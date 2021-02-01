У Дніпрі дівчина випала з вікна 9-го поверху на чоловіка, який виходив з під'їзду
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У понеділок, 1 лютого, на житловому масиві Тополя-3 дівчина випала з великої висоти. Вона "приземлилася" на голову чоловікові, який виходив з під'їзду. Дівчина від травм померла на місці, чоловіка забрала швидка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Інформатор".
"Потерпілий перебуває у важкому стані у відділенні політравми лікарні імені Мечникова", - повідомляє видання із посиланням на головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова Сергія Риженка.
Він розповів, що жінка, попередньо, випала з 9, а не з 14 поверху, як повідомлялося раніше.
Потерпілому чоловікові 34 роки, в момент інциденту він виходив з під'їзду на роботу. У нього перелом хребта, закрита черепно-мозкова травма, а також множинні переломи. Чоловік чув звук удару, але нічого не пам'ятає.
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Когда мне - ох! - нехорошо,
Я прыгаю с балкона
И удивляется толпа:
Как уцелеть сумел я?
А что толпа? Толпа глупа!
Я прыгаю с похмелья."
https://www.youtube.com/watch?v=x8hyg1DsDU4&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B9