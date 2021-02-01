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Новини Політика України
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Зеленський (17428) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінського сьогодні виключать із фракції

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 1 лютого на вечірньому засіданні оголосить про виключення депутата Олександра Дубінського з фракції.

Про це повідомляє видання "НВ" із посиланням на кілька джерел у партії, передає Цензор.НЕТ.

"Голоси за виключення уже зібрані, навіть із запасом. Сьогодні голова фракції офіційно повідомить ці результати", — пояснив співрозмовник.

За словами джерела, останні кілька днів в анонімних Telegram-каналах, серед яких Темний лицар, триває істерика.

Також читайте: У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев

"Зараз буде стратегія - усі накопичені плітки та чутки видати назовні, щоб розвалити та розірвати фракцію зсередини. Здається, сам Дубінський уже цього не приховує", - додав співрозмовник НВ.

Співрозмовник пояснив, що для більшості депутатів СН стало переломним моментом для того, щоб підтримати виключення Дубінского не скільки накладенні на нього санкції США, а хамське звернення нардепа до президента Володимира Зеленського в останніх телеефірах та постійна дестабілізація президентської команди.

Також читайте: Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США 

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
За «хамства Зєлєгскаму» треба нагороджувати.
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01.02.2021 14:29
+25
да ради Бога, на здоровье. всем как-то пох....
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01.02.2021 14:29
+25
я хренею с этого монобольшинства. им репутация Страны менее важна, чем хамство ***********.
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01.02.2021 14:41
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да ради Бога, на здоровье. всем как-то пох....
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01.02.2021 14:29 Відповісти
Бородатая бабушка обидется ...
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01.02.2021 14:48 Відповісти
Бородатой бабушке пох. Что намного важнее, США тоже пох. Зеля думает таким образом обмануть США, не обманет. Прогиб не засчитан.
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01.02.2021 14:53 Відповісти
- Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: "Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!" Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает. (с)
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01.02.2021 14:53 Відповісти
+
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01.02.2021 15:00 Відповісти
За «хамства Зєлєгскаму» треба нагороджувати.
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01.02.2021 14:29 Відповісти
За хамство всім іншим (на кшалт "мама любіт скорость" та інш.) фракція слуг Урода не реагувала.
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01.02.2021 14:36 Відповісти
Просто какой то мрак- выгоняют из фракции не за предательство Украины, и не за незаконное вмешательство в выборы другого государства, я уже не говорю, что за его антиукраинскую деятельность и за подрыв независимости государства, и за незаконное обогащение от бабломойского за постоянную клевету и ложи в СМИ, с трибуны Рады и прочая. Алярм, люди! Царя-батюшку обидели? Мы чем отличаемся от ********* , в конце концов? С этой зеленогнойной мразью- уже практически ничем. НЕ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО СТРАНЫ, а за хамство вЯличайшему наполеонию! 73% быдло просто достойно такого руководства страны- рабы, холуи, тупые жадные и продажные твари. Остальных жалко. Особенно детей.
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01.02.2021 15:01 Відповісти
Це треба виголошувати як тост!
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01.02.2021 14:53 Відповісти
А нахамить американському Президенту, чи Пуйлу слабо?

Я сам здригався, коли Зе говорив про Голодомор, чи порівнював Україну з хвойдою, Але зараз -маємо законно вибраного Президента.
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01.02.2021 14:58 Відповісти
...А все так славно починалось! Зробимїхразом, монобільшість, скажений принтер...
Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 2073
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01.02.2021 14:30 Відповісти
и турборежим - уже забыли это слово и не вспоминают и не употребляют.
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01.02.2021 15:48 Відповісти
Власне, я це і мав на увазі, коли писав про скажений принтер.
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01.02.2021 18:27 Відповісти
Вот странная штука жизнь.Еще недавно зеленский помогал трампу,а сегодня следы заметает.А все язык виноват.
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01.02.2021 14:30 Відповісти
а завтра ви всі, 73/43%зебіли, будете по норам розбігатися
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01.02.2021 14:47 Відповісти
А ЩЕ ПРИДУТЬ БУМАГИІЗ США НА /ЕЛІТУ / І ТУ ТУ ТУ.
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01.02.2021 15:05 Відповісти
Схоже, це лише початок. Смороду буде...
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01.02.2021 14:37 Відповісти
Куприк, що з тобою сталося, ковід? Так змінити думку...
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01.02.2021 14:57 Відповісти
По сравнению с зеленским, этот тупой рот - образчик культуры и воспитанности. Правда, поумнее. Но в этом клоун не виноват, так распорядилась история...
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01.02.2021 14:31 Відповісти
Я би погодився, та, на жаль, мені це лайно однакове. А може я не дуже в цьому розбираюсь...
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01.02.2021 14:39 Відповісти
Дубинский уже неделю не чистит свой тупой собачий рот.. что бы все кто его сегодня трахнет, подхватили кариес..
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01.02.2021 14:33 Відповісти
Дубінєску - то 1/246 частина гівна у ВР (не рахуючи сєпарів з ЗЖОП), ні на що особливо не вплине і, до того ж, залишиться кнопкодавити за Каломиського.
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01.02.2021 14:34 Відповісти
Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 2441
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01.02.2021 14:34 Відповісти
Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 2324
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01.02.2021 14:36 Відповісти
Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 9928
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01.02.2021 14:35 Відповісти
Саша, после исключения из фракции начинай все внутри партийное гавно наружу выливать! Ты теперь апазыцыанер!
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01.02.2021 14:37 Відповісти
Це вже абсолютно неважливо і непринципово.
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01.02.2021 14:39 Відповісти
я хренею с этого монобольшинства. им репутация Страны менее важна, чем хамство ***********.
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01.02.2021 14:41 Відповісти
Исключают чтобы угодить США. А все остальное пыль в глаза.
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01.02.2021 14:47 Відповісти
А чому не можна догоджати США, бункерне фуйло теж було призначене свого часу аби догодити США, рядовим москалям про це не кажуть?
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01.02.2021 14:53 Відповісти
Немного гордости не помешало бы. Так откровенно унижаться.
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01.02.2021 14:57 Відповісти
А де тут приниження, коли чубайс ганяв у Вашингтон, аби пропхати фуйла в начальники колонії по продажу копалин до країн НАТО, де ви були? Чого не грюкнете дверми і не забороните вивіз копалин, як свого часу Микола 2, хазяїн з США не дозволить?
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01.02.2021 15:01 Відповісти
Зеленский путает политику с кумовством.
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01.02.2021 15:18 Відповісти
Пильне око американської розвідки бачить УСЕ.
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01.02.2021 15:42 Відповісти
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5982 Кху ..ЯМ до мами котра любить швидкість. Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1056
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01.02.2021 14:46 Відповісти
а исключили всетаки! мне то конечно пр фигу, но теперь каломыйский вам не будет доплату в конвертах давать. от жалко пацанов.....
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01.02.2021 14:47 Відповісти
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 509 Кожному слузі по заслузі. Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8531
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01.02.2021 14:48 Відповісти
хочеш, щоб Зе це оголосив, як минулій ВР в порушення Конституції?
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01.02.2021 14:54 Відповісти
Та не виграє гейблок Медведчука, даремно тішитесь, Зеленський це ваш максімум.
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01.02.2021 14:55 Відповісти
Можеш Пороха завішати поруч з Медведчуком, москалик.
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01.02.2021 15:10 Відповісти
Перш за все, за те, що ви ще серете в Україні.
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01.02.2021 15:11 Відповісти
