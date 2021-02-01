Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб в Україні було порушено кримінальне провадження у справі про втручання в президентські вибори в США.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Обов'язково. І не тільки щодо цих депутатів. А щодо всіх. Я хочу, щоб було заведено кримінальне провадження з цього приводу. Я починав про це говорити, як з кабінету Порошенка був (здійснений. - Ред.) запис розмови з Байденом, який тоді був віцепрезидентом, як ця розмова була записана, ким вона була записана, кому її передали або продали - цим всім займаються правоохоронні органи. Вже є напрацювання, і скоро будуть результати ", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання щодо того, чи буде реакція українського правосуддя щодо депутатів, проти яких введені санкції за втручання у вибори в США.

При цьому він підкреслив, що хоче, щоб у цьому списку, як і в списку санкцій, були всі прізвища.

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"Депутатами якої партії вони б не були. Жодна партія не повинна відповідати за ту чи іншу особу. Люди повинні відповідати за те, що вони роблять. І тому (слід. – Ред.) піднімати питання позбавлення мандатів, виходу з партії. Але ми повинні мати весь список – навіть тих, хто займав дуже високі посади до мого президентства. Всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, якщо так було, повинні відповідати згідно із законодавством".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США