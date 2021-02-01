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За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - віцеспікерка ВР Кондратюк

За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - віцеспікерка ВР Кондратюк

У 2020 році рівень бідності в Україні зріс до 50%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні погоджувальної ради сказала віцеспікерка Олена Кондратюк.

За її словами, дослідження міжнародних організацій показали, що рівень бідності в 2020 році в Україні зріс до 50%.

У зв’язку з цим вона вважає, що парламент має поставити перед урядом завдання щодо розробки нової стратегії подолання бідності.

"За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності перебуває майже 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада має ставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію та комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року", - зауважила Кондратюк.

Вона нагадала, що відповідно до цілей ООН Україна зобов'язалася скоротити рівень бідності до 2030 року в чотири рази, ліквідувавши крайній рівень бідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен другий українець перебуває за межею бідності, багато хто втратив доходи через карантин, - директорка Інституту демографії Лібанова

Як відомо, першу українську Стратегію подолання бідності (2001 р.) було затверджено Президентом України з метою зменшення масштабів бідності та усунення її найгостріших проявів. Основними принципами її були: забезпечення економічного зростання, підвищення рівня продуктивної зайнятості населення та вжиття заходів щодо блокування найгостріших проявів бідності, реформування системи соціальної підтримки населення шляхом консолідації всіх соціальних програм і видів допомоги на основі оцінки сукупного доходу сім'ї, інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільне життя. Заходи Стратегії передбачалось виконувати в три етапи в період 2001-2009 рр.

Передбачалось, що політика подолання бідності мала поєднуватися з політикою становлення середнього класу.

Остання стратегія подолання бідності ухвалена у 2016 році терміном до 2020 року.

Серед стратегічних напрямів зниження рівня бідності: сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соцстрахування, забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення, недопущення виникнення осередків хронічної бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб.

Автор: 

бідність (143) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+20
Так цэ ж перемога зебилов - воны зробылы цэ разом.
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01.02.2021 13:55
+14
За чертой бедности оказались около 19 млн жителей Украины, - вице-спикер ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 1792
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01.02.2021 13:58
+14
Да, лапоть, так и есть. Был бы криворагуль при власти в 14-м,тебя бы уже чичи жарили в два ствола под домом
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01.02.2021 14:30
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вот что такое допустить жидов к власти, за 30 лет страна на грани выживания, так пошли дальше выбрали жида президентом- аналога в мире нет
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01.02.2021 14:16 Відповісти
чего нет - Израиль)
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01.02.2021 14:26 Відповісти
Те, кто говорил "выберем Зеленського - хоть посмеёмся", - можете начинать.
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01.02.2021 14:24 Відповісти
те 90% РЕАЛЬНОГО населения Украины!
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01.02.2021 14:25 Відповісти
Нужно больше налогов, популистских соцпрограмм и создание нового министерства "по борьбе с бедностью"...)))
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01.02.2021 14:28 Відповісти
Когда найдётся тот ,кто поднимет голь перекатную и поведёт за собой ,как Владимир Ильич с сотоварищи ,то мало ворью не покажется ,ох не покажется ...
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01.02.2021 14:40 Відповісти
Снова захотелось в совок? Голь перекатная потому и голь, что мозгов нет.
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01.02.2021 17:00 Відповісти
Э нет ,так не бывает ,голь перекатная потому что её обворовали и когда голь это поймёт то обворовавшим её далеко не всем посчастливится сбежать а те кто сбежит больше ни одной ночи в своей жизни спокойно спать не будут .
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01.02.2021 18:32 Відповісти
Именно поэтому голь перекатная все равно остается голью при любом президенте.

Кстати, к революциям пролетариата прилагается закон о трех колосках, трудодни вместо зарплаты, Гулаг и железный занавес.
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02.02.2021 02:07 Відповісти
О,всё как сейчас три колоска в супермаркете украл - на тюрма ,вместо зарплаты пародия на неё ,так что ,как говорится ,РАБАМ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ КРОМЕ СВОИХ ОКОВ а вот ворью терять есть что а надеюсь что они всё что у них есть потеряют ,ну просто совсем ВСЁ .
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02.02.2021 08:47 Відповісти
Не неси ахинею. Ты сидишь в интернете в собственном жилье, имея возможность найти любую работу.

