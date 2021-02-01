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МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію проти коронавірусу. Також буде проведена комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю ТСН.

За його словами, 10 лютого в Україні буде повністю відтестовано у медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактики.

"Паралельно з цим буде запущено сайт, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинується і записуються такі-то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.

Він також додав, що буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через два тижні Україна отримає вакцини від COVID-19, - МОЗ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
какая вакцина в наличии?китайская? идите лесом...
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01.02.2021 12:26
+2
МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3277
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01.02.2021 12:24
+1
Думаю,мало кто захочет записаться на вакцинацию.
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01.02.2021 12:35
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Ой спасибо, быстренько запишусь!
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01.02.2021 12:23 Відповісти
МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3277
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01.02.2021 12:24 Відповісти
ПНХ со своей кетайской отравой для тараканов, мрази! МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 992
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01.02.2021 12:26 Відповісти
какая вакцина в наличии?китайская? идите лесом...
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01.02.2021 12:26 Відповісти
Огласите весь список очереди, пжлста..
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01.02.2021 12:31 Відповісти
Думаю,мало кто захочет записаться на вакцинацию.
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01.02.2021 12:35 Відповісти
Тогда они сами придут.
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01.02.2021 13:13 Відповісти
Лучший способ повысить иммунную систему организма,это экстракт настойки мед и чеснок...,каждое утро натощак чайная ложка и все дела
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01.02.2021 12:41 Відповісти
После всей вазни что вы Зебилы устроили вокруг вакцинации, этот сайт никому и нах уже не нужен. МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3874
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01.02.2021 12:43 Відповісти
МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5181
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01.02.2021 12:44 Відповісти
Все по зедебильному,сайт есть вакцины нет.Правда и сайт ,то же только запустят ,в каком году не уточнили.А как вся Европа нельзя? С 24.12.20 начали вакцинироватся,Молдова и Албания!Про сайт не знаю ,будет у них или нет ,но вакцинируют бесплатно!
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01.02.2021 12:45 Відповісти
Зеля идет на второй срок...Кучма сказал,Вова ты гений,покруче Путлера,Трампа и Наполеона вместе взятых... МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5371
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01.02.2021 12:49 Відповісти
Билл Гейтсу чтобы стать миллиардером понадобилось 8 лет,Зеля это сделал за год с копейками...Гений... МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5008
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01.02.2021 12:52 Відповісти
И что - можно будет при записи САМОМУ ВЫБРАТЬ - какой вакциной привиться !?
Или той, что вы подсунете !?
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01.02.2021 12:52 Відповісти
Коломойскому Зеля дал льготу на покупку электроэнергии в 3 раза дешевле...,скок маржи с этой аферы намоет Зеля,можете высчитать сами... МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1178
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01.02.2021 12:57 Відповісти
А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ?!! МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7242 МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4004
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01.02.2021 12:58 Відповісти
На які кнопки тицяти щоб записатись?
МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 421
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01.02.2021 13:00 Відповісти
дурачина! а скільки доз ви завезли чи плануєте завезти? Кому записуватись?
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01.02.2021 13:24 Відповісти
МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2443
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01.02.2021 13:28 Відповісти
Записался и жди квитанцию на оплату. ВСЁ.
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01.02.2021 14:25 Відповісти
А выбрать вакцину или хотя бы инфа чем тебя будут колоть будет?
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01.02.2021 15:47 Відповісти
Наивно рассчитывать на вакцинирование качественной вакциной, только третьесортный китайский Sinovac. Без права выбора - коррупционный механизм уже запущен, его не остановить.
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01.02.2021 16:13 Відповісти
 
 