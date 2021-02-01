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У Дніпрі дівчина випала з вікна 9-го поверху на чоловіка, який виходив з під'їзду

Новини Цензор.НЕТ Події

У Дніпрі дівчина випала з вікна 9-го поверху на чоловіка, який виходив з під'їзду

У понеділок, 1 лютого, на житловому масиві Тополя-3 дівчина випала з великої висоти. Вона "приземлилася" на голову чоловікові, який виходив з під'їзду. Дівчина від травм померла на місці, чоловіка забрала швидка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Інформатор".

"Потерпілий перебуває у важкому стані у відділенні політравми лікарні імені Мечникова", - повідомляє видання із посиланням на головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова Сергія Риженка.

Він розповів, що жінка, попередньо, випала з 9, а не з 14 поверху, як повідомлялося раніше.

Потерпілому чоловікові 34 роки, в момент інциденту він виходив з під'їзду на роботу. У нього перелом хребта, закрита черепно-мозкова травма, а також множинні переломи. Чоловік чув звук удару, але нічого не пам'ятає.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+65
А мне мужика жаль. Из-за какой-то дуры пострадал молодой мужчина, чей-то сын, отец, муж. Даже страшно представить, сколько будет стоить лечение, а скорее всего, его ожидает инвалидность. За один миг вся жизнь переменилась. Желаю ему максимального выздоровления.
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01.02.2021 14:13
+21
Пару лет назад такой же мудак решил покончить жизнь самоубийством и выпрыгнул из окна прямо на выходящего из подъезда ребенка. Скотина такая
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01.02.2021 14:08
+19
Дура не могла и выпасть по человечески.
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01.02.2021 14:21
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Вот так какое то ... упадёт на тебя сверху и п..ц
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01.02.2021 14:06 Відповісти
как Зеленский?
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01.02.2021 20:58 Відповісти
Почему они падают на кого-то ? И чаще девушки . Предлагаю им организовать бесплатный затяжной прыжок с парашютом .
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01.02.2021 14:07 Відповісти
краще було б якби такі ідіоти добровільно погодилися розібрати себе на донорські органи інші просять у Бога хоч день життя прожити , а такі дурні дане Богом не цінують !
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01.02.2021 14:44 Відповісти
Пару лет назад такой же мудак решил покончить жизнь самоубийством и выпрыгнул из окна прямо на выходящего из подъезда ребенка. Скотина такая
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01.02.2021 14:08 Відповісти
зп
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01.02.2021 15:29 Відповісти
Чому не вибрали вікно, яке далі від під'їзду, щоб не кляли й на тім світі.
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01.02.2021 16:26 Відповісти
На сина Ахмета націлилась .....
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01.02.2021 14:09 Відповісти
Тяга к сексу
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01.02.2021 14:11 Відповісти
Карма.
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01.02.2021 14:11 Відповісти
Жизнь в человейнике полна опасностей, то газ взорвётся то труп на голову упадёт..
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01.02.2021 14:12 Відповісти
Упал ещё живой человек.
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01.02.2021 14:17 Відповісти
Не факт
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01.02.2021 14:18 Відповісти
Девушка? -Друг человека,..
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01.02.2021 14:19 Відповісти
А мне мужика жаль. Из-за какой-то дуры пострадал молодой мужчина, чей-то сын, отец, муж. Даже страшно представить, сколько будет стоить лечение, а скорее всего, его ожидает инвалидность. За один миг вся жизнь переменилась. Желаю ему максимального выздоровления.
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01.02.2021 14:13 Відповісти
100%
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01.02.2021 14:15 Відповісти
Перелом позвоночника- это всё. приговор. Очень не повезло человеку.
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01.02.2021 14:19 Відповісти
Дура не могла и выпасть по человечески.
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01.02.2021 14:21 Відповісти
Это при условии что она выпрыгнула,а не выпала! Не стоит поливать человека грязью,не знаю того,что в точности произошло!
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01.02.2021 15:50 Відповісти
Не всегда. Но в данном случае, учитывая что на него упало тело с высоты 9-го этажа, я вообще удивляюсь, как он выжил.
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01.02.2021 15:38 Відповісти
Импульс силы с которым она обрушилась на него (с её массой хотя бы в 50кг). составит 7000кг. Чудо,что остался жив.
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01.02.2021 17:16 Відповісти
