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Кабміну варто пояснити людям, як записуватися на вакцинацію проти COVID-19. Онлайн-платформа має бути чіткою і зручною

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кабміну варто пояснити людям, як записуватися на вакцинацію проти COVID-19. Онлайн-платформа має бути чіткою і зручною

Сьогодні під час селекторної наради за участю представників Кабміну і правоохоронних органів президент України Володимир Зеленський порушив питання масової вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави наголосив, що план вакцинації має включати тісну комунікацію та співпрацю між урядом, обласними державними адміністраціями та органами місцевої влади.

Урядовці доповіли про стан підготовки онлайн-платформи, за допомогою якої можна буде записатися в чергу на вакцинацію. Кабінет Міністрів презентує її в лютому.

"Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", - сказав Зеленський.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вперше за тривалий час кількість активних хворих на коронавірус в Україні опустилася нижче 200 тисяч. Водночас попри зменшення показників нових випадків та летальності, за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

"На тлі зниження всіх показників підтверджується факт, що люди менше звертаються до лікарів і менше роблять ПЛР-тестів. Самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря й госпіталізуються лише у випадку погіршення стану та важкої хвороби", – зауважив Денис Шмигаль.

Також читайте: МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ
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01.02.2021 14:53
+1
дурачок! На яку вакцинацію ти хочеш записувати громадян? Де +- 70 міл доз ти візьмеш? ну прибрати дітей і т д хоча б 40? записун ти всраний!
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01.02.2021 13:59
+1
Зеля живе на іншій планеті. Більшість пенсів про Тирнет лише чули краєм вуха.
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01.02.2021 14:00
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01.02.2021 13:57 Відповісти
поки що всі зачекаємо.. вакцинація менше 70 відсотків населення за пів року не має змісту..
антитіла ,за останніми даними, довше не діють.(
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01.02.2021 21:36 Відповісти
дурачок! На яку вакцинацію ти хочеш записувати громадян? Де +- 70 міл доз ти візьмеш? ну прибрати дітей і т д хоча б 40? записун ти всраний!
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01.02.2021 13:59 Відповісти
Воно нюхнуло і давай ляпати язиком.
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01.02.2021 14:02 Відповісти
Вы не понимаете.... В ампулы от вакцины которую дадут бесплатно, и которой вакцинируются, депутаты, министры, прокуроры и прочая шалупень, можно наливать плацебо и таким образом вакцинировать всех остальных украинцев.
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01.02.2021 14:03 Відповісти
Зеля живе на іншій планеті. Більшість пенсів про Тирнет лише чули краєм вуха.
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01.02.2021 14:00 Відповісти
Страна в смартфоне...Смартфон пл зеленому это жьопа.
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01.02.2021 14:03 Відповісти
Будет как с госуслугами: электронная очередь занята на 2 недели - дальше система не пускает, чтобы записаться встать в 7:30, когда обновляются сервера (открывается новый день) и успеть проскочить в пару первых секунд поскольку туда ломятся тысячи таких же как ты!!! После пары попыток не повезло?! Тогда идешь в ЦНАП за 2 часа до открытия, становишься в живую очередь за "билетиками" где девушка с терминала тебя регистрирует на прийти через 2 недели....Ты пришел через 2 недели и тебе на хватило выписки из реестра которую делает тот же ЦНАП?! Опять не беда повторяем процедуру и берем сразу 2 билетика - один на получение выписки из реестра, а второй куда собственно было нужно....А через каких нибудь 1-2месяца ты счастливый обладатель справки со сроком действия 2 недели....
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01.02.2021 15:19 Відповісти
Кабмину следует объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4028
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01.02.2021 14:03 Відповісти
В Эстонии многие медики отказываются вакцинироваться Пфайзером. Боятся непредсказуемых последствий.
https://rus.err.ee/1608093673/bolnicy-***********-otkazami-ot-vakcinacii-sredi-medsester-i-sanitarov
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01.02.2021 14:11 Відповісти
Поттттому чтооооо эстонооонскииие меддддики, очччччень дооолго расппппакооовыааают еёёёё и онннна успеваааать разморрраживатьсааа
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01.02.2021 15:22 Відповісти
..................................................................
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01.02.2021 14:24 Відповісти
провакцинируют всех в приложении дія...
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01.02.2021 14:28 Відповісти
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ
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01.02.2021 14:53 Відповісти
Клоун ,а вакцина где? На какой год записыватся?
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01.02.2021 15:20 Відповісти
Препарат AstraZeneca «отдадут» учителям и военным, а пенсионерам будут делать прививки Pfizer и Moderna.
В Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Поставки этого препарата в страну начинаются со следующей недели, пишет RMF 24.
Для пенсионеров будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna. А вакцину AstraZeneca, которую доставят в страну 9 февраля, получат работники сферы образования и военнослужащие.
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01.02.2021 21:32 Відповісти
 
 