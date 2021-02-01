РФ має бути притягнута до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти сусідніх країн, - МЗС

Міністерство закордонних справ України зазначає, що акції протесту в РФ 31 січня 2021 року були позначені новим витком порушень прав людини та грубого насильства щодо протестувальників, а також журналістів, які висвітлювали ці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Черговий акт придушення прав російських громадян на мирні зібрання та свободу слова, арешти членів опозиції та представників засобів масової інформації, переслідування незгодних з агресивною політикою російської влади всередині країни та на міжнародній арені є тривожними свідченнями подальших обмежень основних прав і свобод та порушення Росією своїх міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення прав людини", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що влада РФ культивує беззаконня і насильство в країні та грубо порушує права своїх громадян, застосовує аналогічні методи і підходи в міжнародній політиці, підриваючи міжнародний мир та безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба

У міністерстві впевнені, що такі дії не можуть залишатися без відповіді з боку міжнародного співтовариства.

"Настав час для більш рішучих дій та притягнення до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти народів сусідніх країн. Добре відомо, що відчуття безкарності породжує насильство. Саме тому мають бути невідкладно застосовані усі міжнародні механізми тиску, у тому числі санкційного, за порушення прав людини. Сьогодні ціна закликів до продовження діалогу з Росією - це нові побиті та затримані протестувальники, які виступають за права людини та демократію, та подальше розкручування спіралі насильства в Росії", - наголосили в МЗС України.

Нагадаємо, 31 січня в багатьох містах РФ відбулися акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Було затримано майже 4,5 тис. учасників протесту.

Також читайте: Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський