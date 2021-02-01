Відновлення імпорту електроенергії з РФ - загроза безпеки і незалежності України, - Яценюк

Дії влади щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ є загрозою безпеки і незалежності України, вважає експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.

"Влада відновила імпорт електроенергії з Росії. Речі треба називати своїми іменами. Це - злочин проти нашої безпеки і незалежності. Це - не економіка, а політика і вузькі комерційні інтереси. Це - також підрив наших міжнародних позицій. Який сенс європейцям прислухатися до вимог України і відмовлятися від "Північного потоку - 2", якщо нинішня влада сама спростовує свої аргументи? А все це разом - ціна популізму, некомпетентності і профанації політики. Це саме та ціна, яку українське суспільство сплачує за політичну легковірність", - написав Яценюк.

Політик зазначає, що за цими процесами можна легко розпізнати цілісну зовнішню логіку.

"Україну знову намагаються задушити газом російського "Газпрому". Щоб шантажувати і грабувати. Перед цим пробували виторгувати подачу води в окупований Крим. Щоб полегшити життя окупантам і забрати півострів назавжди. А перед цим придумали провести на Донбасі вибори під дулами російських автоматів. Щоб закріпити в Україні цілу мережу легітимізованих російських ставлеників", - зазначає експрем'єр.

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На думку Яценюка, мета цих дій одна: встановити над Україною контроль. А для того, щоб відволікти від себе увагу, дружно закричали з усіх московських каналів, що Україною керує Вашингтон. Саме Вашингтон, можна подумати, наказує приймати рішення в інтересах Кремля", - додав він.

"Мені здається, що настав час нагадати владі відоме правило, вже не раз перевірене в Україні. Якщо влада не захищає нашу безпеку і незалежність, нашу безпеку і незалежність захистить народ. Всупереч владі. Не треба випробовувати волю народу. Хибні рішення треба негайно виправити", - наголосив Яценюк.