Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев
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Голова Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що в Україні середня зарплата може зрівнятися із заробітком у Польщі через 30-40 років.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку висловив Гетманцев в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, наразі Україна - найбідніша країна Європи, і "потрібно думати, як наздогнати Вірменію чи Білорусь".
"Щодо зарплат таких, як в Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався Прем’єр-міністр. Однак якщо ми співставимо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам аби наздогнати Польщу потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці", - вважає нардеп.
Як повідомлялося 30 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ставить завдання досягти рівня зарплат у Польщі та Словаччині до 2030 року.
Будь ласка, зачекайте...
Служіть,73% ідіотів скажуть вам дякуємо, уже два роки втрачено, а ще і не кінець!
Нєеее, не переживем ще три роки, загнемось хто залишиться в Україні!
Цікаво, що зарплати в країнах Балтії з тією польською вже давно зрівнялися, а самі поляки за рівнем доходів бачать себе в Європі "державою третьої категорії" і вийти на середньоєвропейські показники розраховують років за 20...
Polska ma za sobą wyjątkowo dobre trzydzieści lat. Dzięki ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom udało nam się dokonać prawdziwego skoku cywilizacyjnego. Niektórzy twierdzą nawet, że to najlepszy czas w naszej historii. Nigdy w czasach nowożytnych jakość życia Polaków nie była tak zbliżona do poziomu państw zachodniej Europy. A jednak przepaść między Polską a Zachodem wciąż jest ogromna. Dobitnie pokazują to dane o zarobkach w UE. Nie da się ukryć, że pod tym względem jesteśmy państwem trzeciej kategorii.
пусть лучше Гетманцев сдохнет... или умрет, все равно...
Нам прямым текстом говорят - валите отсюда.
Разве украинцам нужно повышение зарплаты?
тот геть манцев совсем выпадает из тренда!
Украинцам не нужна зарплата и не нужны реформы!
Они хотят шоу и смеятся