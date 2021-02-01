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Новини Політика України
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Зеленський (17428) членство в НАТО (1407) Гончаренко (461) Климпуш-Цинцадзе (337) Іонова (30) Європейська Солідарність (1021)

"У НАТО неможливо потрапити, розвалюючи армію і шукаючи мир в очах Путіна", - нардеп Іонова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пафосні та зарозумілі претензії Володимира Зеленського до міжнародних партнерів України – це вершина безвідповідальності, недалекоглядності та популізму. Так коментують його свіже інтерв’ю для американського каналу HBO народні депутати з фракції "Європейська Солідарність".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Володимир Зеленський мав би дотримуватися одного правила: інколи краще мовчати, ніж говорити. Адже слово президента важить дорого, а слово президента-дилетанта – ще дорожче. В короткому інтерв’ю американському телеканалу HBO Зеленський встиг наговорити багато дурниць. Але найголовніше те, що Зеленський призначив президента США та лідерів європейських держав відповідальними за негаразди в нашій країні. Наприклад, в тому, що Україна досі не член НАТО, Зеленський звинуватив Джозефа Байдена", – зазначає Марія Іонова.

"Хочу нагадати президенту, що членство в НАТО – виключно в інтересах України. Що НАТО – це організація, яка працює за умови дотримання чітких правил співпраці. І що в НАТО неможливо потрапити, розвалюючи армію та шукаючи мир в очах Путіна", – додала народна депутатка.

"А в провалі кампанії з вакцинації Зеленський, по суті, звинуватив європейських лідерів. Адже, за словами президента, "Україна не знаходиться в пріоритеті країн, які отримують вакцину зараз" і "дуже неприємним є факт, що ти стоїш з простягнутою рукою", – підкреслила Іонова.

"Україна, дійсно, не є в пріоритеті, але тільки з двох причин. Згідно з офіційними документами МЗС, ще весною минулого року, з особистої вини Офісу президента, Україна не приєдналася до ініціативи із розробки вакцини й тому опинилася останньою в черзі на її отримання. Для своєчасного отримання вакцини Зеленський мав іще влітку починати переговори безпосередньо з її виробниками. Але почав це робити в кінці року, коли весь обсяг вакцин вже був законтрактований іншими країнами", – наголошує Іонова.

"Рік тому президент Зеленський і вся його команда активно заперечували, що потрібно ставити перед НАТО питання про отримання ПДЧ як наступний крок на цьому шляху. А тепер вже міністр оборони каже, що мовляв цього року очікуємо якихось рішень і вимагаємо якихось рішень. Так не буває. Без домашньої роботи ніхто ніколи не ухвалить рішення про приєднання України до НАТО. А для цього треба працювати. І ми з 2014 до 2019 року зробили величезний шмат роботи, який сьогодні руйнується", – нагадала голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Значить, що Україна не член НАТО – винен Байден. Не Зеленський, який фактично згорнув рух до цивілізованого світу після того, як став президентом України. Не Вагнер-гейт, коли українські спецслужби планували разом з американцями потенційно натівську спецоперацію, яку злили з Офісу президента. Ні, це Байден винен!", – дивується Олексій Гончаренко.

"Це не Зеленський винен в тому, що в Україні немає до цих пір вакцинації, коли вона вже є в Бангладеш і в Алжирі. Ні, це європейські партнери винні. По-перше це соромно. А по-друге, він завдає неймовірної шкоди нашій державі. Тому що це порушення дипломатичного етикету – звинувачувати партнерів у власних проблемах і це все виносити в інтерв’ю", – наголошує Гончаренко.
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Топ коментарі
+61
(с)Володимир Завгородній
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?
Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ко'відний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?
Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу' навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?
І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
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01.02.2021 18:31
+37
вовка-шмаркля - деградирующий идиот, которого малограмотный охлос привел к власти.
и это понимают даже зебилы.
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01.02.2021 18:33
+32
Подумаешь, перепутал НВО с Г+Г....
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01.02.2021 18:30
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Правила форума Рада форумчан
Подумаешь, перепутал НВО с Г+Г....
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01.02.2021 18:30 Відповісти
вовка-шмаркля - деградирующий идиот, которого малограмотный охлос привел к власти.
и это понимают даже зебилы.
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01.02.2021 18:33 Відповісти
"В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 7759
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01.02.2021 18:38 Відповісти
он не деградирующий, он таким и был изначально, а те, кого вы называли порохоботами, а это были просто мыслящие люди, вас предупреждали, что такой позор и развал всего и будет.
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01.02.2021 19:36 Відповісти
Людмило, а нас всіх називали порохоботами!

