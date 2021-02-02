"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду", - подробиці засідання фракції "Слуга народу"

Виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу" відбулося при навмисній відсутності фігуранта.

Про це Цензор.НЕТ розповіли джерела у фракції.

За словами одного з депутатів, "людей на засіданні було багато. Нікого ззовні не було, тільки сама фракція. Я запізнився хвилин на 10, біля дверей стояв Дубінський, з кимось розмовляв, але вниз ще не заходив. Спочатку ми обговорювали питання з порядку денного, а потім Арахамія сказав: "Слухайте, ну, ось ми вже чекаємо, чекаємо, Дубінського поки немає. Ну, тоді я оголошую результати, і на даний момент це буде найкоротша фракція у вашій історії. Далі він оголосив результати - і все", - сказав співрозмовник видання.

За словами нардепа, депутати фракції більш-менш здогадувалися про результат голосування.

"Про це говорили з суботи. Звичайно, ми точно не знали кількості голосів. Ну, і таке: якщо всі наші кажуть, що голоси є, а всі телеграм-канали пишуть, що це фейк, і насправді їх немає, - думаєш: ні, ну все-таки треба піти і зрозуміти: таки так чи таки ні? Ну, ось і зрозуміли. Знаєте, багато колег навіть залишилися здивованими: ми йшли і думали, що буде така важка фракція - а вийшло ось як..." - повідомив народний депутат.

Інше джерело Цензор.НЕТ розповіло про подробиці засідання, на якому Дубінського виключили зі складу фракції.

"Так, це, напевно, було найкоротше засідання нашої фракції за всю півторарічну історію. Дубінський каже, що йому не дали висловитися? Дивіться, як все було. Він прийшов зі своїм адвокатом. Зупинився біля ЗМІ, з боку яких до нього була велика увага. Ми пройшли в зал і почали обговорювати різні питання. Обговорили законопроєкт 4142, потім ще 8-10 питань. Все це тривало хвилин 40. Другий момент по Сольському (йдеться про можливе зняття з посади голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольского. - Ред.) ми зняли, оскільки президент сказав, що це питання на фракції розглядати не треба; він зустрінеться з усіма з комітету, і з Сольським зокрема, а зараз це питання розглядати не треба ... і ми це питання зняли. І, як згодом з'ясувалося, в цей час у кулуарах пан Дубінський, знаючи про те, що нікого, крім депутатів, на цю фракцію не допустять (у нас таке правило), почав, тим не менш, прориватися зі своїм адвокатом. Природно, йому сказали, що ми не домовлялися про те, що будуть адвокати. На що він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду". І знову пішов до журналістів щось там пояснювати".

За словами співрозмовника Цензор.НЕТ, питання про виключення Дубінського розглядали в останню чергу.

"Давид (Арахамія. - Ред.) зачитав результати голосування і оголосив, що 198 осіб проголосували за виключення Дубінського з фракції. Тобто 80 з гаком відсотків ... Ми запитали: а де ж сам Дубінський, ми ж його всі бачили. Арахамія сказав: він відмовляється заходити без адвоката, залишився поза залою".

На запитання про те, як відреагували на виключення Дубінського його колеги з так званої "групи Коломойського", нардеп сказав: "Ніхто не вимовив ані слова. Бужанський був - і мовчав. Ми ще почекали трохи - і розійшлися".