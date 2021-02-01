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Новини За кордоном
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Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Позиція німецького уряду щодо

ФРН дотримується своєї позиції щодо "Північного потоку-2", незважаючи на заклики Парижа зупинити проєкт.

Про це заявив офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У позиції німецького уряду щодо цього нічого не змінилося", - сказав він журналістам у Берліні в понеділок.

За його словами, раніше деякі європейські країни пропонували включити тематику "Північного потоку 2" в обговорення питання санкцій щодо Росії. Позиція Франції з цього питання в МЗС ФРН відома, запевнив він.

Державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон сказав у понеділок, що Німеччині варто відмовитися від проєкту газопроводу "Північний потік 2" як реакція на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Читайте: Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Внуки нацистов поддерживают нынешних нацистов.
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01.02.2021 17:06
+5
мене . Дві країни , які не можуть домовитися поміж собою , виступають в якості "посередників" поміж Україною і окупантом росією , мають капітальні вкладення в росію у вигляді заводів "Рено" і "бмв" . Хіба не дивно ?
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01.02.2021 17:07
+5
Вся Европа покупает нефть и газ из рашки. Нефть покупают даже США. Запад один большой спонсор РФ.
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01.02.2021 17:28
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01.02.2021 17:01 Відповісти
мене . Дві країни , які не можуть домовитися поміж собою , виступають в якості "посередників" поміж Україною і окупантом росією , мають капітальні вкладення в росію у вигляді заводів "Рено" і "бмв" . Хіба не дивно ?
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01.02.2021 17:07 Відповісти
і "мерседес". Відкрився у 19 році.
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01.02.2021 20:11 Відповісти
продажные обоссанные нацики...
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01.02.2021 17:03 Відповісти
ну, и скока можно терпеть такое хамство? где жесткий ультиматук непоколебимого митьки кулебы или он свой твердый язык меж булок засунул, дабы не пужать понапрасну немецких партнеров?
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01.02.2021 17:04 Відповісти
Який чудовий взірець лахтинського коменту... Як пацак- так зразу про дупу!)))
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01.02.2021 17:09 Відповісти
як лахтак брэшешь, ветер носит Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 2854
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01.02.2021 17:12 Відповісти
Таме начхати, куди тебе адмін знесе.
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01.02.2021 17:19 Відповісти
тогда будь здоров Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 9226
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01.02.2021 17:21 Відповісти
Не дочекаєшся
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01.02.2021 17:22 Відповісти
крепкаго тебе здоровья, добрый человек
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01.02.2021 17:24 Відповісти
Санкции против Никарагуа готовят. Против Германии или хотя бы Сименс - сыкотно.
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01.02.2021 17:14 Відповісти
Санкціі проти Німеччини? Було б забавно
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02.02.2021 00:00 Відповісти
Внуки нацистов поддерживают нынешних нацистов.
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01.02.2021 17:06 Відповісти
І ці люди щось варнякають про корумпованість в Україні?
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01.02.2021 17:07 Відповісти
Петя, укажи им дорогу, надежда только на тебя, не молчи.
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01.02.2021 17:08 Відповісти
Заблукав, пацак?
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01.02.2021 17:10 Відповісти
Так от агрессора освободить брались. А теперь оказывается просто бабло воровать с агрессором.
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01.02.2021 17:13 Відповісти
А можно пояснить у кого Германия собралась воровать бабло с агрессором?
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01.02.2021 17:30 Відповісти
А что вам мешает самим догадаться? Намекаю: в Украине часть территорий оккупированна росийей и кто-то вместо того что б наказать их за это сотрудничает ради получения выгоды, в том числе и за счёт под собтвенности Украины.
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01.02.2021 19:01 Відповісти
дойчен ************
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01.02.2021 17:09 Відповісти
А если канцлером после Аньки выберут Армина Лашета - то вообще будет весело,ибо чувак реально в будённовке родился и больший русофил,чем даже наши Оппозажоповцы..
не тот немец пошёл,ох,не тот..
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01.02.2021 17:16 Відповісти
Всеядные и двуличные, по факту, спонсоры войны в Украине
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01.02.2021 17:17 Відповісти
Вся Европа покупает нефть и газ из рашки. Нефть покупают даже США. Запад один большой спонсор РФ.
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01.02.2021 17:28 Відповісти
Германия похоже вытаскивает старинный ДВУСТРУННИЙ музыкальный инструмент - палка две струны: Германия и Россия вместо «Европейского концерта» - баланса сил между европейскими государствами. Европейский концерт базировался на общем согласии больших государств: России, Австрии, Пруссии, Франции, Великобритании. Любое обострение отношений между ними могло привести к разрушению международной системы.
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01.02.2021 17:23 Відповісти
позиция немецкого правительства уже "поставила в позу" подавляющее боьшинство немецких бизнесменов.подпадающих под санкции за сотрудничество с немецкими фирмами.связанными с "Сев. потоком-2 ".Вскоре у немцев будет только альтернатиива выбирать- благосостояние пары семейств немецких бизнесменов,основных выгододержателей от российского газа или остальная часть бизнесменов.сотрудничающих с американцами,британцами и другими западными бизнесменами...Не удивительна "настойчивость" немецкого правительства.возглавляемой "активисткой" бывшего ГДР (Меркель) и бывшего президента,выходца от подкармливаемой Москвой части ХДС-ХСС Шредера (ставшего в высшем руководстве российского "газпрома" )...выбор за немцами : либо "позиция немецкого правительства",либо Гермакния перестанет быть лидером ЕС...
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01.02.2021 17:26 Відповісти
Шредер председатель совета директоров Роснефти.
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01.02.2021 17:30 Відповісти
спасибо за уточнение.Это даже усиливает ответственность властной партии Германии ))
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01.02.2021 17:31 Відповісти
Роснефть имеет прямое отношение к газпрому.
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01.02.2021 17:33 Відповісти
тю, делов та, выделят на сп2 узкоспециализированные конторы, не имеющие бизнеса у англосаксов, поставив во главе родственников нужных людей и чихать им будет на санкции
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01.02.2021 17:33 Відповісти
На территории Германии то все уже построено, кому и за что санкции?