І Вас, і мене, і Scorpman, і Прощай...
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01.02.2021 20:35 Відповісти
І тебе, Яр Холодний!
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01.02.2021 20:59 Відповісти
А ти певен? А то з 223 моїх "обзивачок", які я зібрав у колекцію з 2014 року, десь з десяток пов"язані з прихильністю до ВАНОЙ...
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01.02.2021 21:09 Відповісти
Це і дитині зрозуміло!
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01.02.2021 18:31 Відповісти
(с)Володимир Завгородній
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?
Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ко'відний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?
Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу' навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?
І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
показати весь коментар
01.02.2021 18:31 Відповісти
"В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 9180 "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 9180 "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 9180
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01.02.2021 18:34 Відповісти
Талановито!
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01.02.2021 18:37 Відповісти
"В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 9730 граната в квартальну хату.
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01.02.2021 18:55 Відповісти
"В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 991
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01.02.2021 19:11 Відповісти
О НАТО уже речь и не идет. Идет речь о том, чтобы не попасть в таежный союз: мечту зебилоида.
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01.02.2021 18:32 Відповісти
Понятия не имею что за Ионова... Но не гугля... Не читая... С ходу... Прорицаю... БПП!!! Тьху. Пардон. ЕС!)))
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01.02.2021 18:33 Відповісти
В точку!)))))
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01.02.2021 18:34 Відповісти
ты там само себе пишешь.. или лоханувшись - ники перепутал "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 8049
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01.02.2021 18:35 Відповісти
Аккаунты забыл переключить.
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01.02.2021 18:39 Відповісти
и тем самым оно вскрыло и другие свои ники - лайкнувшие ему))
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01.02.2021 18:40 Відповісти
Scorpman Y, зваж тепер, хто такий Vladimir Soukhov! Яхарактеризую його не інакше, як "Провокатор: зебіл, антиклован, антиурод, антиЄС, все в одному флаконі"
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01.02.2021 20:38 Відповісти
Первый пост после прочтения заголовка. Второй после прочтения первых нескольких предложений. Неужели не понятно? Что же вы все такие приторможенные в царстве малохольных.))
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01.02.2021 18:45 Відповісти
экк тебя плющит, кацапа.. "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 5558
тебе ж говорили - не суй в свой рот всякую буку.. а ты? то кизяки, то боярышник.. и всё - через дупу "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 9378
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01.02.2021 18:47 Відповісти
Да все равно ,что после ,что до-ты,психический ,сам с собой тут разговариваешь,а это уже диагноз)
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01.02.2021 18:51 Відповісти
Поговори со мной!
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01.02.2021 18:54 Відповісти
О чем можно говорить с людьми ,которые в воюющей,с кризисной экономикой стране,голосовали за "лигу смеха"?вы или враги Украине,как свинособаки,или полные кретины.
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01.02.2021 18:58 Відповісти
Я не голосовал за лигу смеха! Во втором туре вы не оставили мне выбора! Я не мог проигнорировать своё право голоса. Сегодня скорее всего не пошел бы голосовать.
Ты правда девачка? Очень грязно ругаешься. Я слежу за тобой.
Я работал на 5 канале. До этого на другом предприятии вашего Гуру. Петро плохой человек.
Как плохой человек может быть хорошим политиком?
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01.02.2021 19:09 Відповісти
Лера, Афанасий Александров - бот подоляка. Скоріш за все - на зарплаті.
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01.02.2021 20:40 Відповісти
Совсем зесрань поехала...сама с собой на форуме трындит.
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01.02.2021 18:47 Відповісти
Слава Богу ,что ЕС,а не Ахванасий Ляксандров.Ясно,чо не Зедябил.
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01.02.2021 20:48 Відповісти
"У НАТО неможливо потрапити, розвалюючи армію і шукаючи мир в очах Путіна", - нардеп Іонова - Цензор.НЕТ 8727В _опу.
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01.02.2021 21:40 Відповісти
кацапа, ты зашкварился)) не знать кто это Ионова - только в лахте и могут "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 5388
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01.02.2021 18:34 Відповісти
кацапа, тебя там на бутылке торкнуло нехило - ты снова кизяков обкурилось "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 8313
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01.02.2021 18:42 Відповісти
С ходу - поріцаєш "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 559 .. То може хоч поясниш , - "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина",)) де тут хоч слово неправди ?
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01.02.2021 18:41 Відповісти
Та й так весь світ вже бачить, що він дебіл.
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01.02.2021 18:33 Відповісти
К сожалению 73 % населения страны такие же, как и их Зе президент. Клоуны.
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01.02.2021 18:35 Відповісти
Шо це за штуковина така - регіональна сістєма оборони . "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 64 . ?? Хто в неї входить .?
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01.02.2021 18:44 Відповісти
"Пафосные и высокомерные претензии Владимира Зеленского к международным партнерам Украины - это вершина безответственности, недальновидности и популизма." - Повністю не згоден. "Пафосные и высокомерные претензии Владимира Зеленского к международным партнерам Украины" - це вершина безвідповідальності та недалекоглядності 73% "мудрих" українців!
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01.02.2021 18:36 Відповісти
Вот почему на предвыборной гонки 2019 г
--- это НЕДОРАЗУМЕНИЕ --


