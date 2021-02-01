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Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30": Учасники обговорять плани щодо подолання пандемії і заходи з відновлення економіки

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Зеленський візьме участь у форумі

8-10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, у заході візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, Верховної Ради України.

Форум проводитиметься за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, ЮНІСЕФ та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). До заходу долучаться представники Європейського Союзу.

"Мета форуму – дати українському суспільству відповіді на основні запитання щодо подолання пандемії. Учасники розглянуть спільний план дій щодо вакцинації, поділяться міжнародними напрацюваннями в боротьбі з COVID-19 і досвідом їхньої імплементації в Україні, а також розкажуть про перспективи відкриття кордонів країн", -йдеться в повідомленні.

На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Українці матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Форум відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних норм.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував форум "Україна 30" і закликав громадян надсилати запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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СКОТИНА лицемерная...
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01.02.2021 15:44 Відповісти
А він володіє ситуацією, що в країні відбувається? Що цей невіглас може обговорювати?
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01.02.2021 15:54 Відповісти
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою,неспроможна на будь-яку самостійну діяльність , все робиться лише за сценарієм та волею кремлівських ляльководів !!!)))
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01.02.2021 15:56 Відповісти
Приберить віслючка від економіки!!! Членом тут не допоможешь !!)))
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01.02.2021 15:54 Відповісти
Похоже у "офиса преЗедента" сегодня понос Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30": Учасники обговорять плани щодо подолання пандемії і заходи з відновлення економіки - Цензор.НЕТ 4627
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01.02.2021 15:58 Відповісти
А почему "30"?? Что бы никто не догадался?? Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30": Учасники обговорять плани щодо подолання пандемії і заходи з відновлення економіки - Цензор.НЕТ 4615
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01.02.2021 16:15 Відповісти
А чого імєнно "Україна-30"? Шо значить 30? 30 міліонів залишилось, чи до цього прагнуть?
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01.02.2021 16:43 Відповісти
Оно еще там не косячило...
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01.02.2021 17:09 Відповісти
 
 