осталось газопровод достроить, там работает укладчик. не немецкий.
Как легализовать СП2, я думаю найдут способ. Есть такие конторы "Рога и Копыта".
--------
не понимаю у Украины контранкт на 4 года еще на транзит газа, конечно с него реверс уже не сделаешь обьем маленький, но прибыль то мало мальская будет.
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01.02.2021 17:39 Відповісти
А Меркель продолжает лидировать по популярности . Значит нравиться немчуре .
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01.02.2021 20:35 Відповісти
А від вас німчура , вже нічого й не залежить . Як скажуть у Вашингтоні , так буде . Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8908 .
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01.02.2021 17:34 Відповісти
От всей Европы ничего не зависит. Если Латинская Америка задний двор США, то Европа лужайка перед домом.
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01.02.2021 17:37 Відповісти
Вся Европа ( европейські компаніії), від санкцій США , можуть втратити нагато більше ніж отримають прибутку від газопроводу ( самі ж про це говорять ) , але ніімці як заворожені , лізуть далі . Вже й французам " розвиднилось " , а їм хоч би що . Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 1167 .
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01.02.2021 17:46 Відповісти
Санкции только против причастных к трубе. Европа это сможет пережить. Не зря же они так упорствуют.
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01.02.2021 17:51 Відповісти
Так я за них і веду мову . Компанії які вже відмовились від проекту , аргументують свою відмову тим що , їх бізнес фактично зупиниться на довгі роки , якщо б вони не вийшли з проекту . Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 2458 .
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01.02.2021 17:57 Відповісти
там уже никого из компаний нет, все построено.
осталось достроить 5км трубопровода, этим занимается российский трубоукладчик.
ну и выдать лицензию на использование. тут прийдется пожертвовать малоизвестной конторой и всё.
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01.02.2021 18:02 Відповісти
да и "пожертвовать" это еще как сказать, контора может переориентироватся на Азию, Африку, Ю. Америку.
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01.02.2021 18:06 Відповісти
Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 8750 ..ну ну .. Як то кажуть - Бог в помощь ..
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01.02.2021 18:16 Відповісти
Чушь пишешь. Германия станет крупнейшим в Европе енергохабом на многие десятилетия . Транзита лишиться Польша и Украина . Первая приползет на коленях в Германию вторая в рашку . Итог Германия главная в Европе , вы зависимы как и прежде от москвы .

..
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01.02.2021 20:38 Відповісти
Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 1423 Угу ,, а як же .!! Кацап , ти свої вологі фантазії , на Цензор не носи ,, залишай їх в себе там , за парєбріком . Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 36 .
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01.02.2021 20:47 Відповісти
Судя по всему Северная Америка помойная яма для Южной учитывая сколько сюда стекаеця необразованных нищих и больных мигрантов .
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01.02.2021 20:33 Відповісти
когда это проститутка (германия) отказывалась от денег?
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01.02.2021 17:37 Відповісти
Шредер подписывается под каждым вашим словом
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01.02.2021 18:11 Відповісти
"Северный поток"- это личный интерес двоих европейских немецких и российских подельников и мировых аферистов,повинных в кровопролитии и оккупации Украины и убийстве около 15000 тысяч украинцев-но отнюдь это не интересс Германии и народа расеи
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01.02.2021 17:46 Відповісти
У Нацистов и большевиков ничего не меняется одно радует исламисты их насилуют на улицах они потом извиняются..доизвиняются без варинтов гомосеки триликие
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01.02.2021 18:11 Відповісти
У Нацистов и большевиков ничего не меняется одно радует исламисты их насилуют на улицах они потом извиняются..доизвиняются без варинтов гомосеки триликие
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01.02.2021 18:13 Відповісти
Вот так последние сотни лет: гансы с кацапами, то ипутся, то дерутся.
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01.02.2021 19:24 Відповісти
Еврошлюхи во всей красе, а мы все делаем вид, что евромлядям не наплевать на законы, мораль и принципы.
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01.02.2021 20:36 Відповісти
В январе из-за холодов Европа нарастила покупку газа у Газпрома. Среди лидеров Польша - закупка увеличилась на 98%.
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01.02.2021 22:13 Відповісти
німці і кацапи то давні союзники. Згадайте скільки німецької крові текло в російській царській родині, хто створив російську історію у 18 сторіччі, хто дав гроші на будівництво найкровавішого режиму, хто вчив будувати концтабори, хто розділив польщу в 1939, хто працює в російських нафтових компаніях.
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07.02.2021 06:36 Відповісти
 
 