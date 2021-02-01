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"Ми декілька років працювали над тим, щоб втілити цю ідею", - Кличко на відкритті першого в Україні магазину IKEA

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті першого в Україні фізичного магазину IKEA.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

Разом з мером столиці перший магазин шведської фірми в Києві відкрили та оглянули керівник ІКЕА-Україна Флоріан Мєллє і Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

"Мені приємно привітати компанію IKEA, киян і всіх українців із запуском роботи першого фізичного магазину в Україні. І я радий, що він відкривається в столиці. Ми спільно працювали над тим, щоб втілити цю ідею. Ми зустрічалися 4 роки тому в Давосі, кілька разів у Києві. І тепер вже бачимо реалізацію нашого співробітництва. Особливо це важливо в такій непростій для бізнесу в усіх країнах ситуації, спричиненій пандемією", – сказав Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що одним зі своїх важливих завдань, як мера європейської столиці, вважає залучення іноземних інвестицій у Київ.

"Ми розуміємо, що для бізнесу вкрай важлива стабільність і передбачуваність економічної ситуації. І тому столична влада запровадила відкритість та прозорість у своїй роботі, щоб інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва. І я задоволений, що наша кількарічна співпраця зі шведською компанією IKEA дала результат", – наголосив Кличко.

Мер зазначив, що прихід такого інвестора, як IKEA особливо цінний в ситуації, яку сьогодні долає світ у зв’язку з пандемією.

"І це – той позитивний сигнал, що потрібен для залучення й інших міжнародних партнерів. Працюємо далі над тим, щоб Київ ставав привабливим для інвесторів та комфортним містом для його мешканців – з якісними товарами і послугами!" – підкреслив Віталій Кличко.

Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг наголосив, що ІКЕА не просто відкриває у Києві перший фізичний магазин, а також пропагує таким чином відповідальне споживання, гендерну рівність і сталий розвиток.

"Я хочу привітати в першу чергу співробітників, керівництво ІКЕА, міську владу Києва за докладені спільні зусилля для відкриття першого фізичного магазину ІКЕА в Україні в часи пандемії", – наголосив Тобіас Тиберг.

У планах шведської компанії – відкриття і наступних магазинів в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
на росії немає корупції , "ікєя" так визначила ?
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01.02.2021 15:59
+9
IKEA принципово не працює в корумпованих країнах



Работает....в паРаше же работает...деньги не пахнут...
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01.02.2021 16:00
+8
А при чому тут "гугл", якщо в РФ магазинів "ІКЕА" повнісінько? У них корупції немає, так?
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01.02.2021 16:01
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Видимо в банк за кредитом так как из нашими зарплатами в этом магазине делать нечего.
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01.02.2021 17:58 Відповісти
Насправді, на більшість товарів доступні ціни. І це підтверджують тисячі шанувальників цієї компанії.
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01.02.2021 19:24 Відповісти
Блокбастер Молл - біля метро Почайна.
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01.02.2021 19:23 Відповісти
это 2021 "Ми декілька років працювали над тим, щоб втілити цю ідею", - Кличко на відкритті першого в Україні магазину IKEA - Цензор.НЕТ 456
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01.02.2021 18:03 Відповісти
Вот это да! Это здобуток номер один (ну, после стеклянного моста конечно же)😁
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01.02.2021 18:21 Відповісти
А что за претензии к мосту? Этот мост скорей всего уже себя отбил, так как значительно увеличил привлекательность Киева для туристов. Там практически постоянно толпы народа гуляют.
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01.02.2021 18:47 Відповісти
Ну да, со всего мира едут в Киев, чтобы поглазеть на стеклянное чудо "Ми декілька років працювали над тим, щоб втілити цю ідею", - Кличко на відкритті першого в Україні магазину IKEA - Цензор.НЕТ 2642
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01.02.2021 19:40 Відповісти
Прикинь? Там иностранцев больше, чем на Хрещатике. Мост там был нужен - реально удобный маршрут. Каким боком здесь чудо?
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01.02.2021 21:17 Відповісти
трішки інформації для всіх, щоб не було непорозуміння.
1. IKEA не корумпована компанія (тобто, якщо вона працює в корумпованій країні, то не дає хабарі)
2. Товари цієї компанії дуже дешеві не тільки для Західної Європи, але і для українських споживачів. Багато людей роками купували товари у перекупів, де накрутка починалася від 50%.
3. Пункти видачі почали працювати з травня 2020, а магазин відповідно з 1 лютого 2021 - все що було до цього, немає ніякого відношення до офіційної IKEA.
4. Враховуючи, як підгорає дупа у епіцентра - це прекрасний день)
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01.02.2021 19:06 Відповісти
У меня такое чувство, что противниками здесь на форуме выступают нищеброды, у которых нет денег даже на Икею. Реально дешевая и довольно интересная сеть. Я вижу для себя плюс в том, что она собьет цены на корпусную мебель на нашем рынке. К тому же у них много мелких интересных реально полезных вещей, типа пластиковых перфорированных панелей для инструмента и т.п.
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01.02.2021 21:24 Відповісти
Столько пафоса из-за открытия какого-то магазина!!!!????
Боксеру совсем мозги отбили.
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01.02.2021 19:38 Відповісти
В котором торгуют мебелью в том числе и из украинской древесины!
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01.02.2021 19:51 Відповісти
Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг подчеркнул, что ИКЕА не просто открывает в Киеве первый физический магазин, а также пропагандирует таким образом ответственное потребление, гендерное равенство ... Источник: https://censor.net/ru/n3245325

Эээ, что??? А причем тут гендерное равенство нахрен? Хотя, по сути верно, в икею мы всегда с женой ездим и никогда поодиночке "Ми декілька років працювали над тим, щоб втілити цю ідею", - Кличко на відкритті першого в Україні магазину IKEA - Цензор.НЕТ 5901
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01.02.2021 22:03 Відповісти
Пипец.
Илон Маск за несколько лет создал лучший в мире электромобиль, лучшие в мире ракеты, запускает глобальную спутниковую сеть интернет и скоро полетит на марс.
А эти ***** несколько лет ТРУДИЛИСЬ, чтобы магазин открыть......
Хоть бы постеснялись интервью давать по этому поводу. Открыли бы тихонечко и все.
Работяги хреновы.
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01.02.2021 22:21 Відповісти
Алілуя!!! Нарешті! Мені вже почало здаватися, що Україна - це єдина країна, де немає IKEA. Льоня Черновецький зі своєю «маладою ********» так їх налякав своїми у корумпованими умовами(зараз вже не пам'ятаю скільки вони вимагали процентів собі), що айкеївці тікали від нас, як чорт від ладану.

Люблю Іkea за якість, за ціни, за приємні дрібнички, які дуже прикрашають побут та інтер'єр. Доводилось раніше замовляти у Польщі. А от нещодавно чоловік замовляв вже в нашому інтернет-магазині. Прибуло замовлення швидко, без нарікань.
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02.02.2021 03:03 Відповісти
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