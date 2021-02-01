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розшук (491) СБУ (10025) Нескоромний Дмитро (32)

Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ

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Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук підозрюваного в організації замаху на вбивство начальника СВБ Андрія Наумова - колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного і перевіряє його зв'язок зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ видання "Українські Новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Дмитро Нескоромний оголошений у регіональний, державний, міждержавний і міжнародний розшук", - сказали у відомстві.

Також СБУ перевіряє опубліковану ЗМІ інформацію про його зв'язки зі спецслужбами Росії.

"Слідчими спільно з оперативними підрозділами будуть проведені заходи щодо встановлення зв'язку підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", - відзначили в СБУ.

Нескоромному буде дана оцінка про наявність в його діях державної зради.

Також читайте: Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ

СБУ не уточнила, в якій країні переховується Нескоромний.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте також: Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Дать убежать. А потом сильно пресильно искать (главное так чтоб не найти) Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 3079 - классика жанра
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01.02.2021 17:14
+13
А приведшего его на должность зама в СБУ проверять будут?
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01.02.2021 17:19
+9
Стадо баранов, кого вы навыбирали? Но они все равно не понимают, какой урон нанесли Украине, ведь барыга это Порошенко, да еще и Байден
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01.02.2021 17:15
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Уборщица узнала его он на Лубянке стоял у кассы в очереди за получкой. Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 3459
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01.02.2021 17:14 Відповісти
А Вы думаете он реально в Германию или Бельгию уехал. Он как раз сейчас на Лубянке рапорт пишет... а тут думают как же проверить эти связи с ФСБ что бы и себя там не заметить...
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01.02.2021 17:16 Відповісти
А приведшего его на должность зама в СБУ проверять будут?
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01.02.2021 17:19 Відповісти
Не могу это афишировать в комментариях, так как это информация под грифом «секретно»
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01.02.2021 17:21 Відповісти
А что тут секретного? Все указы по назначениях в СБУ доступны в сети. И там подпись только одного тела.
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01.02.2021 17:37 Відповісти
Та можуть... на раз... тільки треба беніні яйця в тісочки...
Або пальці Богдана... того, що Андрій.
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01.02.2021 17:28 Відповісти
зачем так торопиться? завтра сам найдется! а зеленое говно уже забурлило...
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01.02.2021 18:18 Відповісти
В Украине сначала обвиняют в сязях с ФСБ, а потом проверяют собственную залипуху. Точно так было с Рифмастером и детским врачом. Они сначала убили якобы Шеремета, а потом окажется, что никакого отношения они к Шеремету не имели и его не знали.
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01.02.2021 17:14 Відповісти
Дать убежать. А потом сильно пресильно искать (главное так чтоб не найти) Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 3079 - классика жанра
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01.02.2021 17:14 Відповісти
Стадо баранов, кого вы навыбирали? Но они все равно не понимают, какой урон нанесли Украине, ведь барыга это Порошенко, да еще и Байден
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01.02.2021 17:15 Відповісти
Сам баран, пророссийкая нечисть!
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01.02.2021 17:20 Відповісти
?
А ти хто?
Просто новенький?
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01.02.2021 17:31 Відповісти
вечно все время пока гром не грянет никто и пальцем не поведет, очередное доказательство некомпетентности зеленой власти
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01.02.2021 17:16 Відповісти
наші спецслужби настільки потужні , що перед тим , як оголошувати підозрюваного у розшук , йому не менше тижня фори дають !
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01.02.2021 17:16 Відповісти
Вы думаете это наши спецслужбы????
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01.02.2021 17:28 Відповісти
😳
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01.02.2021 17:33 Відповісти
Я так вижу. Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4019
Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5680
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01.02.2021 22:39 Відповісти
Органы - бабло - устранение конкурентов - связи с рашкой. По такой схеме можно почти все СБУ в международный розыск объявлять.
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01.02.2021 17:17 Відповісти
В духе Квартала-95: они, наконец, проснулись и спохватились. Дам бесплатный совет СБУ: проверьте нынешних, там полным-полно подлецов и негодяев. Если не можете сами, попросите коллег из США, Европы, там уже не знают куда девать факты на продажность генералов с Владимирской.
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01.02.2021 17:17 Відповісти
Кому проверять.Патриотов похоже не осталось.Сепары и кварталовцы. Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8704