импульс в джоулях міряють, нє?
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16.03.2021 20:40 Відповісти
Лучше б он скончался на месте
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01.02.2021 20:06 Відповісти
Пам'ятаю, як одного гірняка на Донбасі привалило і зламав хребет, так за нього перша дружина з наступною співмешканкою боролися в лікарні. Співмешканка навіть матрац принесла і спала на підлозі біля його ліжка. Пізніше шахта йому подарувала машину з ручним управлінням. В наші дні одинокого пенсіонера, свояка, що працював майстром на шахті у Покровську, якого родичі померлої дружини вибили з квартири і зламали йому хребет, опікунка-племінниця влаштувала у якоїсь жінки. Пенсії в 16 тисяч гривень вистачає і на проживання, і на доглядальницю.
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01.02.2021 16:45 Відповісти
Выходя из подъезда, предварительно смотри наверх ибо сверху может привалить какое-то "счастье".
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01.02.2021 14:14 Відповісти
Проще переселиться в свой дом.
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01.02.2021 14:17 Відповісти
Если у человека такая судьба, то там может и парашютист с нераскрытым парашютом на голову свалиться, и даже самолёт.)))) А мужику-выздоровления. Очень жаль, что всякие придурки забирают с собой или калечат посторонних людей.
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01.02.2021 14:34 Відповісти
Судьбы не существует, это брихня. Человек кузнец своего счастья.
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01.02.2021 15:40 Відповісти
Существуєт. Недарма віщуни передрікають майбутнє. Мабуть, Вищий розум програмує життя кожному. Від долі не втечеш.
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01.02.2021 16:55 Відповісти
каким-то "счастьем"...
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01.02.2021 14:21 Відповісти
Согласен. Впрочем, как говорил "шеф" - без разницы, итог один.
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01.02.2021 15:18 Відповісти
помогает собственный дом в Плютах или Конче-Заспе
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01.02.2021 21:00 Відповісти
Кусок шмоньки и выпасть не может по человечески!
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01.02.2021 14:18 Відповісти
Коза...уже не дранная...
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01.02.2021 14:30 Відповісти
В Днепре девушка выпала из окна 9-го этажа на выходившего из подъезда мужчину - Цензор.НЕТ 513
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01.02.2021 14:18 Відповісти
Колись самогубець таким же чином впав на дитину яку відмовилися відспівувати в мос.патріархаті бо її хрестили в українській церкві.
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01.02.2021 14:22 Відповісти
В Запорожье.
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01.02.2021 21:02 Відповісти
Надо для дур оборудовать место на крыше с которого можно прыгать так чтобы люди не пострадали, очентить его красным и сделать указатель - "прыгать здесь".
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01.02.2021 14:24 Відповісти
А может это был ее бойфренд - поругались расстались и она на него выпрыгнула?
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01.02.2021 14:31 Відповісти
На таран пошла ,может правнучка Гастело ...
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01.02.2021 14:38 Відповісти
Розвелось летючих дуреп,що нормальній людині до роботи не дістатись. У Дніпрі дівчина випала з вікна 9-го поверху на чоловіка, який виходив з під'їзду - Цензор.НЕТ 6533
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01.02.2021 14:42 Відповісти
жесть..вот я почему дома сижу ...нищебродю но живой
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01.02.2021 15:28 Відповісти
И молча ,тихонечко пролетела 9 этажей ? Странно....
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01.02.2021 16:41 Відповісти
"Вот так всегда: пришел - ушел,
Всю жизнь без закусона...
Когда мне - ох! - нехорошо,
Я прыгаю с балкона
И удивляется толпа:
Как уцелеть сумел я?
А что толпа? Толпа глупа!
Я прыгаю с похмелья."

https://www.youtube.com/watch?v=x8hyg1DsDU4&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B9
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01.02.2021 16:57 Відповісти
получается шо она не из квартиры выпала?мужика конечно жаль.
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01.02.2021 18:50 Відповісти
Почастішали випадки самогубств в містах. Жінки,дівчата,діти,чоловіки летять до землі,як десантники без парашуту. Вважаю виною брак виховання цих страждальців. Не можна так поступати з своїм життям ні в якому разі. Воно не ВАШЕ...Життя і дано не для такої смерті. За багато років життя,в таких повірьте багато, втратити життя було у мене багато разів: від кулі до засобів *********** механізмів. Але завжди,у надважкому стані мріяв лише про одне....про свій дім отчий, свою Україну, свою жінку. А тут так легко...і безвідповідально полетів за загибеллю.
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10.02.2021 20:03 Відповісти
 
 