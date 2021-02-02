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Новини Політика України
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Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду", - подробиці засідання фракції "Слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу" відбулося при навмисній відсутності фігуранта.

Про це Цензор.НЕТ розповіли джерела у фракції.

За словами одного з депутатів, "людей на засіданні було багато. Нікого ззовні не було, тільки сама фракція. Я запізнився хвилин на 10, біля дверей стояв Дубінський, з кимось розмовляв, але вниз ще не заходив. Спочатку ми обговорювали питання з порядку денного, а потім Арахамія сказав: "Слухайте, ну, ось ми вже чекаємо, чекаємо, Дубінського поки немає. Ну, тоді я оголошую результати, і на даний момент це буде найкоротша фракція у вашій історії. Далі він оголосив результати - і все", - сказав співрозмовник видання.

За словами нардепа, депутати фракції більш-менш здогадувалися про результат голосування.

"Про це говорили з суботи. Звичайно, ми точно не знали кількості голосів. Ну, і таке: якщо всі наші кажуть, що голоси є, а всі телеграм-канали пишуть, що це фейк, і насправді їх немає, - думаєш: ні, ну все-таки треба піти і зрозуміти: таки так чи таки ні? Ну, ось і зрозуміли. Знаєте, багато колег навіть залишилися здивованими: ми йшли і думали, що буде така важка фракція - а вийшло ось як..." - повідомив народний депутат.

Інше джерело Цензор.НЕТ розповіло про подробиці засідання, на якому Дубінського виключили зі складу фракції.

"Так, це, напевно, було найкоротше засідання нашої фракції за всю півторарічну історію. Дубінський каже, що йому не дали висловитися? Дивіться, як все було. Він прийшов зі своїм адвокатом. Зупинився біля ЗМІ, з боку яких до нього була велика увага. Ми пройшли в зал і почали обговорювати різні питання. Обговорили законопроєкт 4142, потім ще 8-10 питань. Все це тривало хвилин 40. Другий момент по Сольському (йдеться про можливе зняття з посади голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольского. - Ред.) ми зняли, оскільки президент сказав, що це питання на фракції розглядати не треба; він зустрінеться з усіма з комітету, і з Сольським зокрема, а зараз це питання розглядати не треба ... і ми це питання зняли. І, як згодом з'ясувалося, в цей час у кулуарах пан Дубінський, знаючи про те, що нікого, крім депутатів, на цю фракцію не допустять (у нас таке правило), почав, тим не менш, прориватися зі своїм адвокатом. Природно, йому сказали, що ми не домовлялися про те, що будуть адвокати. На що він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду". І знову пішов до журналістів щось там пояснювати".

За словами співрозмовника Цензор.НЕТ, питання про виключення Дубінського розглядали в останню чергу.

"Давид (Арахамія. - Ред.) зачитав результати голосування і оголосив, що 198 осіб проголосували за виключення Дубінського з фракції. Тобто 80 з гаком відсотків ... Ми запитали: а де ж сам Дубінський, ми ж його всі бачили. Арахамія сказав: він відмовляється заходити без адвоката, залишився поза залою".

