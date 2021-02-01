Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили б, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що не допустив би окупації Кримського півострова в 2014 році, якщо б тоді очолював державу.
Про це український лідер розповів в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Я запитав партнерів і Росію:"Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму і не згадувати, що це наша територія? Я як новий президент цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму". І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такого майданчика має бути, я так вважаю", - заявив Зеленський.
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Если так говорит, так почему Президент не даёт команду освобождать Донбасс, всего неделя надо для освобождения.
P.S.
Можливість віддати життя за Україну для кожного окремого громадянина залишається.
напоминает знаменитое "Все п***асы, а я Дартаньян", а ведь не нужно обладать феноменальной памятью, что бы вспомнить все героические потуги 6-го президента на посту за свои не полные 2 годы в отношении Крыма и Донбаса. Почему так? Ну так особо ничего и не предпренималось же, ну кроме "стратегического перемирия и отвода войск". И если в условной "Антонины" (типичный образ домохозяйки на канале 1+1) это вполне могло бы поддержать веру в президента, то мировой политикум явно в недоумении должен пребывать. Ведь западные политики не Антонины и отлично осведомленны реальным положением дел в Украине.
Смысла практического в этом опусе маловато, ну кроме этого навязчивого комплекса Порошенко и попыток поднять хоть как то свой рейтинг.
Государственник бы такого не говорил бы, ибо с таким бэкграундом легко стать ну совсем токсичным на западе, а это дипломатия, економика, политика, торговля и все остальное.... ну а Вове можно, правда ведь? он же такой душка...