Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев

Голова Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що в Україні середня зарплата може зрівнятися із заробітком у Польщі через 30-40 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку висловив Гетманцев в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, наразі Україна - найбідніша країна Європи, і "потрібно думати, як наздогнати Вірменію чи Білорусь".

"Щодо зарплат таких, як в Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався Прем’єр-міністр. Однак якщо ми співставимо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам аби наздогнати Польщу потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці", - вважає нардеп.

Як повідомлялося 30 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ставить завдання досягти рівня зарплат у Польщі та Словаччині до 2030 року.

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