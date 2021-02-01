Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці

Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський подав до суду на журналістів BIHUS.info і хоче відсудити у них понад 2 млн грн за шкоду діловій репутації.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", що представляє інтереси журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

Позов поданий до Вінницького міського суду, оскільки журналіст Денис Бігус зареєстрований у Вінниці. Клопотання про передачу справи до суду Борисполя, де насправді живе журналіст, суддя відхилив.

"Олег Гладковський (раніше - Свинарчук) просить суд захистити його честь, гідність і ділову репутацію, яка, на його думку, була порушена через сюжет "Друзі Президента крадуть на оборонці (секретне листування)"", - пояснили юристи.

Гладковський хоче, щоб суд визнав недостовірною зазначену в сюжеті інформацію про його ставлення до діяльності тріо Гладковського-молодшого, Жукова та Рогози. Фраза, яку Гладковський вимагає визнати недостовірною, звучить в сюжеті протягом 21 секунди і є коротким переказом змісту попередньої частини розслідування.

"Крім визнання недостовірною і спростування інформації, позивач також вимагає від журналістів відшкодувати моральну шкоду в розмірі 2 40 336 гривень", - сказано в повідомленні.

Раніше син Олега Гладковського Ігор вже подавав до суду на BIHUS.info, але програв.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.





