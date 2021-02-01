Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться"
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україні не потрібно проводити всеукраїнський референдум з питання окупованих територій Донбасу та Криму. Це на 100% території України.
Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так Разумков прокоментував пропозицію глави української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука винести ці питання на референдум.
"За всієї поваги до Леоніда Макаровича я не думаю, що потрібно проводити референдум з цього питання, тому що Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей - це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться", - зазначив спікер ВР.
Він звернув увагу, що проведення референдуму є дорогим.
"Ми всі знаємо, скільки коштує референдум, не думаю, що нам потрібно проводити його. Нам є на що витратити ці кошти", - додав глава Ради.
Будь ласка, зачекайте...
4.3. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України.
(Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
Молодец среди овец, а среди молодца, - он и сам овца...
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.3. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України.
(Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
Ибо, ты свою позицию высказал.
Полумерами тебя не исправить.
Геть здуріли з цими пропозиціями.
Та ніби ні. Ви, як і решта, потрапили на очі.
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !
Здесь нечего референдить! И обсуждать нечего.