Переформатирование коалиции гораздо более реалистичный сценарий при таком ходе событий. Зеленский хоть и не выдающийся стратег, но даже он понимает, что в случае перевыборов, его СН получит фракцию размером с нынешнюю Батькивщину.
Да и не факт что выйдет из фракции достаточное кол-во депутатов. Для развала монобольшинства нужен выход 23-ох депутатов. Поговаривают что у Коломойского в СН их около 30. Так что будем посмотреть.
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01.02.2021 15:02 Відповісти
шо-то запізнюються адміни з рейтингами від мертвечукових шавок "Соцмоніторінг"... Там, звичайно, брехня з процентами; але тенденцію показано вірно: слуги уродів в акує.
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01.02.2021 14:52 Відповісти
хамство, это сказать на камеру, Я НЕ ЛОХ и Я ПРЕЗИДЕНТ ЭТОЙ СТРАНЫ защитнику родины. полететь в ОМАН без протокола, показать как класно в БУКОВЕЛЕ и обосраться по всем направлениям. вот это, хамство....
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01.02.2021 14:56 Відповісти
дубінеску: а ось вам!
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1518
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01.02.2021 14:57 Відповісти
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7391
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01.02.2021 14:57 Відповісти
Идиот конченный.
Решил баллов подзаработать. И с кем?
С Портновым и с Деркачём - агентами ФСБ.
А теперь - получите и распишитесь.
Жаль, что он по мажоритарке прошёл - иначе бы летел и пердел, вообще, из Рады.
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01.02.2021 14:59 Відповісти
він ще проти Майдану підробляв .Чи підроблював .
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01.02.2021 15:40 Відповісти
а еще хамство, то когда ближайшее окружение президента воры бандиты и коррупционеры. пусть даже в прошлом, как он считает.
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01.02.2021 15:00 Відповісти
Пора маме пересаживаться на вилисапет...
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01.02.2021 15:19 Відповісти
Велик не замай! То одного потерпевшего мальчика. В трусиках.
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01.02.2021 15:23 Відповісти
в собачий рот...
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01.02.2021 15:20 Відповісти
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2762
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01.02.2021 15:21 Відповісти
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9029 Так буде з кожним слугою бені. Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1314
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01.02.2021 15:27 Відповісти
Дубінеску сьогодні в якості рояля
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01.02.2021 15:29 Відповісти
самостріл - улюблена забавка 4уклоністаЯнєлох43.
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01.02.2021 15:31 Відповісти
Дубінський залишився в партіі СН і залишився в депутатському корпусі.В чому сенс виключення з фракції,як це вплине на його статус?Конвертів не буде?
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01.02.2021 15:32 Відповісти
Хамить хаму, это как то не комильфо.
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01.02.2021 15:37 Відповісти
Дубинский своими высказываниями и даже некоторыми действиями делал во вред Украины.Если бы был механизм лешать его права депутата,то давно это должно было сделать.Какая наивность у слуг.Но проявленного хамства к народу Украины было не меньше со стороны президента.Услужливые,лицемерные депутаты от слуг народа и фракции Довира будете и в дальнейшем всё делать в угоду эгоизму Зеленского.Он вас привёл и вы позволяете ему вытирать ноги об себя.Махровый цинизм процвитает.
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01.02.2021 15:39 Відповісти
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1055
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01.02.2021 15:44 Відповісти
Так Україною почергово керують то Захід ,то Росія ,при Янику керувала Росія ,при Пороху Захід ,а при Зелі ,і Росія, і Захід (в залежності за ситуацією )
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01.02.2021 17:35 Відповісти
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1057
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01.02.2021 15:52 Відповісти
Еще и хохмил Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9740
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01.02.2021 16:22 Відповісти
Т.е. не за то, что он кацапский шпийон, а за то, шо ЗЕленпуперу нахамил.

Быть коррупционером и вором - это не повод в СН. Но стоит сказать ЗЕ кривое слово и все.
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01.02.2021 16:58 Відповісти
То правда. Наш главклован ображається на всілякі дрібниці геть як стара панна Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5756 .
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01.02.2021 18:32 Відповісти
Нахамити хаму це не хамство а спілкування в зрозумілій для співрозмовника формі. Причина звільнення шокує, за співпрацю з ворогом звільнити не можуть, тому придумали якусь дурню що майже всі українці роблять.
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01.02.2021 18:59 Відповісти
А кода вынесут порицание Бубочке за хамство по отношению к народу Украины и в частности Пороху? Думай-те.
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01.02.2021 19:10 Відповісти
А так шо б дело пришить, слабо?
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01.02.2021 19:50 Відповісти
 
 