НЕ пускали к журналистам ! .
.
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01.02.2021 18:43 Відповісти
ты закусывай, закусывай, зебил)) может хоч тогда тебя кто о палец ударит "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 2174
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01.02.2021 18:48 Відповісти
за 5 лет палец о палец не ударил)).........? "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 9011 "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 5922 .

"В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 4983.
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01.02.2021 18:51 Відповісти
Зебилоиды, ваш выход!
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01.02.2021 18:46 Відповісти
Сразу догадался из какой она партии. "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 3038
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01.02.2021 18:48 Відповісти
І я . "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 6145 .Одразу здогадався , що вона з патріотичної партії "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 538 .. !
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01.02.2021 18:55 Відповісти
Геніально. А хто нам десятиліттями так натхненно розвалював армію та ВПК? "В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова - Цензор.НЕТ 4618
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01.02.2021 18:51 Відповісти
Так вы ,кретины,каждый раз,как только дорываетесь до кормушки ,первым делом начинаете Армию разваливать
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01.02.2021 18:55 Відповісти
Так назовіть же всіх, хто доривався "до кормушки" за тридцять років, і скажіть, де в цей важкий час славних перемог були ви і що вам вдалося мизберегти.
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02.02.2021 00:01 Відповісти
браво, Іонова!!! скажи це йому прямо в зелену пику, під камери
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01.02.2021 18:55 Відповісти
невозможно.. оно настолько ссыкливое - что прячется от всех, увеличив охрану в 2 раза..)
а уж от представителей ЕС - клоун просто обделывается)
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01.02.2021 19:08 Відповісти
Категорически согласен с Ионовой!
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01.02.2021 18:56 Відповісти
а казав що не лох. ЛОШАРА, ****!!!
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01.02.2021 19:00 Відповісти
Практически все адекватные депутаты в парламенте Украины - это фракция ЕС.
Практически все депутаты из фракции ЕС - это адекватные люди.
Настоящие патриоты Украины, образованные, думающие, ответственные.
Только вот что с этого, если они представляют 10..15 процентов населения страны?
Кто думает, что нас 25% - сильно ошибается...
В стране нет ни НАРОДА, ни, тем более, НАЦИИ, а есть НАСЕЛЕНИЕ.
Которому теперь ещё и дали право определять будущее страны на референдуме...
П...ц...
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01.02.2021 19:37 Відповісти
Я думаю відсотка 3-4 не більше
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01.02.2021 19:54 Відповісти
Нас, рухівців, в 1998-му було 8%. В 2002-му ми загітували народ, і за блок "Наша Україна" проголосували 22%. В 2014-му ми загітували і за наших кандидатів проголосували 54% (весною) і 42% (восени). Да, весною 2019 проголосувало 16%, а потім і 25%. Хоча восени - думки розділились, але ж, окрім 8% нас, рухівців, що бачили єдинною справжньою державницькою силою ЄС - за інших, які декларували українське державництво поголосували 6% за Голос і 3% за політсилу Гройсмана.
Так що є надія, що до 30-ти процентів дотягнемо...
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01.02.2021 20:56 Відповісти
В целом - согласен, в стране всегда было ядро патриотических сил.
Пару сотен тысяч. Начиная от Руха в 91-ом, и заканчивая ЕС в 19-ом.
И это ядро в состоянии сплотить вокруг себя какую-то заметную группу единомышленников.
Пару миллионов. Но это всё.
