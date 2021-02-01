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Новини Політика України
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Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес

У "Слузі народу" розповіли про плани фракції на п'яту сесію Верховної Ради. Планується завершити земельну реформу, реформування енергоринку та ринку грального бізнесу.

Про це в ході Погоджувальної ради ВР розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це завершення земельної реформи, якого всі чекають, але хтось і боїться. Чи не завершено питання щодо грального бізнесу, там потрібно все-таки до розуму довести податкове навантаження, тому що повинна працювати система", - зазначив парламентарій.

За його словами, на порядку денному знаходиться і питання великої приватизації, яка була заблокована через пандемію.

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"Потрібно займатися реформою енергоринку, що ми зрозуміли завдяки тарифної історії. Потрібно довести децентралізацію до конституційного стану, тобто прийняти зміни в Конструкцію, пов'язані з новим форматом влади з префектурами", - розповів Корнієнко.

Нардеп запевнив, що ближче до кінця року, можливо, буде говорити про повноцінну податкову реформу.

"Економічні плани нашої партії незмінні, ми працюємо над нульовою декларацією, над податком на виведений капітал. І я думаю, що ближче до середини або до кінця року будемо говорити про податкову реформу повноцінної", - сказав депутат.

Крім того, на порядку денному сесії реформа соцзахисту, підтримка армії і інфраструктурні проекти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Значит будут ГРАБИТЬ ... Корниенко рассказал о планах "СН" на пятую сессию: Завершение земельной реформы и игорный бизнес - Цензор.НЕТ 4771
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01.02.2021 15:35
+5
Как раз то что больше всего волнует Украинцев....ИПАНУЛИСь на всю голову вместе с Зеленским(.
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01.02.2021 15:35
+4
Останнє продати і гратись...Гіганти -реформатори...
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01.02.2021 15:39
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Значит будут ГРАБИТЬ ... Корниенко рассказал о планах "СН" на пятую сессию: Завершение земельной реформы и игорный бизнес - Цензор.НЕТ 4771
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Курс на знищення генофонду.
Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
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01.02.2021 15:36 Відповісти
З таким настроєм- обов'язково будуть!
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01.02.2021 15:37 Відповісти
У слуг народа всего лишь одна идеология-свой желудок и собственный карман.В этом они едины и готовы на ручное управление от президента.И это подтверждено фактами на протяжении их депутатской деятельности.Да и о дотациях от толстосумов из головы не выбросят.
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01.02.2021 16:17 Відповісти
Це тому вони зняли з себе недоторканість?
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01.02.2021 16:26 Відповісти
Кто это Вам сказал о снятии недоторканности. И Вы поверили?.Когда всё то,что не подтвержденно фактом,то это унылая х...Я на практике при ссср постоянно с этим жил.Ещё раз: не пересказывайте мошенников и проходимцев и тогда не будете обманутыми.
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01.02.2021 17:11 Відповісти
ти вже якось визначся, якого ти полу. "жил" він в СРСР з ім'ям Маргарита.)))
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01.02.2021 17:14 Відповісти
У меня планшет зарегистрирован на имя жены.Но тебе явно важно,какую лапшу тебе развешивают твои балоболы,чтобы не было мозгов,присоеденялся к стаду бездумных дружным строем идущим в светлое будущее под руководством партии. Предыдущие твои посты не со мной,вполне понятливо говорят о тебе и о твоей ориентации во всех областях жизни.Явно потомок страны советов у которых комуняки напрочь выбили мозги.Верь,что с таким настроем как у этой недолугой власти тебя ждет светлое будущее.И не ошибся в своей интуиции, кто такой и ориентации на опзжопников и создание общества по лекалам ссср.
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01.02.2021 18:05 Відповісти
Планшет в нього на ім'я дружини зареєстровано... Да ти бронтозавр з таким розумінням комп' ютерів. Все, не сміши більше.
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01.02.2021 18:09 Відповісти
Радует.что бронтозавр гораздо ближе к человеку по развитию,чем птеродактель, но ты и до этого уровня не поднялся.,ты настоящая инфузория туфелька.Для тебя знатока компьютера надо знать,что это инструмент для пользователя, в который вложена программа (алгоритм) его величеством ЧЕЛОВЕКОМ. Даже обезьяны некоторые операции на нём лучше делают, чем человек.И для тебя, с ограниченным умом, он крайне необходим,чтобы пересказывать чужие слова кем то написанные .И видно по тебе,чему тебя учили в школе на прочь забыто или тобой не выучено. Не одна компьютерная программа не выиграла спор у меня на практике(В технических вопросах) и такой программы пока ещё в мире нет.Для тебя знатока компьютера, дальше общаться с тобой не имеет смысла .Если ответишь подтвердишь свою принадлежность к роду простейших.
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01.02.2021 19:06 Відповісти
Нудно, навіть не читатиму.
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01.02.2021 19:08 Відповісти
"присоедЕнялся" воно мені пише...)))
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01.02.2021 18:11 Відповісти
Так уже вовсю грабют. Зеленая напасть расселась уже на всех злачных местах, чтоб грабить в турбореме. Пока не снесут.
Надо ж будет упеть прибарахлиться до этого
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01.02.2021 15:42 Відповісти
Хорошо хоть Барыгу снесли а то бы уже грабить было нечего. Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес - Цензор.НЕТ 6676
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01.02.2021 16:41 Відповісти
Да, грабят и будут грабить - быдло проголосовавшее за тупого ватного клоуна должно быть наказано. Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес - Цензор.НЕТ 346
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01.02.2021 15:57 Відповісти
Ну тут как сказать ,если бы проголосовали за Барыгу то пожалуй грабить было уже нечего и не у кого ... Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес - Цензор.НЕТ 4638
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01.02.2021 16:40 Відповісти
Что там с рейтингом ?
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Как раз то что больше всего волнует Украинцев....ИПАНУЛИСь на всю голову вместе с Зеленским(.
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Нічого кращого ви не вигадали.
Спитали би в людей, вам би накидали пропозицій.
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Непогані планы, особливо податок на виведений капітал, який ще Порох обіцяв.
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01.02.2021 15:35 Відповісти
На счёт "земельной реформы" у них пупки развяжутся. А може догадаются величину продаваемого участка уменьшить до 20 га.
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01.02.2021 15:38 Відповісти
"Непогані планЫ" - прокол бота пригожина из Лахты
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01.02.2021 15:38 Відповісти
Останнє продати і гратись...Гіганти -реформатори...
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01.02.2021 15:39 Відповісти
_Это вообще-то команда по ликвидации Украины. Финальная распродажа. Никакие реформы они и не собирались проводить. Ну а то, что они об этом говорили и говорят... то такое. В слова вместо дел верят олигофрены.
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01.02.2021 15:44 Відповісти
Еще осталось к азартным играм причислить русскую рулетку. По сути, в политике, она сейчас особой популярностью пользуется.
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01.02.2021 15:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=axzFVz3ADLI
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01.02.2021 15:50 Відповісти
Партия "Слуга народа" оказалась фальшивкой! Правозащитник Андрей Карпович об отмене регистрации СН
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01.02.2021 15:51 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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01.02.2021 16:51 Відповісти
Вони навіть не зауважують,що "доводячи земельну реформу і гральний бізнес до логічного завершення" паралельно доводять людей до такого стану,який таки приведе "слуг" до землі...так десь чотири кв. метра на кожного...
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01.02.2021 17:09 Відповісти
 
 