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Відновлення імпорту електроенергії з РФ - загроза безпеки і незалежності України, - Яценюк

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Відновлення імпорту електроенергії з РФ - загроза безпеки і незалежності України, - Яценюк

Дії влади щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ є загрозою безпеки і незалежності України, вважає експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.

"Влада відновила імпорт електроенергії з Росії. Речі треба називати своїми іменами. Це - злочин проти нашої безпеки і незалежності. Це - не економіка, а політика і вузькі комерційні інтереси. Це - також підрив наших міжнародних позицій. Який сенс європейцям прислухатися до вимог України і відмовлятися від "Північного потоку - 2", якщо нинішня влада сама спростовує свої аргументи? А все це разом - ціна популізму, некомпетентності і профанації політики. Це саме та ціна, яку українське суспільство сплачує за політичну легковірність", - написав Яценюк.

Політик зазначає, що за цими процесами можна легко розпізнати цілісну зовнішню логіку.

"Україну знову намагаються задушити газом російського "Газпрому". Щоб шантажувати і грабувати. Перед цим пробували виторгувати подачу води в окупований Крим. Щоб полегшити життя окупантам і забрати півострів назавжди. А перед цим придумали провести на Донбасі вибори під дулами російських автоматів. Щоб закріпити в Україні цілу мережу легітимізованих російських ставлеників", - зазначає експрем'єр.

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На думку Яценюка, мета цих дій одна: встановити над Україною контроль. А для того, щоб відволікти від себе увагу, дружно закричали з усіх московських каналів, що Україною керує Вашингтон. Саме Вашингтон, можна подумати, наказує приймати рішення в інтересах Кремля", - додав він.

"Мені здається, що настав час нагадати владі відоме правило, вже не раз перевірене в Україні. Якщо влада не захищає нашу безпеку і незалежність, нашу безпеку і незалежність захистить народ. Всупереч владі. Не треба випробовувати волю народу. Хибні рішення треба негайно виправити", - наголосив Яценюк.
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Топ коментарі
+26
ЭТО - ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ГОСИЗМЕНА! Возобновление импорта электроэнергии из РФ - угроза безопасности и независимости Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6545
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01.02.2021 19:04
+18
Яценюк запретил покупать газ из россии в 2015 году.После этого Украина выиграла Арбитраж в Стокгольме.Следом Польша сделала тоже самое,Арбитраж оштрафовал Газпром в пользу Польши
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01.02.2021 19:07
+15
все очень просто..
Финляндия ОТКАЗАЛАСЬ от електрики с рф ,
.
А 3э- подставили своему союзнику ..... -- плече , .
Правда за счетт украинсской экономики..
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01.02.2021 19:08
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Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.
Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке - бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрия Фирташа. До газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy. Бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" - ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.
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01.02.2021 20:55 Відповісти
Украина всегда способна была быть независимой в вопросе обеспечения себя электроэнергией ещё и соседям раздавала вроде как Польше, теперь вопрос шо за херня там творится, может ещё предложите запитать и проведёте нам электролинии от винного завода ***** из его имения в Геленжике
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01.02.2021 21:31 Відповісти
эти инвалиды-политики сольют всё, включительно со своей задни цей
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01.02.2021 21:38 Відповісти
Це ще до того ж є фінансуванням російського фашизму і тероризму , війни і вбивств людей по всьому світі . Боже , які виродки .
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01.02.2021 22:28 Відповісти
Щось незрозуміло - економіка, виробництво не розвиваються, заводи стоять, домогосподарства заощаджують, вітряків і панелей поснаставляли гігаватами, а електрики не вистачає. Це просто подарунок куйлу від ЗЄлі. Так раха обходить санкції і заробляє гроші - електрику не промаркуєш, взяли на сході у рахи і перепродали на захід. А нам куйню вішають про енергоострова, про розбалансованість - бо олігархам (% політикам і всяким регуляторам) невигідно обєднати всі українські генеруючі потужності в одну систему а потім закільцюватись з європейською енергосистемою. *****, всякі пархаті з рижими понаробляли собі енергоостровів і звиздять о нєвазможности обьединенияв единую енергосистему. Всьо возможно, навіть впіхнуть ***********, навчити ведмедя їздити на вєліку а зайця запалювати сірники.
Чекаю коли С.Семенченко з Білєцким підірвуть електроопори на русской границе, в Крим змогли підірвати, а тут як два пальця в двері, мож і ножовками перепиляти
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01.02.2021 22:50 Відповісти
Когда Яценюк был премьером такого не было. Было в разы тяжелее, но было какое-то достоинство. Вот что значит, навыбирать недозрелых клоунов в политику!
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02.02.2021 04:49 Відповісти
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