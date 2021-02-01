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Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці

Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський подав до суду на журналістів BIHUS.info і хоче відсудити у них понад 2 млн грн за шкоду діловій репутації.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", що представляє інтереси журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

Позов поданий до Вінницького міського суду, оскільки журналіст Денис Бігус зареєстрований у Вінниці. Клопотання про передачу справи до суду Борисполя, де насправді живе журналіст, суддя відхилив.

"Олег Гладковський (раніше - Свинарчук) просить суд захистити його честь, гідність і ділову репутацію, яка, на його думку, була порушена через сюжет "Друзі Президента крадуть на оборонці (секретне листування)"", - пояснили юристи.

Гладковський хоче, щоб суд визнав недостовірною зазначену в сюжеті інформацію про його ставлення до діяльності тріо Гладковського-молодшого, Жукова та Рогози. Фраза, яку Гладковський вимагає визнати недостовірною, звучить в сюжеті протягом 21 секунди і є коротким переказом змісту попередньої частини розслідування.

"Крім визнання недостовірною і спростування інформації, позивач також вимагає від журналістів відшкодувати моральну шкоду в розмірі 2 40 336 гривень", - сказано в повідомленні.

Раніше син Олега Гладковського Ігор вже подавав до суду на BIHUS.info, але програв.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Читайте також: Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці 01
Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці 02
Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
ну вот тухлому бигушу обратка прилетела Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 7664 Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8244
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01.02.2021 16:07
+21
для начала неплохо было бы найти хоть что-нибудь из этого "всё" )))

Два года прошло,

нашли ?
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01.02.2021 16:28
+20
а что. есть за что сажать ? Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8240
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01.02.2021 16:08
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а что. есть за что сажать ? Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8240
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01.02.2021 16:08 Відповісти
Ссы в глаза. Продолжай, упорно. Все все забудут
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01.02.2021 16:10 Відповісти
для начала неплохо было бы найти хоть что-нибудь из этого "всё" )))

Два года прошло,

нашли ?
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01.02.2021 16:28 Відповісти
Бігус "пахав" на Коломойського.
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01.02.2021 17:31 Відповісти
Скоріше Беня його тупо використав. А той і рад був хайпанути на предвиборчому порхофобному треші. Його журналістка потім сама зізналася, що "матеріали" їм кинули на пошту невідомі...
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01.02.2021 21:07 Відповісти
Бігус показав КАЛОмойшу, якщо ти не вкурсі
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22.04.2021 19:53 Відповісти
364-я. Это статья, которую ваш Шапковор Юле шил
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01.02.2021 16:10 Відповісти
шо в Кремле сказали шить, то и шил
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01.02.2021 17:13 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Генрих Ричи та ViXP - нагла цинічна брехня та маніпуляція; зокрема, стосовно мародерства Гладковського.
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01.02.2021 16:14 Відповісти
Больше зедебил сказать нечего?
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01.02.2021 16:21 Відповісти
ты, генрих, бабенку свою успокаивай, зебаранный зелефил!
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01.02.2021 16:39 Відповісти
тебе бы куй сосать, после того, как ты за зе бежал делать в штаны разом....а оно еще гавчет. Стоп, так ты ж и сосешь, теперь вот только так.))
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01.02.2021 16:20 Відповісти
быдлу нужны антигерои. сидят в дерьме и пальцем не пошевелят. зато есть на кого свалить вину. бери лопату, иди работай, и про Гладковского не будет времени думать.
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01.02.2021 17:16 Відповісти
ну вот тухлому бигушу обратка прилетела Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 7664 Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8244
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01.02.2021 16:07 Відповісти
открыл рот, сидя в поместье на Сейшелах
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01.02.2021 16:08 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Гоша Фантомас - нагла цинічна брехня та маніпуляція.
Гладковський зараз - під особистим зобов'язанням перед НАБУ.
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01.02.2021 16:11 Відповісти
я то уж точно не фан вавы и тебе не советую) но и барыге не присягал тоже, в отличие от тебя соевого....
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01.02.2021 16:14 Відповісти
та ви всі, навіть мертвечукові зажопи - 73/43%зебіли, щоб на розбиратись в сортах гівна, яким ви є.
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01.02.2021 16:21 Відповісти
"зажопами" Ви свій окупаційній блок називаєте , щоб приховати сутність ?
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01.02.2021 16:28 Відповісти
М-да, подняла всякая мразь головы при зебиле. При Порошенко они сидели как мыши под веником
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01.02.2021 16:08 Відповісти
дурилка, таймырская
при Порохе Гладчук работал - был во главе Укроборонпрома Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 330
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01.02.2021 16:10 Відповісти
Кто такой Гладчук, мокша?
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01.02.2021 16:11 Відповісти
гладковский он же свинарчук....лизни фото соевого на ночь
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01.02.2021 16:16 Відповісти
Хиба шо горячим утюгом. И не фотку, а само кудрявое рыло
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01.02.2021 16:18 Відповісти
Свинарковський !
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01.02.2021 16:23 Відповісти
мало просит! надо бы еще 0 дорисовать, чтобы вся эта "антикорупционная сволочь", приведшая беню к власти до пенсии не расчиталась.
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01.02.2021 16:09 Відповісти
за что ?
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01.02.2021 16:11 Відповісти
Дружина: Катерина Ігорівна Соболєва. Її дядько: Олег Соболєв - колишній контррозвідник ФСБ, нині займається великим бізнесом. А його син Андрій Соболєв (двоюрідний брат Катерини) - підполковник ФСБ Росії[3].

Ты на эту "проукраинскую" власть надеешься ?
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01.02.2021 16:34 Відповісти
Тупий зебіл мабуть сподівається на Кошулинського чи белого вошдя)))
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01.02.2021 16:52 Відповісти
А це правильно.
Брехунів тре виводити на чисту воду...
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01.02.2021 16:09 Відповісти
да, психопаты они такие, злопамятные и очень мстительные.
никогда не раскаиваются, совести и чувства вины у них нет.
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01.02.2021 16:10 Відповісти
бигушу за брехню нужно отвечать
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01.02.2021 16:12 Відповісти
не бигусу, а свынарчукам за брехню нужно отвечать.
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01.02.2021 17:05 Відповісти
Да-да, почти два года с выборов, а они с пеной из рта "зеля няшный!".
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01.02.2021 16:14 Відповісти
свинарчуки с пеной из рта "зеля няшный!?"
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01.02.2021 17:07 Відповісти
Юрий *****, свинарчуки не имеют признаков психопатии. Однозначно вам дала ответ психиатрическая экспертиза в рамках уголовного дела.
Плохо что 73% избирателей не проверили в свое время.
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01.02.2021 17:50 Відповісти
не называйте себя "юрий *уйко" и далее сами себе лишь о себе по тексту.
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02.02.2021 00:04 Відповісти
угу.. понятно .. то не Гладковский мародерил на оборонке - а Свинарчук !!! Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8394
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01.02.2021 16:10 Відповісти
То що ж "намарадьоріл", знайшли? Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 5347
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01.02.2021 16:54 Відповісти
Вроде писали что по меньшему гладковскому суд проигран, а бигус подал аппеляцию
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01.02.2021 16:12 Відповісти
бігус апеляцію виграв; там вказали, що суд першої інстанції невірним формулюванням зобов'язав Бігуса спростовувати свою брехню так, що він фізично не може це зробити. Ну, повторно буде суд з першої інстанції..., уточнять...
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01.02.2021 16:20 Відповісти
Технический момент.
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01.02.2021 16:24 Відповісти
Молодец!забери гонорар у журношлюхи -наварилось оно на клевете тогда знатно.
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01.02.2021 16:16 Відповісти
до Вас звернеться .
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01.02.2021 16:19 Відповісти
Точно ,точно.Бенино бабло скоро кончится.
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01.02.2021 16:24 Відповісти
Как он мог подать заяву? Ему же пятый руки отрубил, или не отрубил?
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01.02.2021 16:18 Відповісти
З якого переляку йому потрібно руки рубити? Бо так бігус сказав, по команді бені з авакяном?
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01.02.2021 16:58 Відповісти
Копчик, ты же перед выборами свой копчик в мозоль избил за ЗЕ )))
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01.02.2021 16:32 Відповісти
Гладковский-Свинарчук. Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 2718
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01.02.2021 16:21 Відповісти
Свинарковський !
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01.02.2021 16:24 Відповісти
а шо там у бигунця мама любит?))
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01.02.2021 16:22 Відповісти
Побажаю йому перемоги, бо терпіти не можу подібних Бігусу журношлюх.
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01.02.2021 16:22 Відповісти
Йому у тюрмі прогули ставлять а він права качає,от вам і весняні посадки.
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01.02.2021 16:30 Відповісти
За що йому прогули ставлять?
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01.02.2021 16:59 Відповісти
За те що не сидить злодюга.
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01.02.2021 17:03 Відповісти
Чому він злодюга? Тому що так вам сказав бігус, по команді коломойського- авакова і ви в це повірили?
То хто винен в тому що бігус нагадив в ваші голови і ви проголосували за ВАЗеленського?
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01.02.2021 17:08 Відповісти
Тому що Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про КРАДІЖКИ В ОБОРОНЦІ!!
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01.02.2021 17:11 Відповісти
Де докази, окрім того лайна, яке "журналіст" розповів? Факти?
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01.02.2021 17:51 Відповісти
Де докази на портнова,деркача,на всіх беркутів,на ригів на корупціонерів ,і кого взагалі посадив хоч один суд? То по твоєму всі невинні янголи?
