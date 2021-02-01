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Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник глави ОП з питань стратегічних комунікацій Олексій Арестович обізвав тих, хто називав президента Володимира Зеленського "ватником", "щурами помийними". При цьому в серпні 2019 року Арестович сам так називав Зеленського.
Свою нову позицію Арестович озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дятли, які сьогодні кричать, що "Зеленський неправильно хоче в НАТО". Ви вже забули, як вчора кричали, що він - "ватник і хоче в РФ"? .. Щури помийні", - написав Арестович.
При цьому 7 серпня 2019 року він висловлювався у Фейсбуці про Зеленського ось так: "Зеленський не зрадник. Він справді старається. ... Він виходить зі світу уявлень звичайного криворізького ватника з його кругозором".
Топ коментарі
+88 Агамемнон
показати весь коментар01.02.2021 20:17
+71 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар01.02.2021 20:18
+68 Leo Kot
показати весь коментар01.02.2021 20:53
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Такий простий логічний ланцюжок!
Что касается лексикона этого держслужбовця, то он больше подходит к работнику ложкомойни, чем к бумагомараке из ресепшена членограя.
адназначно
- Х-чечная, советник ОПУ!
але роблять погано.
Такими висловами зє бубочка ********** Україну від НАТО.
Что было доказано учеными Оксфордского университета. Объедки со стола господ арестовича плохо влияют на запоминание действий полуторагодичной давности.
Ольошо, хто б уже про щурів патякав, а ти помовчав би.
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно».
И.Губерман
Ещё при анализе выборов была социология, что приблизительно 50% избирателей Зеленского "за" НАТО, а 50% "против".
И про что он так яростно воняет?