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01.02.2021 17:23 Відповісти
ФСБ - неактуально. Актуально - ФБР и ЦРУ, да, вовочка? Они тебе скажут точно, сколько, когда, где и у кого ты обязан своей должностью.
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01.02.2021 17:17 Відповісти
Этой истории - неделя, а они тока щас объявили в розыск? Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 9926
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01.02.2021 17:17 Відповісти
Думали - гадали.
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Все сомневались, думали, тщательно взвешивали, не хотелось обвинить порядочного человека. Как будто не знали: порядочных в этой службе не бывает.
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01.02.2021 17:50 Відповісти
Сумно це все, насправді.
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01.02.2021 17:18 Відповісти
чето рановато за проверки взялись..
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01.02.2021 17:18 Відповісти
сначала выпустили, теперь ищут
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01.02.2021 17:18 Відповісти
Значит у Нескоромного есть сторонники в СБУ, раз смогли организовать ему коридор
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01.02.2021 18:26 Відповісти
А кто его туда назначил????????????????????
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01.02.2021 17:18 Відповісти
Хотілося б почути і сторону Нескромного. Бо звинувачення в "роботі на ФСБ" бакановими-татаровими-ермаками трохи смішить
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Как же он до этого,у вас работал? Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7465
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01.02.2021 17:21 Відповісти
Я б на его месте ФБРовцам сдал всю зелебанду вместе с СБУ
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01.02.2021 17:22 Відповісти
Все будет хорошо! Надюху Савченко вона в подготовке убийства всех депутатов рады обвиняли, Юга -прокугор весь говном изошел, и шо??? Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 459
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01.02.2021 17:24 Відповісти
КАКОЙ ПОЗОР! аГЕНТ ФСБ СЕБЕ СПОКОЙНО УБЕЖАЛ! дРУГОЙ АГЕНТ СИДИТ В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА И ИМ УПРАВЛЯЕТ! КАКОЙ ПОЗОР!
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01.02.2021 17:32 Відповісти
У Гроси переводчик был агентом фсб, то не позор?
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01.02.2021 17:36 Відповісти
а ти поговори з ЛОЛІТОЮ !
чи вже забув...
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01.02.2021 20:04 Відповісти
А тот кто его предупредил в ОП уже выявлен ?
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01.02.2021 17:42 Відповісти
Также СБУ проверяет опубликованную СМИ информацию о его связях со спецслужбами России.
"Следователями совместно с оперативными подразделениями будут проведены мероприятия..." - а не сообщи СМИ, СБУ так бы и оставалось в неведении о Нескоромном？
Бесстыдство, цмеизм, бездарность, продажность - ключевые "компетенции" подлецов с Владимирской. А государство остается без защиты, пока негодяи сколачивают себе миллионы.
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01.02.2021 17:48 Відповісти
''Іщутпожрниеіщетміліція..'' далі за текстом))) Гірко це все,на увесь світ ''прославилися'' ЗЕлені дегенерати. Після такого голова СБУ повинен застрелитися,а не прес-конференції дебільні давати. Хоча про що я ЗЕбіли і честь... поняття не сумісні.
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01.02.2021 17:54 Відповісти
В свинячий голос. Видно слабувато звинувачення, що "підпорку" шукають. Куди раніше дивилася служба внутрішньої безпеки? І хіба з весни 2020 року, коли сіли йому на "хвіст", ці можливі звязки не можна було перевірити?
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01.02.2021 18:00 Відповісти
Проверять на связи с ФСБ надо было перед назначением на должность, а не когда он убежал.
Кстати, 1 июля Владимир Зеленский своим указом №473/2019 назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного по представлению главы СБУ Ивана Баканова
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01.02.2021 18:24 Відповісти
ФСБэшные шестерки надувают щеки и вешают лапти на уши зебилам, что они кого-то будут проверят на связь с ФСБ. А в это время еще одна фсбэшная шестерка, сдавшая своим спецоперацию по вагнеровцам продолжает сидеть в офисе ЗЕлупы.
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01.02.2021 18:31 Відповісти
пістець, зелений гельмінтарій.. яка ганьба..
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01.02.2021 18:45 Відповісти
Падли ви дали можливість йому втекти до Ростова
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01.02.2021 18:56 Відповісти
Баканов по своїм зв"язкам у ФСБ перевіряє зв"язок Нескоромного з росейськими спецслужбами!!!!!!
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01.02.2021 19:26 Відповісти
Баканов по своїм зв"язкам у ФСБ перевіряє зв"язок Нескоромного з росейськими спецслужбами!!!!!!
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01.02.2021 19:43 Відповісти
на 30 -му році незалежності ...
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01.02.2021 20:01 Відповісти
згадайте ЛОЛІТУ і нічому не дивуйтеся!!!!!!!!!!
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01.02.2021 20:05 Відповісти
Н-даа... Безнаказанность - рождает безответственность! По хорошему Баканов должен застрелиться! Заместитель ЗАМЕСТИТЕЛЬ СПЕЦСЛУЖБЫ ПРЕДАТЕЛЬ. Он явно выдал все секреты! Тут даже застрелиться мало...
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01.02.2021 20:26 Відповісти
 
 