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01.02.2021 18:36 Відповісти
он ещё обвинял в преступлении, а виновность определяет только суд. пусть отвечает за свои слова
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01.02.2021 17:56 Відповісти
Ти краще вчи українську захисник зрадників.
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01.02.2021 18:38 Відповісти
у меня для тебя есть лучшее предложение пройти в сад
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01.02.2021 18:39 Відповісти
как раз он доставал запчасти для техники, а ты и бихусы мешают, по дурости или указке парашников
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01.02.2021 18:41 Відповісти
Взагалі то я з ************ прихвостнями окупанта не спілкуюсь. Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 8379
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01.02.2021 18:43 Відповісти
ну так зачем комментировать начал, плыви мимо
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01.02.2021 18:44 Відповісти
ПТН-ПНХ -СЄПАРОК. Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 60
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01.02.2021 18:47 Відповісти
ты определись ты общаешься или нет, а то п-6ол
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01.02.2021 18:47 Відповісти
Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 5565 кху ...яМ Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 1834
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01.02.2021 18:52 Відповісти
я тебе уже сказал куда идти, а ты не общайся со мной дальше )
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01.02.2021 18:53 Відповісти
вас козлорилих у двері,ви у вікно лізете.ХУДОБА.
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01.02.2021 18:56 Відповісти
это ты лезешь, сказал же что не общаешься, или твой чес ничего не стоит...
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01.02.2021 18:57 Відповісти
Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 8335
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01.02.2021 19:00 Відповісти
в сад
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01.02.2021 19:02 Відповісти
Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 6134
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01.02.2021 19:08 Відповісти
Це ні про що. Використовуйте факти, а не якісь припущення.
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01.02.2021 17:56 Відповісти
2 миллиона мало - надо раздеть до трусов шоб "продал картини и дом".
И подружек по брехне - дубинского, смаглюк, ткаченка надеюсь не забудут
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01.02.2021 16:34 Відповісти
Как почти всегда эти разаблачения оказались просто кучей дерьма....
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01.02.2021 16:39 Відповісти
Яскравий приклад корупційності всієї влади телепрограма ,,Наші гроші,,.Як тільки журналісти розкриють корупційно схему так до них відразу із обшуками та конфіскацією зібраних доказів і на цьому діло корупціонерів і крадіїв закривається так як проти них немає доказів.
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01.02.2021 16:49 Відповісти
сформулируй своими словами, а не телевизором, вину этого Гладковского. возили контрабандой ворованные на засРашке запчасти, и цена вырастала в 6 раз? а это много или мало?)))
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01.02.2021 17:19 Відповісти
ну свиножурналюги готовте бабки
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01.02.2021 17:14 Відповісти
Давно пора было всем, кого обсирали зазря зеленые деятели, подавать в суды. В наши конечно бесполезно, но это обязательная ступенька перед обращением в Европейские суды.
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01.02.2021 17:17 Відповісти
Его место на нарах!
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01.02.2021 17:17 Відповісти
на нарах можешь отдохнуть ты и тебе подобные. а для дяди сделают 3х комнатные апартаменты, с бассейном и девочками.
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Бигус срисовал фейковые пропагандонские Скабеевские новости,бумеранг прилетел
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01.02.2021 17:42 Відповісти
А что там Эрмак, Татаров? НеЛох своих не сдает?
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01.02.2021 17:52 Відповісти
А особенно поражает *сенсация*, которую показали, перед выборами президента!!!
А куда делись, все эти *патриоты* бегавшие за Порохом? Сейчас армию не грабят, не?
Территорию не сдают? Информацию не сливают кацапам из офиса президента?
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01.02.2021 18:57 Відповісти
Час показує що ці "патріоти" виявились корисними ідіотами яких використали як Ыздэліє №2 та викинули на смітник разом з іграшковими свинками.
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01.02.2021 23:05 Відповісти
 
 