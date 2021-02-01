Китайська Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький
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Китайська компанія Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї вакцини від COVID. Для закупівлі їхнього препарату ефективність має бути не менше 70%.
Про це заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками - від AstraZeneca і Sinovaс.
"Але вони (Sinovaс. - Ред.) ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю", - додав Радуцький.
Топ коментарі
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+1 Гонта Київський
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Будь ласка, зачекайте...
уже украли деньги а тут такой залет
Я уже даже согласен на снова Пороха-президента -- ...судороги будут более щадящие...
ехатьраспил?
President Joko Widodo set to receive the first shot of Sinovac jab as part of a government bid to allay concerns over vaccine safety.
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China's Sinovac Covid Vaccine 78% Effective in Brazil Trial ...
www.bloomberg.com › articles
7 січ. 2021 р. - January 7, 2021, 6:19 AM PST Updated on January 7, 2021,---------
Турция получила еще 6,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ 2021,
Hurriyet.
Вторая партия прибыла в Стамбул после отгрузки 3 млн доз Sinovac в декабре.
14 января Анкара начала общенациональную кампанию вакцинации препаратом Sinovac, и одними из первых получили прививки медицинские работники.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что теперь началась вакцинация людей старше 80 лет.
------Китайська Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький