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Новини Політика України
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вибори (6158) Зеленський (17428) санкції (6840) США (14465) Дубінський Олександр (415)

Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб в Україні було порушено кримінальне провадження у справі про втручання в президентські вибори в США.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Обов'язково. І не тільки щодо цих депутатів. А щодо всіх. Я хочу, щоб було заведено кримінальне провадження з цього приводу. Я починав про це говорити, як з кабінету Порошенка був (здійснений. - Ред.) запис розмови з Байденом, який тоді був віцепрезидентом, як ця розмова була записана, ким вона була записана, кому її передали або продали - цим всім займаються правоохоронні органи. Вже є напрацювання, і скоро будуть результати ", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання щодо того, чи буде реакція українського правосуддя щодо депутатів, проти яких введені санкції за втручання у вибори в США.

При цьому він підкреслив, що хоче, щоб у цьому списку, як і в списку санкцій, були всі прізвища.

Читайте: Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ

"Депутатами якої партії вони б не були. Жодна партія не повинна відповідати за ту чи іншу особу. Люди повинні відповідати за те, що вони роблять. І тому (слід. – Ред.) піднімати питання позбавлення мандатів, виходу з партії. Але ми повинні мати весь список – навіть тих, хто займав дуже високі посади до мого президентства. Всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, якщо так було, повинні відповідати згідно із законодавством".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Так шо, Вовчик, ты сам себя решил посадить?
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01.02.2021 15:03
+21
дерьмак должен быть первым в списке
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01.02.2021 15:02
+18
шо такое сегодня? бенефис ил сольник у преЗЕдента...
ну прямо что ни новость...то перлы великого реформатора-борцуна-побездуна...в одном лице
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01.02.2021 15:08
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дерьмак должен быть первым в списке
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01.02.2021 15:02 Відповісти
👏👍 -🤢🤡 зеленский ты первый !!!! 😜
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01.02.2021 15:46 Відповісти
У Зелупенского первый в списке будет Порошенко
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01.02.2021 15:56 Відповісти
Вова, а ты хорошо подумал? Уверен что у Саши своих наработок о тебе нет????
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01.02.2021 15:02 Відповісти
ой-вей, напрацьовано на тебе теж достатньо..
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01.02.2021 15:03 Відповісти
Так шо, Вовчик, ты сам себя решил посадить?
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01.02.2021 15:03 Відповісти
Ты уже дал им по 400 тыщ зарплаты, теперь ещё и премии выпишеш?
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01.02.2021 15:05 Відповісти
- Я хочу, чтобы было заведено... (с)

- я так хочу чтобы лето не кончалось чтоб оно за мною мчалось... (с)
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01.02.2021 15:05 Відповісти
"Ни одна партия не должна отвечать за того или иного человека"
Чує Віслюк, що від його партії невдовзі залишаться ріжки та ніжки.
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01.02.2021 15:05 Відповісти
хто передав Деркачу (чи прямо в ФСБ?) з президентського архіву записи розмов Байдена і Порошенка?
Оприлюднення цих записів (навіть зпадскуджених компіляцією) також є втручанням у вибори в США.
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01.02.2021 15:06 Відповісти
І відкрив справу проти Байдена! Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 28
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01.02.2021 15:06 Відповісти
шо такое сегодня? бенефис ил сольник у преЗЕдента...
ну прямо что ни новость...то перлы великого реформатора-борцуна-побездуна...в одном лице
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01.02.2021 15:08 Відповісти
Читайте не только заголовок. Это всё отрывки из его интервью
[...об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента ]
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01.02.2021 15:26 Відповісти
А в какой статье закона у нас наказывают за вмешательство в выборы других стран? Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3497
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01.02.2021 15:08 Відповісти
вова выборы президента США (и подготовка к ним) проходили уже во время твоего президентства! так что можете сермаком заиграться так что результат будет неоднозначный.....
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01.02.2021 15:12 Відповісти
Коротше-ось-ось самі на себе вийдуть) Беділ для)
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01.02.2021 15:12 Відповісти
Коли ЗЕ каже "скоро будуть результати" то це відразу починає напружувати - когось для звітності можуть і арештувати, але результатів все одно не буде...
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01.02.2021 15:12 Відповісти
А как же ты клоун? Кто на своей последней так называемой пресс конференции на лужайке для своих отсосов ,угрожал расследованием Байдену и Порошенко?Я думаю ,что у ФБР ,точно есть наработки.
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01.02.2021 15:15 Відповісти
ох, поцреот, зря ты так...
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01.02.2021 15:15 Відповісти
Балабол... а кримінальні справи на Байдена?
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01.02.2021 15:16 Відповісти
Це усталена практика записувати офіційну телефонну розмову президента з керівниками інших країн і в цьому не має криміналу. Важливо інше. Запис розмови може бути оприлюднено тільки з дозволу президента або голови його адміністрації. Оприлюднення плівок Деркача співпало з приходом на посаду голови ОПУ Єрмака. Тому питання одне. Хто дав Деркачу записи розмови Порошенка з Байденом, Єрмак чи Зеленський?
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01.02.2021 15:17 Відповісти
Такое впечатление что ЗЕбила сегодня посадили на бутылку и он на ней ерзает не переставая. Из рта этого гнусавого скунса вылетает один маразм за другим
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01.02.2021 15:18 Відповісти
Есть булава, бери и разбирайся с ее помощью сам со своими слугами. Меньше денег уйдет из бюджета.
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01.02.2021 15:27 Відповісти
И это слова президента? Тот кто отдал за это недоразумение свой голос ПОЦ!
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01.02.2021 15:33 Відповісти
Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1310 Всі в очікуванні.але отримати повинен кожен ворог. Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 94
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01.02.2021 15:35 Відповісти
когда будут результаты по ворам из власти ???
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01.02.2021 15:37 Відповісти
В результате следствие должно выйти на шмарклю, которая вкупе с Трампом шила дела на Байдена-младшего с помощью "на 100% своего прокурора". Вся эта лажа привела к процедуре импичмента Трампа, ну а чем наша зеленая сопля хуже? Импичмент клоуну!
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01.02.2021 15:38 Відповісти
Переобулся , что ли???? Во что животворящий Байден может сделать..
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01.02.2021 15:51 Відповісти
Чето в связи с этим мне вспоминается сиплый коротышка, который полгода назад чето блеял, что надо бы расследовать коррупцию в разговорах Порошенко и Байдена. Кто, кто, кто это сделал? (ц) ))
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01.02.2021 15:59 Відповісти
зебоба прилюдно повесится или в элитную тюрягу заселится?))))
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01.02.2021 16:10 Відповісти
Всё понятно, снова Порошенко виноват.
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01.02.2021 16:22 Відповісти
інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO - це не що інше, як явка Зе з повинною в розпорядження американського правосуддя.
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01.02.2021 16:42 Відповісти
То Зе вже зібрався давати свідчення? Особистий наказ про відкриття справ проти Байдена-Порошенко, бездіяльність з приводу плівок Деркача - показовий приклад втручання у вибори
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01.02.2021 16:48 Відповісти
Зебіл вже не знає яку позу прийняти перед Байденом.
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01.02.2021 16:50 Відповісти
Трамп звонить Зєлі і прямим текстом наказує йому мочити свого конкурента Байдена разом з сином...Зєля руку під козирьок,каже "єсть!",у мєня стопроцентно свой пракурор і Байдену соотвествєнно капец...
Питання - це не втручання в американські вибори?
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01.02.2021 17:15 Відповісти
Вова , ты будешь аресты на территории США проводить ? Лично ?
.
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01.02.2021 20:06 Відповісти
ЩО НЕ ГОВОРІТЬ , а президент реально , на очах починає мінятися .
Щось відбулося серйозне .
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01.02.2021 20:32 Відповісти
 
 