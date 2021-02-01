Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос

Президент Володимир Зеленський, який заявив про готовність "померти, але не пустити "зелених чоловічків"", під час окупації Криму знімався в кіно на території країни-агресора.

Про це пише у Фейсбуці народний депутат Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли йшла війна, Зеленський вмирав у Росії на зйомках фільму "8 перших побачень"", - написав він.

У пості Зеленського від 6 серпня 2014 року, на який посилається Лерос, сказано: "У Росії я дійсно був на зйомках фільму "8 перших побачень", які успішно завершилися ще на початку червня. Люблю вас Люди. Мир вам. Бережіть один одного" .

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Axios Зеленський сказав: "Якби я тоді був президентом, ми б там усі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили".