Миротворець і військовий медик Ігор Ільків помер унаслідок ДТП, що сталася кілька днів тому. ФОТО

Сьогодні, 1 лютого, у Львові помер військовий медик і миротворець Ігор Ільків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила пресслужба Львівської обласної госпіталю ветеранів воєн і репресованих імені Юрія Липи.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов з життя заступник Генерального директора нашого госпіталю з психологічної реабілітації учасників АТО і ООС - Ільків Ігор Петрович", - йдеться в повідомленні.

Як пише РБК-Україна, Ільків кілька днів боровся за життя після ДТП, яка сталася 29 січня на об'їзній дорозі Львова. Тоді на слизькій дорозі сталося зіткнення автомобілів Skoda і "ВАЗ". Водій ВАЗа і дитина-пасажир загинули на місці. А водій Skoda і пасажирка ВАЗ опинилися в лікарні.

Ігор Петрович - учасник бойових дій, полковник медичної служби, миротворець в Югославії, Іраку, Кувейті, Лівані, лікар Майдану, військовий лікар на Сході України. Командир медичної роти Північного територіального управління Національної гвардії України, полковник медичної служби першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького, депутат Львівської обласної ради 7-го демократичного скликання.

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