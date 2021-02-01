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Нормандський формат у стагнації, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нормандський формат у стагнації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про стагнацію "нормандського процесу". Він назвав причиною небажання Російської Федерації крокувати вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Axios заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, війна між країнами має закінчитися, Україна повинна повернути своїх людей і території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський

"Дійсно, я вважаю, що якщо буде продовжуватись стагнація Нормандського формату – а причин для цього багато: спочатку був COVID, і шість-сім місяців ми чули, що через COVID ми не можемо збиратися – були відеозустрічі в Мінському форматі і навіть були відеозустрічі радників нормандського процесу... Але все це - балачки", - заявив він.

За його словами, після паризького саміту був якийсь процес, але потім пішла стагнація.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Нормандский формат в стагнации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8558
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01.02.2021 16:09
+7
причина стагнации - ты, вава. и только ты.
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01.02.2021 16:07
+5
Все начинает стагнировать, как только увидит это недоразумение и услышит звуки, им издаваемые.
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01.02.2021 16:10
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причина стагнации - ты, вава. и только ты.
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01.02.2021 16:07 Відповісти
Нормандский формат в стагнации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8558
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01.02.2021 16:09 Відповісти
после обосратушок на американском фронте дерьмаки наняли штатовских лоббистов чтоб немного отстирали нашу буратину. Лоббисти даже пролоббирвали интерьвью бубосе на канале НВО.
Но врожденная мудрость межгалактического лидера не позволила отстираться и стало даже хуже. Нормандский формат в стагнации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2164
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01.02.2021 16:09 Відповісти
Все начинает стагнировать, как только увидит это недоразумение и услышит звуки, им издаваемые.
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01.02.2021 16:10 Відповісти
Порошенко казав , що альтернативи "норманському фрмату" немає . Я і Володимир Олександрович впевнені , що є .
Сказав президент Зеленський гарно , подивимось , що зробить .
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01.02.2021 16:13 Відповісти
сам ты в стагнации, узурпации и дегенерации. Вообще интересная форма подачи интервью скомороха. Все делается так, чтобы подчеркнуть его тупость. Но это правильно.
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01.02.2021 16:14 Відповісти
Вислюк сегодня в ударе - нагородил уже столько - за год не отмоется...
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01.02.2021 16:15 Відповісти
Оце Бубочку понесло. А ще ж Джо Байден не виступив із промовою, в якій викладе своє бачення зовнішньої політики США за його керівництва.
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01.02.2021 16:18 Відповісти
Вже 4 роки, як в стагнації, прокинувся.
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01.02.2021 16:19 Відповісти
Заявление Зеленского адресовано Франции и Германии , для активизации работьі Нормандского формата.
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01.02.2021 16:26 Відповісти
Тобто скаржиться тепер на лідерів Франції і Німеччини вже не Трампу, а Байдену- перевзувся.
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01.02.2021 16:45 Відповісти
Чи щось у лісі здохло, чи в США зміна президента, більше всього, що не той текст підсунули.
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01.02.2021 16:41 Відповісти
інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO - це не що інше, як явка Зе з повинною в розпорядження американського правосуддя.
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01.02.2021 16:43 Відповісти
каких ещё форматов тебе не хватает
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01.02.2021 16:44 Відповісти
кто-то слушает этого тупого скота?
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01.02.2021 16:52 Відповісти
это в видосиках все просто)) полез в политику наобещал - теперь выполняй и не скули что все плохие и не прислушиваются к тебе))
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01.02.2021 16:59 Відповісти
Тут радоваться нужно, что у клоуна есть еще хоть какие-то тормоза и он пока ради "мира" не готов сдавать страну полностью. Но не факт, что в будущем он этого не сделает, тем более что закон про референдум как раз под капитуляцию и впихивание лугандона на кацапских условиях и приняли.
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01.02.2021 20:53 Відповісти
Как такое недоразумение могло стать президентом?!!
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01.02.2021 17:15 Відповісти
ничего лучше не было, стандартный цикл зрадоперемоги не позволил бы избрать предыдущего президента на второй срок, а из оставшихся кандидатов остальные были еще хуже
сейчас цикл с перемоги уже почти ушел, подползает к зраде
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01.02.2021 17:46 Відповісти
Нормандський формат у стагнації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6824
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01.02.2021 17:48 Відповісти
А що, "зелене непорозуміння" знає таке таємне слово - "стагнація"? У нього ж мізки на рівні "Еллочки-людоїдки"!...Правда, вона знала теж одне, подібне - "гомосексуалізм"...
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01.02.2021 17:16 Відповісти
Шо, так то не из-за клятого Порошенко?! Или то , вован, ты теперича наживаешся на крови? Тут да, или одно из двух, криворагуль
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01.02.2021 17:16 Відповісти
А хіба тебе не попереджали ?
Але ти сам валив провину за війну на Порошенка.
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01.02.2021 17:51 Відповісти
Спробую перекласти сутність цієї скарги ЗЕпроданця:
"Франція та Німеччина, розуміючи мої наміри, не дають мені змоги виконати завдання Кремля - узаконити анексію Криму та Донбасу та офіційно передати їх під контроль Росії"
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01.02.2021 18:03 Відповісти
Даа.Шото ЗЕро сегодня дубасит
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01.02.2021 18:59 Відповісти
Похоже клоун действительно думал, что если кацапов хорошо попросить стоя на коленях, то они смилостивятся и уйдут с захваченных территорий. Зеленый буратино еще то полено.
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01.02.2021 20:49 Відповісти
Нормандський формат у стагнації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6305
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01.02.2021 21:47 Відповісти
Надо в Путине найти еще одно место куда нужно заглянуть. Может тогда стагнация ко5чицца.
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01.02.2021 21:57 Відповісти
 
 