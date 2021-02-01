УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4539 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 331 25
ВР (11730) Разумков Дмитро (1449)

Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що на відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання з держбюджету не було витрачено жодної копійки.

Про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ні копійки бюджетних коштів не було використано. У мене досить професійна команда, яка часом працює цілодобово. Ви побачили результат її роботи. Витрачати на це кошти з бюджету точно не варто", - зазначив Разумков.

На питання журналістів, чи варто сприймати ролик як можливість появи нової партії на чолі з ним, Разумков зауважив: "Не займаймося конспірологією".

Дивіться: "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
А если тайные спонсоры, то не повод ли это обратить внимание для НАБУ????
показати весь коментар
01.02.2021 15:00
+1
Реально , они смешные . У этих клоунов нет чувства юмора . Видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады делали не за бюджетные деньги, - Разумков - Цензор.НЕТ 8691
показати весь коментар
01.02.2021 14:58
+1
Опять мама?????
показати весь коментар
01.02.2021 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реально , они смешные . У этих клоунов нет чувства юмора . Видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады делали не за бюджетные деньги, - Разумков - Цензор.НЕТ 8691
показати весь коментар
01.02.2021 14:58 Відповісти
Опять мама?????
показати весь коментар
01.02.2021 14:58 Відповісти
А если тайные спонсоры, то не повод ли это обратить внимание для НАБУ????
показати весь коментар
01.02.2021 15:00 Відповісти
если они, то роликом ли все это тайное ограничилось?
показати весь коментар
01.02.2021 15:13 Відповісти
Еще один гетьман,разумков.Мало нам пети и вовы.
показати весь коментар
01.02.2021 15:00 Відповісти
Пшла нах, шарійська *****.
показати весь коментар
01.02.2021 15:10 Відповісти
А ось вихована людина, після слова *****, написала б будь ласка!
показати весь коментар
01.02.2021 15:34 Відповісти
Значить передвиборча кампанія зеленого ригоанала стартувала. А заява про недопустимість референдуму по території України на фоні натяку старпера Кравчука має на меті підкинути рейтинг рига на +100500%.
показати весь коментар
01.02.2021 15:03 Відповісти
ломбарды творят чудеса) очень хочется мальчику страной порулить....
показати весь коментар
01.02.2021 15:04 Відповісти
не голосовал за витренку и уже со-сегодня украина покупает электричество у рф...
пишут - получает, будто это слово что-то меняет
показати весь коментар
01.02.2021 15:16 Відповісти
команда которая работает над роликами?
показати весь коментар
01.02.2021 15:04 Відповісти
А зачем его вообще делать? Рада, как по мне, не работает и еще не скоро будет работать...Так просиживает штаны .Может будет создана коаллиция с Бют и еще с кем-то...Тогда и заработает.А пока что там нету Спикера и большинства....Все в стране ЕРМАК решает - хотя мы его и не выбирали....ОП - вместо РАДЫ....Дожились(.
показати весь коментар
01.02.2021 15:04 Відповісти
638 миллиардов гривен
Именно столько долгов набрала ЗекоМанда за 2020 год.
Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков - Цензор.НЕТ 7172

22,7 миллиарда долларов за год - рекорд за всю историю Украины. По 47 тысяч гривен (или 1680 долларов) долга на каждого из 13,5 миллионов избирателей Зеленского, неспособных отличить кино от реальности. Причём долга под 7-15% годовых - мы же помним, как весело продавали ОВГЗ в ожидании денег от МВФ. Причём долг продолжает расти, как и хроническая дыра в бюджете.

Ну что, зебилы, готовы уже золотые зубы на Майдан нести? Самое время.
показати весь коментар
01.02.2021 15:06 Відповісти
Значится, видео в новостях чуть ли ни на каждом канале недостаточно. Нужно еще и рекламный ролик о начале нового раунда бездеятельности парламента запилить... Творческий подход, однако!
показати весь коментар
01.02.2021 15:08 Відповісти
Ну чому, ВР у нас аж занадто дієва.
показати весь коментар
01.02.2021 15:10 Відповісти
За чиї!? Спонсорів!? Почалась передвиборча компанія!? Ці ідіоти порушують закони і відверто в цьому признаються!
показати весь коментар
01.02.2021 15:09 Відповісти
А не міг навіть уявити, що зможу побачити такий *********** совок. Це просто жах.
показати весь коментар
01.02.2021 15:09 Відповісти
Наслаждайся.
показати весь коментар
01.02.2021 15:12 Відповісти
Чим?
показати весь коментар
01.02.2021 15:15 Відповісти
ущерб от "героев" этих роликов на много-много порядков больше, чем стоимость самого ролика. Так что особо бессмысленно втирать народу про бюджетные копейки, в то время, когда из бюджета вымываются миллиарды.
показати весь коментар
01.02.2021 15:12 Відповісти
Интересно, а за какие деньги раньше делались подобные ролики, ведь не Разумков-же их выдумал? Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков - Цензор.НЕТ 3472
показати весь коментар
01.02.2021 15:18 Відповісти
а тогда за чьи?? Неужто игорявалерича...не смешите меня
показати весь коментар
01.02.2021 15:30 Відповісти
Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков - Цензор.НЕТ 7900
показати весь коментар
01.02.2021 15:47 Відповісти
Не за бюджетні!? А за чиї? Щось тхне корупцією!
показати весь коментар
01.02.2021 18:24 Відповісти
 
 