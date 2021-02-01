Учасник злочинної організації, причетний до вбивства журналіста Сергієнка, постане перед судом, - Офіс генпрокурора

Направлено в суд обвинувальний акт стосовно одного з виконавців викрадення і вбивства активіста і учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" - журналіста Василя Сергієнка за фактом участі зловмисника у злочинній організації ( ч. 1 ст. 255 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, обвинувачений у складі злочинного угруповання скоїв викрадення, тортури і подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка - одного з лідерів Євромайдану в Корсуні-Шевченківському. 4 квітня 2014 активіста викрали з подвір'я власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

Наразі обвинувачений разом зі ще п'ятьма особами вже перебуває на лаві підсудних за звинуваченням у викраденні, тортурах і вбивстві журналіста, двоє осіб - у розшуку.

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Нагадаємо, 4 квітня 2014 року приблизно о 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

За картиною, яку на сьогодні відновило слідство, події розвивалися так. Приблизно о 21:00 Сергієнко, як зазвичай, вийшов закрити ворота на ніч. Тут йому завдали першого удару, ймовірно, зламавши ніс і щелепу. Сергієнко був великим і міцним чоловіком - він не знепритомнів, а встиг добігти до порогу будинку. Його наздогнали і завдали другого удару по голові. В цей час на пронизливі крики сина надвір вибралася його 87-річна мати Ніна Андріївна. Зі зламаною ногою, забувши, що потрібно на щось спертися, діставшись до вхідних дверей, вона побачила невідомих у масках і сина, що лежав у крові.

Літня жінка закричала так голосно, наскільки вистачило сил. Благала їх. Але на неї ніхто не реагував. Невідомі, які прийшли в той вечір за її сином, просто мовчки потягли його до машини. Сина везли вбивати, а вона не могла йому нічим допомогти. "Я ображаюся на своє серце, що воно пережило таке і не зупинилося", - сказала нам Ніна Андріївна.

Пізніше слідство встановить, що Сергієнка поволокли до виходу, завантажили в машину. Потім викрадачі попрямували в бік Виграєвського лісового господарства. На асфальтованій ділянці колишньої автозаправки Сергієнка передали двом безпосереднім убивцям. Яма-могила була вирита заздалегідь за 50 метрів від дороги. Але вбили журналіста не відразу. Смерть настала від аспірації крові внаслідок черепно-мозкової травми. Під час огляду судово-медичним експертом було виявлено 19 колото-різаних ран: 17 безпосередньо на тілі, а ще були з обох боків на шиї. У нього були зламані ребра і під'язикова кістка - вона ламається тільки під час задушенні. Також по тулубу було завдано численних ран. Наручники були на руках, ноги зв'язані ізоляційною стрічкою.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка Вадима Мельника, колишнього начальника охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

У 2018 році справу частково взяла ГПУ. Тепер щодо вбивства Сергієнка є два кримінальні провадження. Одне протягом трьох років безуспішно слухають суди, а друге перебуває в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

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У березні 3019 року з'явилася інформація про те, що в США затримано ще одного підозрювано, ймовірного керівника групи викрадачів - Андрія Іносова.

У травні 2019 року в Городищенському суді вибухнув скандал. Місцева суддя під час відкритого засідання зачитала інформацію про застосування заходів безпеки до одного з підозрюваних, чим фактично розкрила вразливу інформацію і перешкодила роботі слідства. Ці документи не були пов'язані зі справою, яку суд вже слухає. Прокуратура хотіла перевести одного з підозрюваних у Київ на кілька днів.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

8 січня 2020 р суд відпустив під домашній арешт Вадима Мельника, який є одним із обвинувачених у вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка.