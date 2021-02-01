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Новини Політика України
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Кравчук (545) Крим (12755) референдум (590) Донбас (21733) Разумков Дмитро (1449)

Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україні не потрібно проводити всеукраїнський референдум з питання окупованих територій Донбасу та Криму. Це на 100% території України.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так Разумков прокоментував пропозицію глави української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука винести ці питання на референдум.

Також читайте: Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук

"За всієї поваги до Леоніда Макаровича я не думаю, що потрібно проводити референдум з цього питання, тому що Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей - це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться", - зазначив спікер ВР.

Він звернув увагу, що проведення референдуму є дорогим.

"Ми всі знаємо, скільки коштує референдум, не думаю, що нам потрібно проводити його. Нам є на що витратити ці кошти", - додав глава Ради.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
кто их спрашивать будет...
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01.02.2021 14:34
+7
проводить референдум по вопросу "Крым это Украина или нет" - это уже нарушение Конституции Украины и держзрада.. по факту.
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01.02.2021 14:36
+7
Землю надо вернуть , а бабушки - временное явление .
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01.02.2021 14:38
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Они не вернуться.Там бабушки в галстуках пионерских ходят. Там мозгов нет.
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01.02.2021 14:32 Відповісти
кто их спрашивать будет...
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01.02.2021 14:34 Відповісти
Кто их возвращать будет?
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01.02.2021 14:36 Відповісти
Всё вернём , даже бесплодную землю и безмозглое население . Нельзя разбазаривать территории .
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01.02.2021 14:48 Відповісти
Так ведь это они под Рашей такие. А с Украиной - расцветут.
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01.02.2021 14:59 Відповісти
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.3. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України.
(Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
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01.02.2021 15:12 Відповісти
проводить референдум по вопросу "Крым это Украина или нет" - это уже нарушение Конституции Украины и держзрада.. по факту.
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01.02.2021 14:36 Відповісти
Землю надо вернуть , а бабушки - временное явление .
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01.02.2021 14:38 Відповісти
значіт пучеглазе чючєло-за.
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01.02.2021 14:33 Відповісти
На ещё 40-7=33 года бродить по пустыне ? Удивительное единогласие ... Разумков против референдума по Крыму и Донбассу: "Это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся" - Цензор.НЕТ 7510
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01.02.2021 14:33 Відповісти
40+33=73...совпадение??
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01.02.2021 15:14 Відповісти
Надо честно признаться себе, вся проблема лишь в том, что мы уверены - большинство граждан Украины с легкостью лягут под Кремль, сдадут свой суверенитет, отдадут территории и добровольно своим решением отправятся в рабство. Только это нам и не нравится в институте референдума
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01.02.2021 14:33 Відповісти
А Вы поинтересуйтесь у граждан Украины что для них важнее какой то суверенитет или дешевый газ и низкая коммуналка....
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01.02.2021 14:40 Відповісти
А як це зробити водночас для всіх громадян України?
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01.02.2021 14:48 Відповісти
Что именно????
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01.02.2021 14:51 Відповісти
Щось запитати в громадян України?
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01.02.2021 14:53 Відповісти
А зачем?
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01.02.2021 14:55 Відповісти
Ну пусть едут в страну, где коммуналка бесплатна - в Узбекистан.
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01.02.2021 15:01 Відповісти
Какое бы это решение не было - это будет именно решение народа Украины, и никого другого. Мы живём в демократической стране, где решение принимается большинством. Не устраивает - чемодан вокзал, рядом есть страна где один товарищ за всех решает, вам мб там понравится.
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01.02.2021 15:03 Відповісти
Не,не, хватит уже тупого большинства ,нарЭфЭрЭндят за вхождение в заСраху
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01.02.2021 16:40 Відповісти
