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Суд у справі МН17 у червні досліджуватиме, з чого збили літак і яка роль підсудних, - посол

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Суд у справі МН17 у червні досліджуватиме, з чого збили літак і яка роль підсудних, - посол

У Нідерландах судові засідання по суті справи МН17 мають початися в червні цього року.

Про це розповів "Укрінформу" посол України Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні починається черговий, четвертий блок слухань. Важливо, що після попередніх, технічних слухань минулого року, які закінчилися в листопаді, процес рухається за графіком. І ми очікуємо, що в червні, як суд і визначив, почнуться слухання по суті", - підкреслив Ченцов.

За його словами, дуже важливо, що попри коронавірус та посилені карантинні заходи суд триває.

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"Сьогодні, можна сказати, ще розглядаються технічні питання, зокрема, щодо допиту експертів, питання, пов’язані з оглядом реконструкції уламків. Також такі важливі питання, як звернення родичів загиблих щодо компенсацій. А щодо розгляду справи по суті, то в червні, як очікується, суд зосередить свою увагу на таких ключових питаннях, як зброя, якою було збито літак, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних. Власне, на цьому будуть сконцентровані слухання", - сказав Ченцов.

Він також зазначив, що під проведення четвертого блоку слухань у справі МН17 заплановано майже весь 2021 рік, за винятком серпня, жовтня та грудня.

Читайте також: У Нідерландах розпочалися слухання у справі МН17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.
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Топ коментарі
+3
Боинг 747 над Локерби был сбит в декабре 1988 года,Суд состоялся через 11 лет и вина Муаммара Каддафи была доказана
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01.02.2021 18:06
+2
Дома в Москве взрывали,о то какой то Боинг
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01.02.2021 17:58
+2
Прокололись сами вечером в Новостях на нескольких телеканалах.Сбит очередной украинский транспортный самолет,а вышел пшик.Рукожопые
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01.02.2021 18:03
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Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол - Цензор.НЕТ 4871Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол - Цензор.НЕТ 1228Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол - Цензор.НЕТ 2385
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01.02.2021 17:46 Відповісти
Да ****...................... , С РОГАТКИ.
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01.02.2021 17:47 Відповісти
Лет через пять будут выяснять А был ли самолёт ?
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01.02.2021 18:51 Відповісти
Удивительно что кацапы не предложили в качестве вещественного доказательства, украинский штурмовик Су-25, размером с имперский крейсер из "Звездных войн"!
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01.02.2021 17:47 Відповісти
Как быстро провели нюрнбергский трибунал и как долго здесь тянут кота за яйца. Этот мир - обречён.
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01.02.2021 17:49 Відповісти
На России потопили сами подлодку Курск из рогатки,рукожопые однако
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01.02.2021 17:50 Відповісти
без зеленки тут, однака, не разберешься
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01.02.2021 17:55 Відповісти
Радиоперехват установил,что 2 июля 2014 года были предварительные переговоры о доставке в Украину комплекса ЗРК Бук-1,фамилии офицеров России переговорщиков установлены.До сбития Боинга было 2 недели подготовки.
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01.02.2021 17:56 Відповісти
Дома в Москве взрывали,о то какой то Боинг
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01.02.2021 17:58 Відповісти
Всего-то семь лет прошло как сбили, торопиться некуда... Уроды.
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01.02.2021 18:03 Відповісти
Прокололись сами вечером в Новостях на нескольких телеканалах.Сбит очередной украинский транспортный самолет,а вышел пшик.Рукожопые
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01.02.2021 18:03 Відповісти
Боинг 747 над Локерби был сбит в декабре 1988 года,Суд состоялся через 11 лет и вина Муаммара Каддафи была доказана
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01.02.2021 18:06 Відповісти
Теракт над Локерби -дело рук ЦРУ. Каддафи просто подставили.
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01.02.2021 20:54 Відповісти
астероид вошел в атмосферу земли, развалился и сбил самолет
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01.02.2021 18:18 Відповісти
Вы знаете,но Гугл почему то блокирует все публикации на тему причастности ЦРУ к теракту над Локерби. Интересовался этой темой года 2-3 назад был . свободный доступ. И многие доказывали непричастность Ливии.
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01.02.2021 21:11 Відповісти
в сериале Lexx суд выносил приговор на протяжении 2-х минут максимум. А тут, ссыкливые европейцы, будут истязать родственников годами
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01.02.2021 18:40 Відповісти
 
 