Насчёт процентов - Вы крепко ошибаетесь, увы. Всё куда хуже...
Вы ведь назвали цифры долей тех, кто пришел на выборы. А Вы уменьшите их вдвое - и тогда получите реальную долю не от тех, кто проголосовал, а от тех, кто имеет украинский паспорт. От "типа граждан", от населения, зовущегося "мудрьiй нарiд"...
Чтоб Вы понимали - в 14-ом за Порошенко большее всего из тех 54 процентов проголосовало не патриотов, вроде Вас с нами, а сц#%унов - тех, кто побоялся, что то, что происходило уже тогда в сталино и ворошиловграде, придёт и к ним, на их землю. Кто обос%@лся, что придут "братья", расхренячат "градами" их дома, отожмут бизнес, и недовольных по подвалам рассуют.
И кому хвалило ума понять, что не допустить этого смогут только Порох, и такие как он.
Но кому было глубоко плевать на Украину как на государство, и на ее будущее.
Что Вы (мы) и увидели пять лет спустя.
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01.02.2021 22:12 Відповісти
а Igor Lemke dd5e2437 - це подляковий бот під проксі
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01.02.2021 20:57 Відповісти
Красиво Зе мокнули в его дерьмо все правильно все виноваты кроме него очень тонко все подметили
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01.02.2021 19:42 Відповісти
Яке ж воно дурне.....
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01.02.2021 19:53 Відповісти
Перессорит этот дебил со всеми странами, и так позорно для страны это недоразумение
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01.02.2021 20:01 Відповісти
Он спецыально .. Только в глаза путину поглядывает
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01.02.2021 21:17 Відповісти
Зе-клоуну главное ляпнуть... А ШО там дальше будет его не интересует!
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01.02.2021 20:14 Відповісти
Ошибаетесь , мир не вглазах Путина он смотрит , а в дупе! С самого начала так было , а сейчас он все глубже туда залазит в поисках мира которого нет ни в глазах , ни там.
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01.02.2021 20:29 Відповісти
Президент Зеленський своїми висловлюваннями ганьбить Україну на весь світ. Про це депутатка фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе сказала в коментарі телеканалу «Прямий». «Розумні люди вчаться на своїх помилках, мудрі на чужих, а наш сьогоднішній президент України - продовжує ганьбити країну на весь світ», - наголосила депутатка.
«Наш поступ до НАТО визначається тим, наскільки якісно ми пройшли реформу. Президент Зеленський всю свою кар'єру артистично присвятив тому, щоб висміювати Захід. А сьогодні ми протягом двох років спостерігаємо згортання і реверс оборонної реформи. Останніми днями взагалі чуємо про якісь судові позови між вищим військово-політичним керівництвом оборонного сектора, що неприпустимо в час війни, то всі питання до нас, до українців. Коли ми можемо наполягати на тому, аби повернутися про розмови про членство?» - зауважила голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
Народна депутатка наголосила, що Зеленський і його міністри демонструють непрофесійність і дилетантство в питанні євроатлантичної інтеграції України.
«Рік тому президент Зеленський і вся його команда активно заперечували, що потрібно ставити перед НАТО питання про отримання ПДЧ як наступний крок на цьому шляху. А тепер вже міністр оборони каже, що мовляв цього року очікуємо якихось рішень і вимагаємо якихось рішень. Так не буває. Без домашньої роботи ніхто ніколи не ухвалить рішення про приєднання України до НАТО. А для цього треба працювати. І ми з 2014 до 2019 року зробили величезний шмат роботи, який сьогодні руйнується», - нагадала вона.
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01.02.2021 21:38 Відповісти
Да, Вова, я боюсь…
Мнения / Общество 01-фев, 06:459 3 223 0

Зеленский написал, что "больше всего на этой неделе его поразило, как много страха появилось у некоторых политиков" после принятия закона о референдуме." Мол, это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 г.

Вова, твои подоляки с арестовичами в очередной раз посадили тебя в лужу. Все те изменения, которые произошли с 2019 года у всех на виду.

Это:

☑ Полный провал во внешней политике. Когда Путину всё успешнее удаётся проталкивать свои нарративы в Европу, ты за 2 года растерял уважения не как Зеленский, а как президент крупного европейского государства.

Ты даже не можешь назначить послов в ключевые страны, так как из порядочных дипломатов никто не хочет работать на эту власть.

Как результат, тебя поздравили с ДР только китайцы, казахи, словаки и израильтяне. Тебя не заметили даже Макрон с Меркель, "дружбой" с которыми ты так гордишься.

☑ В твоём моностаде засели педофилы, любители проституток, хамы, корабельные сосны, адепты продаж собак за коммуналку и "неполноценных детей". Не говоря уже про дубинско-бужанскую камарилью.

☑ Да, в твоём окружении нет кумовьёв, но ты устроил на госдолжности почти весь 95-й квартал, а вчера ещё и назначил такого же клоуна, как ты, главой Черкасской области.

☑ Ты умудрился испортить отношения с Соединёнными Штатами, когда трындел про некую "химию" в отношениях с Трампом, а против Байдена и Порошенко возбуждал уголовные дела. Зато в глазах Путина увидел стремление к миру.

☑ Ты всеми силами защищаешь московских выкормышей Ермака, Татарова и Портнова, вспоминая про "презумпцию невиновности". Но где была твоя "презумпция", когда по твоему личному распоряжению бросили за решётку и держат там до сих пор Риффмастера?

☑ Ты пооткрывал десятки дел на Порошенко и сейчас твердишь, что только ты начал "возвращать Крым". Напомню, что когда началась война, Порошенко с нуля поднимал армию, в то время, как ты называл Украину "женщиной лёгкого поведения".

☑ При тебе коррупция и договорняки расцвели таким буйным цветом, что МВФ и другие финансовые структуры уже в который раз откладывают свою помощь Украине.

☑ При тебе, вместо обещанных 40% роста экономики, ВВП падает второй год подряд, и на уровень 2018-года (когда у власти был "барыга") выйдет, в лучшем случае, через 3 года.

☑ Ты в своём шоу постоянно вспоминал Липецкую фабрику и офшоры Порошенко, а теперь сам выводишь деньги на Кипр и продаёшь франшизы на свой продукт в страну-агрессор.

☑ Ты разбазарил ковид-фонд и организовал аферу под названием "Велике крадівництво", о махинациях которой не писал только ленивый.

☑ Ты обещал "лидерство" в борьбе с коронавирусом, но Украину по скорости обеспечения населения качественными вакцинами опередили практически все африканские страны.

☑ Ещё ты обещал "новые лица" и "молодых профессионалов". Если лица Кравчука, Фокина, Гринивецкого - новые, а Скичко - профессионал, то я пилот сингапурского истребителя.

Поэтому, Вова, мы боимся твоих "референдумов". Так же, как боялись бы обезьяну с гранатой.

Мало тебе "референдумов" в Крыму и на Донбассе?

В ряде крупнейших стран Европы запрещены общенациональные референдумы - есть печальный опыт 30-х годов прошлого столетия. А уж в нашей стране, где 70% СМИ принадлежат пророссийским олигархам, мудрый нарид такого может наголосовать!

Если к тому же вопросы для этих референдумов будут составлять твои кукловоды Коломойский с Ермаком, о последствиях я могу только догадываться.

Да, Вова, я боюсь обезьян с гранатой, даже если, как гримаса истории, им однажды удаётся получить президентские клейноды.

Helgi Sharp
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02.02.2021 00:13 Відповісти
 
 