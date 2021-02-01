Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30": Учасники обговорять плани щодо подолання пандемії і заходи з відновлення економіки
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8-10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, у заході візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, Верховної Ради України.
Форум проводитиметься за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, ЮНІСЕФ та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). До заходу долучаться представники Європейського Союзу.
"Мета форуму – дати українському суспільству відповіді на основні запитання щодо подолання пандемії. Учасники розглянуть спільний план дій щодо вакцинації, поділяться міжнародними напрацюваннями в боротьбі з COVID-19 і досвідом їхньої імплементації в Україні, а також розкажуть про перспективи відкриття кордонів країн", -йдеться в повідомленні.
На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
Українці матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.
Форум відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних норм.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував форум "Україна 30" і закликав громадян надсилати запитання.
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