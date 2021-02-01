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Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський про виключення з фракції

Народний депутат Олександр Дубінський у зв'язку виключенням із фракції партії "Слуги народу" звинуватив колишніх колег у боягузтві і підлості.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Текст, який навіть не дали виголосити вже колишні колеги по "фракції". Панічно злякавшись.

Боягузтво і підлість. В одному флаконі.

Шановні і нешановні колеги!

На жаль, події останніх трьох тижнів яскраво і чітко продемонстрували справжнє обличчя акторів на політичній сцені України.

І в президентському офісі, і в нас у парламенті.

Перейдено всі можливі червоні лінії.

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Провокації влаштовуються навіть перед американським посольством. А у фракції намагаються використовувати шахрайські методи для отримання потрібних комусь результатів.

Результатів, які нічого спільного з інтересами українського народу не мають.

Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати. Це безвідповідально, безпідставно, аморально і принизливо для країни.

Ще раз для всіх повторюю - це не моє персональне питання.

Це питання суб'єктності нашої країни і її влади, обраної українським народом.

Влада, яку ви усвідомлено робите суб'єктом шантажу й управління аферистів і тих, хто за ними стоїть.

Ви можете оголосити результати таємного від Дубінського і виборців голосування, можете порушувати всі мислимі і немислимі процедури і демократичні норми.

Я не бажаю, щоб країна жила в штучно нав'язаному кимось порядку денному і не вирішувала ті найважливіші проблеми, які, насамперед, хвилюють наших виборців.

Я особисто прошу всіх у фракції, хто підтримує мене, не виходити з цієї фракції на знак протесту, залишитися в ній і до останнього намагатися захистити президента від шляху в прірву, куди веде його нечистоплотне оточення.

Тому що разом із президентом у цю прірву йде і наша країна.

Я знайду загальні форми співпраці для тих, хто по-справжньому вважає себе слугами українського народу, а не піддається шантажу аферистів і шахраїв і служить неукраїнським інтересам.

Ми обов'язково переможемо.

Не сумнівайтеся!", - написав Дубінський.

Дубінський про виключення з фракції Слуги народу: Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати 01

Читайте також: Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.
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Топ коментарі
+74
давай тупой собачий рот! дави слуг уродов!
штоб вы сдохли твари гребаные!
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01.02.2021 19:19
+48
Дубинского публично трахнули в тупой собачий рот и не заплатили за это деньги!..
это возмутительно!..
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01.02.2021 19:21
+38
Ну признай дубина....ведь неплохо зеленое стадо от имело тебя в твой тупой собачий рот.... Дубинский об исключении из фракции "Слуги народа": То, что вы творите, вы за это и будете отвечать - Цензор.НЕТ 5447
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01.02.2021 19:21
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Я так понимаю, это только начало...........
Как уже устал этот грёбаный «цирк».......
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01.02.2021 20:16 Відповісти
Этот "цирк" только начинает клоунаду, на иное не способен.
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02.02.2021 08:57 Відповісти
"Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня " аааааааа это он про коломойского??? ))) шестерка коломойского
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01.02.2021 20:17 Відповісти
Как-то пох на этот собачий рот...
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01.02.2021 20:20 Відповісти
Це хто відкрив свій "собачий рот"?
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01.02.2021 20:20 Відповісти
Тепер треба просто пошукати активи з корупціїною складовою, а там таких 99% і буде потом мама любити не скорость, а ришоточку і мівіну.
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01.02.2021 20:21 Відповісти
Да тут сплошной антисемитизм какой-то Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 6839
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01.02.2021 20:26 Відповісти
Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 7993 Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 6647
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01.02.2021 20:38 Відповісти
Дубинский, ты должен самопджечься в знак протеста.
А так тебе никто не верит. Уже давно.
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01.02.2021 21:09 Відповісти
И так смраду достаточно, пускай покончит жизнь самообжорством.
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02.02.2021 08:50 Відповісти
Прямо слезу прошибает, мля..
какой патриот!
Рвите друг друга, сявки..
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01.02.2021 21:17 Відповісти
Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 9420
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01.02.2021 21:33 Відповісти
Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 2201
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01.02.2021 22:30 Відповісти
Не знаю чий він депутат але точно не український.
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01.02.2021 22:30 Відповісти
Тупой собачий рот забанил меня в фейсбке,когда я предложил ему обьединиться с петуШарием и срать вдвоем вате в головы Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 2485
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01.02.2021 22:55 Відповісти
И что маме нажалуется этот бенин жополиз? Ножкой еще притопни, падаль кацапская.
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02.02.2021 00:03 Відповісти
.

и те козлы и те дебилы, дело не в этом
> ... То, что вы творите, вы за это и будете отвечать...
это часом не называется попасть пальцем в небо ? ну или Капитан Очевидность
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02.02.2021 00:39 Відповісти
Задолбали эти псевдопатриоты. Грабить страну назначать себе баснословные гонорары,это у них считается патриотизмом.
Уже б молчал после всех скандалов,так нет и тут патриотизм прёт наружу.
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02.02.2021 07:19 Відповісти
Покращення є у шарікова-румуна:почав розмовляти проклятущою українською,перестав матюкати і всіх "эбати " в рота іііііі...згадав про український згорьований і обдурений народ,зараз почне повертати награбоване а те, що подарував бєня-буде кидати йому межи очі...зцілення почалось....животворящі американські санкції.
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02.02.2021 08:09 Відповісти
Чемодан,Вакзал -Обектная странища
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02.02.2021 08:37 Відповісти
"Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини..." Схоже, Дубинський боровся за крісло Президента. І якби не було охорони, то придушив би Зелю одним пальцем...))
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02.02.2021 09:12 Відповісти
Ги-и-и, сраколиз коломойші вважає, що він чогось вартий? Манія чужого величчя? А не пішов би ти, свиняче рило зеленої отари, разом з арестовичем на хер? Шакал смердючий!
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02.02.2021 09:41 Відповісти
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