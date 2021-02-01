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Новини Політика України
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Зеленський (17428) НАТО (5129) Нацполіція (13920) Єрмак Андрій (1229) Лерос Гео (381) Татаров Олег (358)

"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Гео Лерос каже, що не переховується ні від кого. А візит правоохоронців вважає тиском і залякуванням його батьків.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос

Сестра відмовилась спілкуватись, але дільничний намагався через двері завалити купою питань типу:

- чи я часто буваю за цією адресою?

- чи зберігаю тут зброю?

Та інше...

Я не від кого не ховаюсь, всі знають де мене знайти.

Тиснути/залякувати моїх батьків це низько, хоча і прогнозовано, коли правоохоронні органи в руках Татарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО?

Може, через Єрмака і Татарова ми не в НАТО, Володимире Зеленський?" - розповів Лерос.

Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний, - нардеп Лерос 01

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікою", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Это ответ на вопрос...


Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?
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01.02.2021 15:02
+8
зеля , у нас ещё остались "мусара" ? "Только что мусара приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 8683
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01.02.2021 15:01
+7
зелену шайку лихоманить..
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01.02.2021 15:02
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зеля , у нас ещё остались "мусара" ? "Только что мусара приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 8683
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01.02.2021 15:01 Відповісти
у нас и небыло их
фраера...
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01.02.2021 15:05 Відповісти
· - Не расстраивайтесь, вы такой интересный мужчина. Выпейте.
- Ты ему закусить дай, он уж выпил!(с)
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01.02.2021 15:01 Відповісти
зелену шайку лихоманить..
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01.02.2021 15:02 Відповісти
Это ответ на вопрос...


Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?
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01.02.2021 15:02 Відповісти
Мнений много тут на форуме. И по этому анонсу тоже напишут. Есть такое. А ведь именно ЗЕ и смог поставить так вопрос! Ну давайте согласимся. Ведь он с бюджета не тырил. А кто из всех презов предыдущих мог бы так спросить? Даже смешно. Потому что сразу бы и ответили такому любому. А этому не ответишь. Он не вор.
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01.02.2021 15:27 Відповісти
"Ведь он с бюджета не тырил." - это Вы лихо завернули "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 4038 . Он начал своё ************* именно с этого! Вместо начала работы, это чмо поехало на отдых то в Одессу то в Турцию. А по трудовому законодательству отпуск положен после 11 месяцев труда!
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01.02.2021 15:33 Відповісти
Ну если только такое нарушение трудового кодекса--то вор тоже сойдёт с него. Вы и правда думаете что за счёт профсоюза или государства поехал? Речь то шла о серьёзном. Сколько лет нас водят за нос западники всевозможные, сами при этом занимаясь дешёвой демагогией. Европа особенно. А по части 11 месяцев мне знакомо это дешёвое явление при первом году работы. Я вот 2 мая надеюсь скушать 68 пасочку в своей жизни. Ведь сразу указал что мнений много.
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01.02.2021 15:48 Відповісти
Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект Велике Будівництво і дійшли до шокуючих висновків. За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва" на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн. Для порівняння, за Порошенка було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн. Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей. За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті, дороги, про які говорив Зеленський завершенні у верхньому шарі. Переважно це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення. Проте, кого це цікавить? Головне ж пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
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01.02.2021 16:45 Відповісти
Как неожиданно!😄
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01.02.2021 17:03 Відповісти
Главное написать,"Журналісти Deutsche Welle дослідили ",а дальше можно лепить горбатого.
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01.02.2021 17:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
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01.02.2021 18:13 Відповісти
https://www.dw.com/uk/velyke-budivnytstvo-skilky-dorih-naspravdi-zbuduvav-zelenskyi-video/a-56277091
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01.02.2021 18:22 Відповісти
Спочатку подивись повністю відео сам, а потім пересилай, бо прислав ти мені, те саме розслідування в якому показують, що "вдесятеро більше, ніж за попередні 10 років" - брехня і маніпуляція клоунів.
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01.02.2021 18:49 Відповісти
Сколько оно украло из бюджета по итогу мы узнаем из следствия. Сколько уже нашли, указанно в выше стоящем комментарии. Я же указал на то, что это недоразумение начало по факту "воровать" из бюджета с первых дней на посту. И да, это не мои домыслы, факт бюджетных расходов на эти поездки уже давным давно доказан. Просто в том количестве факапов ***********, которое было с момента его инаугурации, многие факты становятся просто бледными.
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01.02.2021 16:54 Відповісти
1. 31 грудня 2019 року до 2 січня 2020 року в Буковелі Івано-Франківської області.

