тренувань було відпрацьовано знищення як повітряних цілей умовного противника, так і його наземних сил.
"Працювали по повітряній цілі у русі. Працювали по зависаючому вертольоту і працювали по піхотним підрозділам, БМП, БТР", - розповів військовослужбовець 10 бригади.ВІДЕО https://defence-ua.com/photo/na_rivenschini_ekipazhi_zsu_23_4_shilka_10_brigadi_proveli_navchannja_z_bojovoju_strilboju_video-85.html
Кто должен делать?
Дайте люлей руководству страны, почему еще не сделали.