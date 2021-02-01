Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук підозрюваного в організації замаху на вбивство начальника СВБ Андрія Наумова - колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного і перевіряє його зв'язок зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ видання "Українські Новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Дмитро Нескоромний оголошений у регіональний, державний, міждержавний і міжнародний розшук", - сказали у відомстві.

Також СБУ перевіряє опубліковану ЗМІ інформацію про його зв'язки зі спецслужбами Росії.

"Слідчими спільно з оперативними підрозділами будуть проведені заходи щодо встановлення зв'язку підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", - відзначили в СБУ.

Нескоромному буде дана оцінка про наявність в його діях державної зради.

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СБУ не уточнила, в якій країні переховується Нескоромний.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.