2. 2 до 9 січня Зеленський поїхав у скандальну відпустку в Омані. Проживав президент в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

3. З 19 до 29 липня голова держави відпочивав на «дачі Хрущова», що на острові Бірючий у Херсонській області.

4. З 26 вересня президент України перебував на Закарпатті в санаторному комплексі «Деренівська Купіль». У ЗМІ писали, що очільник держави відпочивав в одному з найкращих санаторних комплексів регіону кілька днів.

5. З 31 грудня відпочинок Зеленського і його сім'ї в західній резиденції в Гуті Івано-Франківської області.
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01.02.2021 16:35 Відповісти
вот так он и учился наверно в криворожском ВУЗе - квн-ил, папа прикрывал его отсутствие, прогуливал, якобы занят КВН-ом, диплом написали ему, работать не любит, а только кривляться
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01.02.2021 18:33 Відповісти
Ну, Вы, батенька, и даете... А "строительство дорог", где "выигрывают" фирмы лиц, приближенных к императору? А "закупка" вакцин? Я уже не говорю о Татарове, разборках в СБУ, пленках Лероса и т.д.
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01.02.2021 16:11 Відповісти
"Он не вор.." - а 41 млн. долларов, выведенный в оффшор зелёнкиным в ходе "операции" по воровству денег вкладчиков Привата его хозяином - каламойшей - это что? Не говоря уже о неуплаченных налогах в период 2015-2019гг... Или кто-то думает, что это забудут? В НАБУ эти материалы подшиваются
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01.02.2021 16:35 Відповісти
"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 3386
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01.02.2021 16:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
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01.02.2021 18:15 Відповісти
Ты тупой зебил. И Зеля твой тупой. Такой вопрос Байдену мог задать только полный олигофрен. Паралельно открыв против Президента США уголовное дело.
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01.02.2021 17:24 Відповісти
Но если он не вор, то почему бюджет дефицитный, почему нет резкого скачка уровня жизни и зарплат ? Почему валюта не укрепляется до 8 за 1 доллар ? )
Просто в своих предвыборных спичах, Зеленский говорил, что именно воровство является главной и единственной причиной бедности, низких зарплат и низкого уровня жизни.
Спустя два года ничего не изменилось, какие можно сделать выводы из этого:
Либо попередник так же был честен и ничего не воровал, либо Зеленский он такой же точно вор как и попередник.
Я ничего не упустил ?
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01.02.2021 17:50 Відповісти
"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 5207
Подумав Вава, що всі президенти Макрон, Меркель, Трамп бачили який я клоун, а Байден тільки заступив і зовсім нічого не знає. Треба себе показати.
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01.02.2021 16:28 Відповісти
Не в НАТО потому, что клоун клал на НАТО и нарушает все договора с ними. Точнее, в том числе из-за этого. Есть и другие причины. Но вот то, что клоуна понесло - это факт.
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01.02.2021 15:02 Відповісти
Дмитрий Нескоромный был человеком из кадровой команы Андрея Богдана (они знакомы с 2011 г. ), назначенный по его протекции заместителем главы СБУ (01.07.2019 № 473/2019 ), а потом и первым заместителем главы СБУ (08.11.2019 № 827/2019).
Через месяц после увольнения Богдана (11.02.2020 № 46/2020) и назначения Ермака, Нескоромный был уволен с должности первого заместителя главы СБУ, но оставлен в штате СБУ (13.03.2020 № 84/2020).
А через пару недель (29.03.2020 г.) фрагменты оперативной разработки брата Ермака, торгующего государственными должностями были оглашены депутатом Гео Леросом.
Но службе внутренней безопасности СБУ возглавляемой бывшим "прокурорским" понадобился почти год (!) чтобы найти источник утечки.
