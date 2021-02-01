Разумков про передумови для розпуску Ради: Навіть якщо 15 осіб вийде зі СН у разі виключення Дубінського, коаліція продовжить працювати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що станом на сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання.
Про це спікер сказав на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я повторював і повторюю - на щастя, сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання", - наголосив Разумков.
Голова ВР також прокоментував чутки, що у разі виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу", у монобільшості, яка працює на правах коаліції, стане менше 226 депутатів, що є підставою для розпуску парламенту.
"Навіть якщо 15 людей вийде, то все рівно буде 231 людина у фракції. Цього достатньо, щоб коаліція продовжувала працювати. Коаліція - тому що фракція партії "Слуга народу" працює на умовах коаліції в стінах Верховної Ради. Навіть якщо немає 226 - дійсно, тоді це створення нової коаліції, на це йде 30 днів, Конституція дозволяє це зробити протягом 30-ти днів. Якщо цього не відбувається - дійсно з'являються такі підстави (для розпуску ВР, - ред.)", - зазначив Разумков.
Спікер додав що парламент також не може бути розпущений через відсутність пленарних засідань протягом місяця, коли діяв посилений карантин.
"Щодо запитання по 30 днях, коли ми не працювали, оскільки був введений локдаун. ...Згідно з рішенням Конституційного Суду, чітко виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли заплановане засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Тобто, якщо б ми зібралися і не змогли працювати - з того дня почався б відлік тих тридцяти днів. Сьогодні таких проблем немає. Верховна Рада працює", - розповів Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
МО - судятся за бабло между собой все главные генералы и начальник ГШ,
СБУ -- один зам за потоки бабла заказывает другого зама,
МЗ -- безвозвратно отдано прокладке 700 млн.бюджетных денег,
рекордное падение промпроизводства,
638 000 000 000 грн. ( 22.72 млрд. баксов ) долгов повесил Зеля на страну за 2020 год - это абсолютный рекорд за все время,
рекордные тарифы на газ, свет, отопление и коммуналку,
рекордные долги населения за коммуналку -- более 80 млрд.грн.
рекордное падение ВВП,
рекордный дефицит бюджета,
и т.д и т.п......
Продолжить?
- грудень 2020 - 18%
- січень 2021 - 11,2%
Уже, плесень зЕлёная "наработалась"...
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Корниенко тихо отстранился от работы по исключению Дубинского. Арахамия тупо фальсифицирует голосование в франции "СН". Максимум голосов которое могут они собрать - 142. Остальное -фальсификация. Господа избиратели, вы верите человеку который обманывает даже своих депутатов?
tZE inform
@tZEinform
·22 минНикаких официальных визитов в США в календарных планах ВР нет. Скорее всего это лоббистские усилия через партнера Разумкова Тележинского. Или Ельченко (посол в США) по старой памяти (он хорошо знал отца Разумкова) уже начал работать на него.
Глава ВС Украины Разумков дважды за день разговаривал с временной поверенной в делах США Kristina A. Kvien. Около 9-00 (по (GMT-5) она имела разговор с США. По пока неподтвержденным данным обсуждается визит Разумкова в США.