Разумков на фоне деда Цицерон.
Молодец среди овец, а среди молодца, - он и сам овца...
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01.02.2021 14:34 Відповісти
Ждём бан, а лучше деатив.
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.3. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України.
(Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
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01.02.2021 15:14 Відповісти
Надеемся на деактив.
Ибо, ты свою позицию высказал.
Полумерами тебя не исправить.
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01.02.2021 15:34 Відповісти
їжте, зебіли Куприк та Fortis Lapis один одного. Їжте своє гівно, ви цього бажали
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01.02.2021 15:52 Відповісти
Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 8317
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01.02.2021 16:01 Відповісти
Этот референдум - наитупейший манёвр был бы. При любом результате выводящий людей на майдан.
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01.02.2021 14:41 Відповісти
Помнится раньше был запрет о референдуме по целостности территории Украины и ее независимости. Теперь же какие-то странные запреты, а главных запретов нет. Такое впечатление, что нас хотят "слить" Рашке...
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01.02.2021 14:42 Відповісти
Не сольют . Их кучка , нас миллионы .
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01.02.2021 14:45 Відповісти
Так и есть. Сольют Украину рашке очень скоро - год.ДВА. Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 7065
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01.02.2021 14:46 Відповісти
Разумков все понял: сейчас у клоуна отберут булаву в связи с недееспособностью занимать пост президента и вуаля, пост Верховного по Конституции переходит спикеру!
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01.02.2021 14:42 Відповісти
Шмаркля торопится потратить государственные 2 млд дол. денег, чтобы потом объявить дефолтЮ и отдаться Московии.
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01.02.2021 14:48 Відповісти
адекватных мнений и предложений, моня не услышал НИ РАЗУ!!! он не управляет страной. а ты второй человек в стране. ДЕЛАЙ ЧТО ТО!!!!!!!!
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01.02.2021 14:50 Відповісти
Я провів би один референдум з єдиним питанням "Ви вважаєте себе громадянином держави Україна" так чи ні? І тоді ми б хоч щось почали розуміти про самих себе післа майже 30 років формального існування як держава!
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01.02.2021 14:51 Відповісти
Ну, никто же не держит. Пусть переезжают в любую страну.
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01.02.2021 14:58 Відповісти
Хай їдуть, я точно не проти. От тільки це не для них референдум, а для нас. Аби почати довіряти власним співгромадянам. Або таки поставити хрест на нашій державності.
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01.02.2021 15:02 Відповісти
Цими даними також будуть маніпулювати.
Геть здуріли з цими пропозиціями.
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01.02.2021 15:33 Відповісти
Тобто я і на вас полюю ? Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 9373
Та ніби ні. Ви, як і решта, потрапили на очі.
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01.02.2021 16:35 Відповісти
Нужно в Украине провести референдум о земле
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01.02.2021 14:55 Відповісти
А разве Стефанчук не говорил, что такой референдум недопустим и не предусмотрен в законе? Только если увеличение. Крым и Донбасс итак украинские деюре.
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01.02.2021 14:56 Відповісти
Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 6176Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 2919
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !
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01.02.2021 15:06 Відповісти
Согласен. Тут нечего обсуждать, да и механизмов правовых нет проводить референдум.
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01.02.2021 15:01 Відповісти
Ідіот! Самі не повернуться. Крим окупований ворогом і будь який спротив там задушено ******! Потрібно повертати. І що ж ти, падло, для цього зробив? В шоколадний глаз ***** заглядав два роки?
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01.02.2021 15:17 Відповісти
Разгоняют ажиотаж падлюки
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01.02.2021 15:28 Відповісти
Зеля хочет узаконить Крым росийским
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01.02.2021 17:33 Відповісти
Они совсем идиоты?
Здесь нечего референдить! И обсуждать нечего.
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01.02.2021 17:51 Відповісти
Вся ця зеленобобикова команда диверсантів на екран мовить одне, а робить інше. Тепер всі так. Одне питання,як ми будемо дивитись в очі дітям через місяць,півроку чи рік, коли країни не буде?!
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19.06.2021 20:38 Відповісти
 
 