Найманці РФ від початку доби 4 рази порушували режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події
Від початку доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат серед особового складу ООС немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового і підствольного гранатометів. Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу населеного пункту Пищевик - з автоматичних станкових гранатометів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери
ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.
Будь ласка, зачекайте...