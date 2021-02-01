Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський, який заявив про готовність "померти, але не пустити "зелених чоловічків"", під час окупації Криму знімався в кіно на території країни-агресора.
Про це пише у Фейсбуці народний депутат Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли йшла війна, Зеленський вмирав у Росії на зйомках фільму "8 перших побачень"", - написав він.
У пості Зеленського від 6 серпня 2014 року, на який посилається Лерос, сказано: "У Росії я дійсно був на зйомках фільму "8 перших побачень", які успішно завершилися ще на початку червня. Люблю вас Люди. Мир вам. Бережіть один одного" .
Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Axios Зеленський сказав: "Якби я тоді був президентом, ми б там усі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили".
Будь ласка, зачекайте...
Ну мовчав би собі тихесенько в ганчірочку.
Та ні - вирішив собі трохи "рейтинг" підняти.
Але замість віагри прийняв проносне...
Валяюсь!
8 новых свиданий2014, комедия, Россия
премьера01.01.2015 (РФ)
Грицьку, злишся не на того.
При этом и Зеленский, и Лерос перепутали название фильма. Лента "8 первых свиданий" вышла в прокат в 2012 году, а в 2014 году в России снимали фильм "8 новых свиданий".Источник: https://censor.net/ru/n3245396
https://g.co/kgs/iimKav
Я не голосовал за Зеленского (считал и считаю его случайным человеком во власти),ни за Порошенко (отъявленный мерзавец,виновный в "котлах" и сдаче как минимума Дебальцевского плацдарма ).но не вижу логики обвинять одного их десятков тысяч украинских бизнесменов,имевших на тот момент какой-то бизнес с представителями страны-агрессора.Порошенко даже будучи президентом был партнёром бизнес-кругов.Кроме того,быть партнёром ГОСУДАРСТВА-агрессора и граждан этого государства-АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ вещи.У нас до сих пор десятки тысяч граждан из "самых патриотичных" регионов ездят на заработки в Россию и "леросов" это не беспокоит.
А от Порошенко..Гончаренко..були тоді в Криму і вже тоді крали у зебуїнів залишки "сірої речовини"...
Комментарии10
Поделиться | Понравилось0 0 0
Жанры: Комедии
Год создания: 2014
Режиссёр: Марюс ВайсбергМировая премьера: 1 января 2015Дата выхода в РФ: 1 января 2015Студия: Централ Партнершип
Питання до їх виборців. 73% готові продати країну, честь і майбутнє за обіцяну, навіть не реальну умовну "гречку".
https://youtu.be/OCvGLF4ePdI (тыць!)
Кстати, а кто там был президентом Украины летом 2014?
Хай краще розкаже чим він ОСОБИСТо допоміг в своїй країні в боротьбі з кацапами. Може зі зброєю в руках? Ні? Може як волонтер? Ні? Може помагав волонтерам збирати кошти, використовуючи платформу 95 кварталу? Що теж ні?
Брехло та негідник, гидота та сором на весь світ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HxBO6lLokMI
Ничего не поменялось.