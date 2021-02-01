Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 1 лютого на вечірньому засіданні оголосить про виключення депутата Олександра Дубінського з фракції.
Про це повідомляє видання "НВ" із посиланням на кілька джерел у партії, передає Цензор.НЕТ.
"Голоси за виключення уже зібрані, навіть із запасом. Сьогодні голова фракції офіційно повідомить ці результати", — пояснив співрозмовник.
За словами джерела, останні кілька днів в анонімних Telegram-каналах, серед яких Темний лицар, триває істерика.
"Зараз буде стратегія - усі накопичені плітки та чутки видати назовні, щоб розвалити та розірвати фракцію зсередини. Здається, сам Дубінський уже цього не приховує", - додав співрозмовник НВ.
Співрозмовник пояснив, що для більшості депутатів СН стало переломним моментом для того, щоб підтримати виключення Дубінского не скільки накладенні на нього санкції США, а хамське звернення нардепа до президента Володимира Зеленського в останніх телеефірах та постійна дестабілізація президентської команди.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
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Я сам здригався, коли Зе говорив про Голодомор, чи порівнював Україну з хвойдою, Але зараз -маємо законно вибраного Президента.
Да и не факт что выйдет из фракции достаточное кол-во депутатов. Для развала монобольшинства нужен выход 23-ох депутатов. Поговаривают что у Коломойского в СН их около 30. Так что будем посмотреть.
Решил баллов подзаработать. И с кем?
С Портновым и с Деркачём - агентами ФСБ.
А теперь - получите и распишитесь.
Жаль, что он по мажоритарке прошёл - иначе бы летел и пердел, вообще, из Рады.
Быть коррупционером и вором - это не повод в СН. Но стоит сказать ЗЕ кривое слово и все.