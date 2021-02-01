"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос
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Нардеп Гео Лерос каже, що не переховується ні від кого. А візит правоохоронців вважає тиском і залякуванням його батьків.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний.
Сестра відмовилась спілкуватись, але дільничний намагався через двері завалити купою питань типу:
- чи я часто буваю за цією адресою?
- чи зберігаю тут зброю?
Та інше...
Я не від кого не ховаюсь, всі знають де мене знайти.
Тиснути/залякувати моїх батьків це низько, хоча і прогнозовано, коли правоохоронні органи в руках Татарова.
Може, через Єрмака і Татарова ми не в НАТО, Володимире Зеленський?" - розповів Лерос.
Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.
Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікою", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".
Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента.
Будь ласка, зачекайте...
фраера...
- Ты ему закусить дай, он уж выпил!(с)
Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?
За весь минулий рік "Великого Крадівництва" на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн. Для порівняння, за Порошенка було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн. Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей. За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті, дороги, про які говорив Зеленський завершенні у верхньому шарі. Переважно це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення. Проте, кого це цікавить? Головне ж пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
2. 2 до 9 січня Зеленський поїхав у скандальну відпустку в Омані. Проживав президент в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).
3. З 19 до 29 липня голова держави відпочивав на «дачі Хрущова», що на острові Бірючий у Херсонській області.
4. З 26 вересня президент України перебував на Закарпатті в санаторному комплексі «Деренівська Купіль». У ЗМІ писали, що очільник держави відпочивав в одному з найкращих санаторних комплексів регіону кілька днів.
5. З 31 грудня відпочинок Зеленського і його сім'ї в західній резиденції в Гуті Івано-Франківської області.
Просто в своих предвыборных спичах, Зеленский говорил, что именно воровство является главной и единственной причиной бедности, низких зарплат и низкого уровня жизни.
Спустя два года ничего не изменилось, какие можно сделать выводы из этого:
Либо попередник так же был честен и ничего не воровал, либо Зеленский он такой же точно вор как и попередник.
Я ничего не упустил ?
Подумав Вава, що всі президенти Макрон, Меркель, Трамп бачили який я клоун, а Байден тільки заступив і зовсім нічого не знає. Треба себе показати.
Через месяц после увольнения Богдана (11.02.2020 № 46/2020) и назначения Ермака, Нескоромный был уволен с должности первого заместителя главы СБУ, но оставлен в штате СБУ (13.03.2020 № 84/2020).
А через пару недель (29.03.2020 г.) фрагменты оперативной разработки брата Ермака, торгующего государственными должностями были оглашены депутатом Гео Леросом.
Но службе внутренней безопасности СБУ возглавляемой бывшим "прокурорским" понадобился почти год (!) чтобы найти источник утечки.
Но задержать Нескоромного означало снова запустить это уже давно заглушенное дело - потому был выбран вариант чисто уголовный - покушение на Наумова.
Объяснение Нескоромного в ОПУ ничего не решили и он бросился за помощью к хорошим людям, которые и вывезли его за границу.
Самое смешное во всем этом что записи по заданию Наумова вел сам Расюк , которому не хватило ума понять, что сидеть тоже придется ему.
Позорище! И куда мы стремимся с таким "рюкзаком"?