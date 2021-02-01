Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес
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У "Слузі народу" розповіли про плани фракції на п'яту сесію Верховної Ради. Планується завершити земельну реформу, реформування енергоринку та ринку грального бізнесу.
Про це в ході Погоджувальної ради ВР розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це завершення земельної реформи, якого всі чекають, але хтось і боїться. Чи не завершено питання щодо грального бізнесу, там потрібно все-таки до розуму довести податкове навантаження, тому що повинна працювати система", - зазначив парламентарій.
За його словами, на порядку денному знаходиться і питання великої приватизації, яка була заблокована через пандемію.
"Потрібно займатися реформою енергоринку, що ми зрозуміли завдяки тарифної історії. Потрібно довести децентралізацію до конституційного стану, тобто прийняти зміни в Конструкцію, пов'язані з новим форматом влади з префектурами", - розповів Корнієнко.
Нардеп запевнив, що ближче до кінця року, можливо, буде говорити про повноцінну податкову реформу.
"Економічні плани нашої партії незмінні, ми працюємо над нульовою декларацією, над податком на виведений капітал. І я думаю, що ближче до середини або до кінця року будемо говорити про податкову реформу повноцінної", - сказав депутат.
Крім того, на порядку денному сесії реформа соцзахисту, підтримка армії і інфраструктурні проекти.
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Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
За словами любителя шаурми і автора багатьох вiдосiков, легалізація азартних ігор під час війни з російськими православними окупантами буде стимулювати додатковий приплив туристів з великими грошима з Московії та наповнювати бюджет «95 квартала». Давно вже встановлено, що відвідування казино призводить до появи гральної залежності. В її крайніх проявах людина перестає контролювати себе і програє величезні суми грошей, а іноді і своє житло. Найбільш схильні до ігрової залежності найчастіше виявляються незаможні люди, пенсіонери та інші, ошукані ілюзією раптового швидкого збагачення.
Хто програє в казино велику суму грошей - кинеться під колеса електрички, отруїться, або повiшається в сараї. При соітії з повіями в країні будуть масово поширюватися венеричні захворювання i легенева чума (COVID -19), а від вживання молоддю наркотиків - зросте злочинність і скоротиться тривалість життя населення України. Схоже, що в планах проросійського кагалу пріоритетною програмою є знищення молодого покоління України. Після пожежі в казино «Метро Джекпот» у місті Дніпропетровську, 7 травня 2009 року, в якому живцем згоріло десять чоловік, азартні ігри в Україні були заборонені Законом.
Надо ж будет упеть прибарахлиться до этого
Спитали би в людей, вам би накидали пропозицій.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