Но задержать Нескоромного означало снова запустить это уже давно заглушенное дело - потому был выбран вариант чисто уголовный - покушение на Наумова.
Объяснение Нескоромного в ОПУ ничего не решили и он бросился за помощью к хорошим людям, которые и вывезли его за границу.
Самое смешное во всем этом что записи по заданию Наумова вел сам Расюк , которому не хватило ума понять, что сидеть тоже придется ему. ‎
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01.02.2021 15:17 Відповісти
Полиция приходит по указанию кого-то.Скорее прокуратуры.А её узаконенный стиль,ручное управление.Получили указивку,будут выполнять.Уже около 2-х лет выполняют очевидный заказ от гаранта по Порошенка.Увы-это наше действительность.
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01.02.2021 15:18 Відповісти
Ну пришел участковый и что?
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01.02.2021 19:34 Відповісти
Без причины прихода не было бы. Участковый пришёл с определёнными вопросами и явно не чая попить..Какая-то цель была.А для того,чтобы её выполнить,надо получить задание.То,что происходит при зелёных в стране вполне логично предположить,от кого это исходит и для чего.
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01.02.2021 20:22 Відповісти
Причина прихода участкового, в том что он участковый. И ко мне заходит участковый, но я понятия не имел что это оказывается политическое давление Татарова. А Лерос раздувает все так, как вроде его там пришла рота "Корда" задерживать. А когда патрульный автомобиль рядом с ним проезжает он тоже пишет, что за ним группу захвата послали?
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01.02.2021 21:01 Відповісти
Приход участкового не причина,а следствие.Он на государственной службе.Так как у нас организована исполнительная власть и комента Лероса не надо.В Европе и Америки рае не работают государственные институты.Хочу житиь в Украине,но по законам Европе и Америке.Беззакония с приходом зелёных увеличилось.
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02.02.2021 13:30 Відповісти
При "потужном" министре какие еще могут быть мусора? "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 4133
Позорище! И куда мы стремимся с таким "рюкзаком"?
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01.02.2021 15:19 Відповісти
Мусор як та собака - сказали і готов виконувати. Так він і в Африці мусор
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01.02.2021 15:34 Відповісти
а, что это за сленг такой у зеленого чурки?
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01.02.2021 16:07 Відповісти
Люди, схаменіться! Ці "мусора" -ваші діти , брати, рідні, друзі... Чи може це інші люди? Шкода, що такі такі слова лунають з вуст народних депутатів
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01.02.2021 16:12 Відповісти
Особисто мені дуже хочеться,щоб у нас була поліція.Але,на жаль,поки що в нас мусарня.
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01.02.2021 17:06 Відповісти
Ну кто ж його посадит, ОН же памятник "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 45 "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 45 "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 45
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01.02.2021 16:15 Відповісти
Лерос - красавец! Говорит что думает и не боиться ни зенелоха, ни его кодло)) Так держать!
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01.02.2021 16:59 Відповісти
Лероса исключили из фракции аж бегом. А Дубинского ссат, патаму что бабушка Беня денежков перестанет платить. Пора переименовать партию. Не "Слуги народа", а "Враги народа".
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01.02.2021 17:28 Відповісти
Что-то участковый возбудился.... Никак медаль снится, а его начальнику - орден.
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01.02.2021 19:19 Відповісти
Ну пришел участковый и что? Это что страшно-опасное давление?
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01.02.2021 19:37 Відповісти
 
 