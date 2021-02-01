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Новини Політика України
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ВР (11730) розпуск (109) Разумков Дмитро (1449) Дубінський Олександр (415)

Разумков про передумови для розпуску Ради: Навіть якщо 15 осіб вийде зі СН у разі виключення Дубінського, коаліція продовжить працювати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про передумови для розпуску Ради: Навіть якщо 15 осіб вийде зі СН у разі виключення Дубінського, коаліція продовжить працювати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що станом на сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання.

Про це спікер сказав на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я повторював і повторюю - на щастя, сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання", - наголосив Разумков.

Голова ВР також прокоментував чутки, що у разі виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу", у монобільшості, яка працює на правах коаліції, стане менше 226 депутатів, що є підставою для розпуску парламенту.

Читайте також: Разумков: Підстав для дострокового розпуску Ради немає

"Навіть якщо 15 людей вийде, то все рівно буде 231 людина у фракції. Цього достатньо, щоб коаліція продовжувала працювати. Коаліція - тому що фракція партії "Слуга народу" працює на умовах коаліції в стінах Верховної Ради. Навіть якщо немає 226 - дійсно, тоді це створення нової коаліції, на це йде 30 днів, Конституція дозволяє це зробити протягом 30-ти днів. Якщо цього не відбувається - дійсно з'являються такі підстави (для розпуску ВР, - ред.)", - зазначив Разумков.

Спікер додав що парламент також не може бути розпущений через відсутність пленарних засідань протягом місяця, коли діяв посилений карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, - "слуга народу" Корнієнко

"Щодо запитання по 30 днях, коли ми не працювали, оскільки був введений локдаун. ...Згідно з рішенням Конституційного Суду, чітко виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли заплановане засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Тобто, якщо б ми зібралися і не змогли працювати - з того дня почався б відлік тих тридцяти днів. Сьогодні таких проблем немає. Верховна Рада працює", - розповів Разумков.
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Топ коментарі
+5
будут "ширку" лепить - им от корыта низззя
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01.02.2021 16:58
+5
Можно и так сказать. Там в принципе все СН подходят под это описание. Включая "величайшего".
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01.02.2021 17:02
+3
А если больше 30 Бениных штыков?
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01.02.2021 16:54
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А если больше 30 Бениных штыков?
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01.02.2021 16:54 Відповісти
будут "ширку" лепить - им от корыта низззя
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01.02.2021 16:58 Відповісти
Бениных шнырей ?
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01.02.2021 17:00 Відповісти
Можно и так сказать. Там в принципе все СН подходят под это описание. Включая "величайшего".
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01.02.2021 17:02 Відповісти
То през имеет право разогнать. Но не обязан.
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01.02.2021 17:46 Відповісти
звичайно не зобовязан, бо в раду наступного скликання увійде ЕС, трошечки батьківщини і слуги з ригами
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01.02.2021 22:24 Відповісти
Тогда любовь с опазжопцами пойдет в открытую.
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01.02.2021 16:55 Відповісти
нерушимое единство собачьих парикмахеров и свадебных фотографов может быть поколеблено тока при помощи осла, не груженого золотом
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01.02.2021 16:57 Відповісти
Бо нам тільки досракових не вистачало!
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01.02.2021 16:58 Відповісти
Как рази не хватает. И президентских и парламентских. Пока еще есть что спасать.
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01.02.2021 17:01 Відповісти
Тю-тю взагалі? Рейтинги дивився?
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01.02.2021 17:05 Відповісти
А состояние страны и всех институтов? Или пусть сдыхает совсем?
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01.02.2021 17:08 Відповісти
Мене не цікавить відлякування крокодилів в Дніпрі- як і усі інші ваші "двіжі"
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01.02.2021 17:16 Відповісти
Ну и не пугайте их. Кто вам доктор. Просто факты последнего времени:

МО - судятся за бабло между собой все главные генералы и начальник ГШ,
СБУ -- один зам за потоки бабла заказывает другого зама,
МЗ -- безвозвратно отдано прокладке 700 млн.бюджетных денег,
рекордное падение промпроизводства,
638 000 000 000 грн. ( 22.72 млрд. баксов ) долгов повесил Зеля на страну за 2020 год - это абсолютный рекорд за все время,
рекордные тарифы на газ, свет, отопление и коммуналку,
рекордные долги населения за коммуналку -- более 80 млрд.грн.
рекордное падение ВВП,
рекордный дефицит бюджета,
и т.д и т.п......

