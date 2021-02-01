Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 1 лютого на вечірньому засіданні оголосить про виключення депутата Олександра Дубінського з фракції.

Про це повідомляє видання "НВ" із посиланням на кілька джерел у партії, передає Цензор.НЕТ.

"Голоси за виключення уже зібрані, навіть із запасом. Сьогодні голова фракції офіційно повідомить ці результати", — пояснив співрозмовник.

За словами джерела, останні кілька днів в анонімних Telegram-каналах, серед яких Темний лицар, триває істерика.

Також читайте: У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев

"Зараз буде стратегія - усі накопичені плітки та чутки видати назовні, щоб розвалити та розірвати фракцію зсередини. Здається, сам Дубінський уже цього не приховує", - додав співрозмовник НВ.

Співрозмовник пояснив, що для більшості депутатів СН стало переломним моментом для того, щоб підтримати виключення Дубінского не скільки накладенні на нього санкції США, а хамське звернення нардепа до президента Володимира Зеленського в останніх телеефірах та постійна дестабілізація президентської команди.

Також читайте: Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США