Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати
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Народний депутат Олександр Дубінський у зв'язку виключенням із фракції партії "Слуги народу" звинуватив колишніх колег у боягузтві і підлості.
Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Текст, який навіть не дали виголосити вже колишні колеги по "фракції". Панічно злякавшись.
Боягузтво і підлість. В одному флаконі.
Шановні і нешановні колеги!
На жаль, події останніх трьох тижнів яскраво і чітко продемонстрували справжнє обличчя акторів на політичній сцені України.
І в президентському офісі, і в нас у парламенті.
Перейдено всі можливі червоні лінії.
Провокації влаштовуються навіть перед американським посольством. А у фракції намагаються використовувати шахрайські методи для отримання потрібних комусь результатів.
Результатів, які нічого спільного з інтересами українського народу не мають.
Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати. Це безвідповідально, безпідставно, аморально і принизливо для країни.
Ще раз для всіх повторюю - це не моє персональне питання.
Це питання суб'єктності нашої країни і її влади, обраної українським народом.
Влада, яку ви усвідомлено робите суб'єктом шантажу й управління аферистів і тих, хто за ними стоїть.
Ви можете оголосити результати таємного від Дубінського і виборців голосування, можете порушувати всі мислимі і немислимі процедури і демократичні норми.
Я не бажаю, щоб країна жила в штучно нав'язаному кимось порядку денному і не вирішувала ті найважливіші проблеми, які, насамперед, хвилюють наших виборців.
Я особисто прошу всіх у фракції, хто підтримує мене, не виходити з цієї фракції на знак протесту, залишитися в ній і до останнього намагатися захистити президента від шляху в прірву, куди веде його нечистоплотне оточення.
Тому що разом із президентом у цю прірву йде і наша країна.
Я знайду загальні форми співпраці для тих, хто по-справжньому вважає себе слугами українського народу, а не піддається шантажу аферистів і шахраїв і служить неукраїнським інтересам.
Ми обов'язково переможемо.
Не сумнівайтеся!", - написав Дубінський.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
1 лютого його виключили з фракції.
Будь ласка, зачекайте...
Как уже устал этот грёбаный «цирк».......
А так тебе никто не верит. Уже давно.
какой патриот!
Рвите друг друга, сявки..
и те козлы и те дебилы, дело не в этом
> ... То, что вы творите, вы за это и будете отвечать...
это часом не называется попасть пальцем в небо ? ну или Капитан Очевидность
Уже б молчал после всех скандалов,так нет и тут патриотизм прёт наружу.