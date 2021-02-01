МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію проти коронавірусу. Також буде проведена комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю ТСН.

За його словами, 10 лютого в Україні буде повністю відтестовано у медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактики.

"Паралельно з цим буде запущено сайт, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинується і записуються такі-то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.

Він також додав, що буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

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