УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11287 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
493 4
обстріл (21033) Донбас (21733) найманці РФ (1969) операція Об'єднаних сил (4158)

Найманці РФ від початку доби 4 рази порушували режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ від початку доби 4 рази порушували режим

Від початку доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат серед особового складу ООС немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового і підствольного гранатометів. Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу населеного пункту Пищевик - з автоматичних станкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Читайте також: Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід"

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери

ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, а також БПЛА для коригування вогню. Бойових втрат немає, - штаб ОС
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фронті "тиша"
показати весь коментар
01.02.2021 18:02 Відповісти
Надати наказ про розмінування під час війни, до перемоги, може тільки зрадник.
показати весь коментар
01.02.2021 18:12 Відповісти
Что значит нарушить нарушили ? Это не для двухжопых орков , для них нет чести слова , окопные вши , селетка и водка....
показати весь коментар
01.02.2021 18:27 Відповісти
А в цей час, зе готувався вмирати за країну у протистоянні російським окупантам, але тільки в інтерв'ю і ТІЛЬКИ, ЯКЩО Б ВІН БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ. А якщо не презилент, то не буде "вмирати"
показати весь коментар
01.02.2021 22:07 Відповісти
 
 