И то, что ты ее не ищешь или не можешь найти - это сугубо проблема твоей ограниченности и лени.
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02.02.2021 08:58 Відповісти
Сдаётся мне,что ты идиот если бы всё было так,как в твоём бреду ,то не с Украины народ бы валил миллионами а совсем наоборот ,но видимо железобетонный дебилизм не даёт тебе возможности осознать ,что дважды два четыре ...
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02.02.2021 09:48 Відповісти
порабы буржуям уже за все ответить
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01.02.2021 20:45 Відповісти
А с чего вы взяли что 73% безмозглых оленей хотели жить багато,они хотели лишьбынипорошенко.Повезло,они своего добились,я им завидую.
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01.02.2021 14:51 Відповісти
Все розумію і згоден, що в Україні у основної маси пенсіонерів пенсії мізерні 2000 грн. Тоді не розумію як в такій будній країні скільки пузатих депутдятлів та чиновників всєх мастєй, а ще не розумію як при такій кількості бідних коли не піду в супермаркет то перед ним завжди повна площа автомобілів, на касах черги і всі тачками вивозять харчі та складають в ті автомобілі на площі перед магазином. І так день в день, а на вихідні взагалі повний аншлаг. Мабуть інопланетяни затарюються, чи кацапи?
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01.02.2021 15:01 Відповісти
что ему международные организации? он когда вылазил на гору в Буковеле, сам все видел
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01.02.2021 15:07 Відповісти
И да кстати. Байден, почему мы еще не в Нато?!)
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01.02.2021 15:13 Відповісти
мы давно уже в нато только не сбоку не сверху а под нато
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01.02.2021 20:46 Відповісти
Знову ці обридлі стратегії і ніхто ні зі що реально не відповідає. У баби Йулі про зубожіння треба питати-це її тема. Тим більше цей горе віце-спікер з БЮТівської шобли)
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01.02.2021 15:37 Відповісти
У меня один вопрос. Как Зеленский понимает выражение "ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД"?
Вот как пенсионеры, получающие по 1,5 тысячи в месяц, как они вообще жили до этого поднятия тарифов?
Я еще понимаю судей-ублюдков, депутатов, олигархов, владеющие десятками квартир и сотней тысяч зарплат и пенсий , которую они не заработали...
Они просто не знают что такое реально минимальная зп и прожиточный минимум!
Субсидии? Это придумал Яценюк, чтобы олигархат под них брал из бюджета сколько нужно, а в реале для простых людей за них нужно бороться и это неправильно и унизительно!
Почему бы не отказаться от субсидий и не привести минималки к реальным значениям (8-10 тысяч), отказавшись полностью от субсидий?
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01.02.2021 15:45 Відповісти
За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 3149
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01.02.2021 16:31 Відповісти
Красота. Заглядение.

Апплодисменты Зеленскому!!!
Зебилы могут встать.

ПыСы: А ведь говорили зебилам, шо ЗЕ пошел по пути Мадуро.
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01.02.2021 17:03 Відповісти
50% - за чертой.
30% на черте бедности.
...
10% в шоколаде и зеленые.
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01.02.2021 17:52 Відповісти
та ничего шас через годик другой землю распродадим и поживем немного еше помню как в школе с дураков индейцев смеялись что за бусы землю продавали теерь сами в их роли оказались только теперь вместо бусов свистоперделки всякие типа айфоны андроиды и прочие гаджеты
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01.02.2021 19:03 Відповісти
не могу забыть что столица нашей родины москва а в петропаловске камчатском полночь
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01.02.2021 20:44 Відповісти
Спасибі партії рідненькій! МАРОДЕРИ!!!
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01.02.2021 20:46 Відповісти
50% населения, поздравляю всех зебуинов, такова ваша нелегкая доля.
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02.02.2021 13:00 Відповісти
І саме тому попередній президент (хрестоматійний олігарх, керманич корупції) має сьогодні найвищий рейтинг після *********. Воістину населення заслужило собі це.
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16.03.2021 19:21 Відповісти
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