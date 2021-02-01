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Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що на відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання з держбюджету не було витрачено жодної копійки.
Про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ні копійки бюджетних коштів не було використано. У мене досить професійна команда, яка часом працює цілодобово. Ви побачили результат її роботи. Витрачати на це кошти з бюджету точно не варто", - зазначив Разумков.
На питання журналістів, чи варто сприймати ролик як можливість появи нової партії на чолі з ним, Разумков зауважив: "Не займаймося конспірологією".
Топ коментарі
+3 Стас Белов fce31e0a
показати весь коментар01.02.2021 15:00
+1 Envoy
показати весь коментар01.02.2021 14:58
+1 Стас Белов fce31e0a
показати весь коментар01.02.2021 14:58
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пишут - получает, будто это слово что-то меняет
Именно столько долгов набрала ЗекоМанда за 2020 год.
22,7 миллиарда долларов за год - рекорд за всю историю Украины. По 47 тысяч гривен (или 1680 долларов) долга на каждого из 13,5 миллионов избирателей Зеленского, неспособных отличить кино от реальности. Причём долга под 7-15% годовых - мы же помним, как весело продавали ОВГЗ в ожидании денег от МВФ. Причём долг продолжает расти, как и хроническая дыра в бюджете.
Ну что, зебилы, готовы уже золотые зубы на Майдан нести? Самое время.