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Новини Політика України
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ВР (11730) Вітренко Юрій (370) Разумков Дмитро (1449)

Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає повторне внесення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу після Погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава парламенту нагадав, що згідно із законодавством коаліція пропонує прем'єру кандидатуру міністра, яку він потім вносить на розгляд в сесійну залу.

На уточнювальне запитання журналістів, чи можливо повторне внесення кандидатури Юрія Вітренка, глава парламенту відповів так: "На сьогодні це не заборонено Конституцією і законом".

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Як повідомлялося, на минулому тижні Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Сам спікер заявив, що не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Недоумку, сколько не давай гарбуз, всё равно прётся свататься.
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01.02.2021 15:46
+6
Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8704
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01.02.2021 15:57
+3
маму давай !
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01.02.2021 15:50
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Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8020
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01.02.2021 15:46 Відповісти
Недоумку, сколько не давай гарбуз, всё равно прётся свататься.
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01.02.2021 15:46 Відповісти
Через 15 минут заканчивается ультиматум дубины. Будет интересно выслушать про параллельный подсчет.
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01.02.2021 15:47 Відповісти
Развалит фракцию,до сраки. Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8338
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01.02.2021 15:49 Відповісти
"Кина не будет.
Кадры кончились". Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 6337
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01.02.2021 15:48 Відповісти
Не запрещено.А здравы смысл?Или это не про вас.
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01.02.2021 15:48 Відповісти
Сто раз пока не ушатают....Не, пока не занесет в Раду столько сколько просили.
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01.02.2021 17:12 Відповісти
Кравчук,Кучма Ведмедчук и прочие Портновы давно в одной команде 95 квартала пляшут... Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 1190
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01.02.2021 15:49 Відповісти
маму давай !
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01.02.2021 15:50 Відповісти
спочатку нафтогаз науй.
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01.02.2021 15:50 Відповісти
"Ты их в дверь - они в окно" (с) Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 3187
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01.02.2021 15:51 Відповісти
Беня Коломойский лишен всяких налогов в бюджет Украины,Зеля зна шо робе...,этот трюк делял Индюкович 11 марта 2011 года когда списал все долги данецкай братве ДТЭК в сумме 25 миллиардов Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 6375Весело живем и вперед идем чуваки...
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01.02.2021 15:53 Відповісти
Извиняюсь,24 ярда Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 6842
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01.02.2021 15:56 Відповісти
Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 7250
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01.02.2021 15:58 Відповісти
Шоь ты Хмырь позорный под ногами лазишь...Крыса вонючая... Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 5347 Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 5347
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01.02.2021 16:00 Відповісти
Ты ещё живой, телок не доенный? Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом - Цензор.НЕТ 4057 Балбес.
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01.02.2021 16:20 Відповісти
Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом - Цензор.НЕТ 717

Понял, смерд. Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом - Цензор.НЕТ 3369
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01.02.2021 16:26 Відповісти
Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8704
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01.02.2021 15:57 Відповісти
Электроэнергия и газ внесены в список социально значимых продуктов, так что Витренко может и интерес потерять.
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01.02.2021 15:57 Відповісти
Если вы окажитесь - они вас зарэжут.(с)
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01.02.2021 15:59 Відповісти
Представление Витренко на пост министра становится способом обогащения представляющих Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 1297
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01.02.2021 16:02 Відповісти
Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом - Цензор.НЕТ 8724
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01.02.2021 16:11 Відповісти
Зеленский победил коррупцию
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01.02.2021 16:12 Відповісти
не мытьем так катаньем
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01.02.2021 16:26 Відповісти
Вова хоче Вітренка, більш ніж Ленку
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01.02.2021 16:37 Відповісти
Если именно этого ****** так усиленно пропихивают, то это говорит о том что он посвящен в какие-то тёмные дела...
Выводы:
- этого ****** гнать как можно дальше
- деятельность этого ****** должна быть расследована - там 100% криминал...
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01.02.2021 16:52 Відповісти
Просто Конституція думала,що ідіотизм на рівні Верховної Ради неможливий,тому його і не передбачила...
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01.02.2021 17:01 Відповісти
Представляю, как Витренко стоит на коленях и выпрашивает должность с обещаниями и готовностью на всё...- как Ляшко...
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01.02.2021 17:29 Відповісти
Корупционеры и олигархи будут совать своего Витренко каждую недель в министры пока не протолкнут. Это для них вопрос Больших Денег.
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01.02.2021 17:32 Відповісти
прокатите Витренко и в третий раз, это не запрещено ни Конституцией ни Законом.... пони бегают по кругу)
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01.02.2021 17:34 Відповісти
 
 