Продолжить?
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01.02.2021 17:33 Відповісти
Нє, не треба. Вы і так будете вночі погано спати від цих "жахів")))
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01.02.2021 17:36 Відповісти
Результат своего выбора нравится? Сколько еще дать добить не добитое?
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01.02.2021 17:39 Відповісти
Так- я вже радію, що Порох не став президентом України, хоча двічі голосував за нього.
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01.02.2021 17:47 Відповісти
Так сколько еще дать добить недобитое?
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01.02.2021 17:48 Відповісти
Ти щось давно не бігав з плакатиком "Не допустимо реваншу", пробіжися трохи, чим тут киснути.)))
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01.02.2021 17:57 Відповісти
Штырит, хворе? Можешь побегать если полегчает. Так сколько еще дать добить недобитое? Ну и, тяжело из себя выдавить?
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01.02.2021 17:59 Відповісти
Ще раз- я крокодилів в Дніпрі не відлякую, то твоє.
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01.02.2021 18:03 Відповісти
Еще раз -- Ну и не пугай их. Кто тебе доктор? Так сколько еще дать добить недобитое? Ну и, тяжело из себя выдавить? Сколько нужно?
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01.02.2021 18:11 Відповісти
Доктор мені точно не ти. Я ж сказав, себе лякай тими "жахами" на ніч.
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01.02.2021 18:13 Відповісти
Я не пугаю, я привожу просто факты. Так сколько еще дать добить недобитое? Ну и, тяжело из себя выдавить? Сколько нужно? Или тебя все устраивает?
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01.02.2021 18:16 Відповісти
Ще вечір, а я сказав "на ніч".
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01.02.2021 18:26 Відповісти
Понятно. А я сказал -- ты идиот. Тело шибко боится дать ответ и признаться что привело к власти этих дебилов. Существуй дальше. Сам себе не противен.
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01.02.2021 18:49 Відповісти
Та фіолетово, що ты там нудиш.
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01.02.2021 18:50 Відповісти
Понятно. Идиоту всегда фиолетово. На то он и идиот.
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01.02.2021 18:55 Відповісти
И шо? "Слуга народу" - 2019 р. 43,16%
- грудень 2020 - 18%
- січень 2021 - 11,2%
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Та начхати мені на слуг.
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01.02.2021 17:26 Відповісти
А как на ОПЗЖОПу тоже чхаешь? Или молишься?
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01.02.2021 18:49 Відповісти
це реальні вороги. І не відволікає, не цікавий тимені.
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01.02.2021 18:53 Відповісти
А мне ты очень интересен. Как объект для исследования. Интересно наблюдать как, засланные кизяки шифруются под украинцев. Слава Украине!
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01.02.2021 19:16 Відповісти
Мовою. Напиши мовою.
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01.02.2021 19:17 Відповісти
Читай, мокша - путін - *****, Расєя - лайно
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01.02.2021 20:38 Відповісти
Отак далі тут і пиши. Мовою пиши-може, колись з тебе люди і будуть. Хоча навряд.
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01.02.2021 20:42 Відповісти
А с тебя, мокша, только баран получился. Так чей Крым, кацап?
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01.02.2021 20:48 Відповісти
Рано. Смысла нет. Переизберут того же Бубочку.
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01.02.2021 17:47 Відповісти
Конечно коалиция - "СН" + "ОПЗЖ" с бабой Жулькой на подтанцовке.
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01.02.2021 17:11 Відповісти
Вот-вот, для чего всё и затевалось: нужны досрочные выборы в Раду. Если честно, то матюки у меня закончились давно, мне вся эта срань- надоела.
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01.02.2021 17:11 Відповісти
Ну это очевидно. Ваша позиция: "Какой бы зашквар не произошел - сами не уйдем" - давно всем понятна и известна.
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Разум off, не дупе.инского угрожает, а нам!
Уже, плесень зЕлёная "наработалась"...
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01.02.2021 17:21 Відповісти
Та идите уже все и подальше! 😠
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01.02.2021 17:26 Відповісти
Так вже вигнали дубінського чи ні ? І не треба розкачувати човна. Я так думаю.
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01.02.2021 18:07 Відповісти
амиго понимает, что если будут перевыборы, то он уже никуда не попадет
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01.02.2021 18:19 Відповісти



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@tZEinform

·1 ч

Корниенко тихо отстранился от работы по исключению Дубинского. Арахамия тупо фальсифицирует голосование в франции "СН". Максимум голосов которое могут они собрать - 142. Остальное -фальсификация. Господа избиратели, вы верите человеку который обманывает даже своих депутатов?
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01.02.2021 18:20 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·22 минНикаких официальных визитов в США в календарных планах ВР нет. Скорее всего это лоббистские усилия через партнера Разумкова Тележинского. Или Ельченко (посол в США) по старой памяти (он хорошо знал отца Разумкова) уже начал работать на него.

Глава ВС Украины Разумков дважды за день разговаривал с временной поверенной в делах США Kristina A. Kvien. Около 9-00 (по (GMT-5) она имела разговор с США. По пока неподтвержденным данным обсуждается визит Разумкова в США.
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01.02.2021 18:21 Відповісти
Политическая обстановка внутри СН и ОП смахивает на 95 баланан, а хозяин этого балагана в шоке, из этого можно предположить, шо Зе замазан с дубиной в антиукраинской "работе", отчего не может избавиться от агентов кремля, не вижу причин злорадствовать, эту злокачественную опухоль надо удалить в зародыше.
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01.02.2021 18:50 Відповісти
 
 