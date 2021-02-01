Китайська Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький

Китайська компанія Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї вакцини від COVID. Для закупівлі їхнього препарату ефективність має бути не менше 70%.

Про це заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками - від AstraZeneca і Sinovaс.

"Але вони (Sinovaс. - Ред.) ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю", - додав Радуцький.

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