На запитання про те, як відреагували на виключення Дубінського його колеги з так званої "групи Коломойського", нардеп сказав: "Ніхто не вимовив ані слова. Бужанський був - і мовчав. Ми ще почекали трохи - і розійшлися".
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Топ коментарі
+26
фрикция слуг урода ...
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01.02.2021 20:32
+26
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7263
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01.02.2021 20:35
+23
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2748
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01.02.2021 20:37
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фрикция слуг урода ...
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01.02.2021 20:32 Відповісти
Вот что делают санкции животворящие!
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01.02.2021 21:08 Відповісти
тыкдыкский конь ?
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01.02.2021 20:32 Відповісти
хотя, скорее, неуловимы Джо
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01.02.2021 20:33 Відповісти
Вот и усЁ.......и нет «собачьего рта»......
Подозреваю, что со временем начнется «война «титанов»»........
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01.02.2021 20:33 Відповісти
станется с него, ну будет ходить без зеленой бирки - по нем вантуз рыдает, а исключение из фракции это так себе
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01.02.2021 20:36 Відповісти
+
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01.02.2021 20:47 Відповісти
Сопли урода пытаются создать видимость что у них не сборище одобрямс-клоунов...
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01.02.2021 20:34 Відповісти
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7681
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01.02.2021 21:26 Відповісти
"Слушайте, ну, вот мы уже ждем, ждем, Дубинского пока нет. Ну, тогда я оглашаю результаты, и на данный момент это будет самая короткая фракция фрикция в вашей истории. Дальше он огласил результаты - и все", - сказал собеседник издания.
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01.02.2021 20:35 Відповісти
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7263
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01.02.2021 20:35 Відповісти
+
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01.02.2021 20:47 Відповісти
Тупінський *дурачка включив * ..
.
/"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5220"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3191 "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3887
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01.02.2021 20:36 Відповісти
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2748
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01.02.2021 20:37 Відповісти
Терзают меня смутные сомнения,что голосов ,против дубины,хломидия так и не набрал))))))))
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01.02.2021 20:39 Відповісти
А мені якось по-азіровські - по барабану.
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02.02.2021 09:37 Відповісти
адвокатом предполагался наверное каломойный..? а вообще про какого адвоката может идти речь? - партийный суд адвоката не предполагает. змеюка с сабачим ртом извивается, плюется ядом..
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01.02.2021 20:40 Відповісти
Не пустили тупого собачьего адвоката ...
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01.02.2021 20:40 Відповісти
ФСЬО! Досить піднімати пил навколо політчного трешу Бєні! На підході Кудряшка Ю!
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01.02.2021 20:40 Відповісти
Баба-Підєліха?
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01.02.2021 21:10 Відповісти
кароче, хлопцы сработали излишне ювелирно и усе шито зелеными нитками "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3896
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01.02.2021 20:46 Відповісти
Украинская власть похожа на корпорацию.
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01.02.2021 20:47 Відповісти
Качура пояснил, почему не голосовал за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" так ранее занимал у него деньги на квартиру в Киеве для племянника и из за долга не голосовал. "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 293
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01.02.2021 20:50 Відповісти
В чем проблема? Это не первый и не последний...
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01.02.2021 20:54 Відповісти
а помните как бурые украинофобы Дубинский и Бужанский ездили выгонять Гончарука ?
я помню еще... "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1396

"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 958
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01.02.2021 21:06 Відповісти
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

1 год ·

З дубинським вчинили несправедливо!

Його вигнали з фракції "слуга народу" не за антиукраїнську діяльність, а за антиамериканську.

Він справедливо ображається - все життя гадив Україні, за це лише давали гроші, місце в парламенті та участь в керівництві правлячої партії. Варто було трошки підгадити Америці, одразу неприємнощі. Де справедливість?!
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01.02.2021 21:09 Відповісти
ФОПи?
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01.02.2021 21:31 Відповісти
ну исключили. Что изменилось?
Депом он остался, голосовать как бене надо все равно будет - в чем разница?
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01.02.2021 21:09 Відповісти
злобный поедатель каломойного дерьма с сабачей пастью обиделся... отказался губы локтями вытерать, вонь нюхают, морщатся и матюкаются все.., в том числе и бывшие коллеги....
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01.02.2021 21:20 Відповісти
Щось мені чуйка підказує, що з завтрашнього дня зажопи розпочнуть волати: "Де коаліція? Недовіра Кабміну! Дострокові!"
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01.02.2021 21:30 Відповісти
Ну....Решиться Шурик назвать "хозяина",с чей подачи он вступил в какашки? Ить не сам придумал....Такие высеры готовились под другого президента. Конечно ,сидеть за всех неохота ,так что ждем-с!
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01.02.2021 21:53 Відповісти
Дубинский достоин быть посаженным за матюгальник.С США шутки плохи.А тут ещё пещерный суд открыл уголовку на Байдена.Думаю судейЯ лишат всех карточек зарплатных и будут требовать выдачи в США.Я бы их вместе сТупицким и событульниками выдал.
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01.02.2021 22:18 Відповісти
кажуть, зеля отримав нову 'кришу',
і впевнено послав дупинського..
навіть не заморочувався різними підрахунками..

кажуть, зелю запросили у Вашингтон для підписання угоди про
статус "союзника по-за НАТО"..
від того така бурхлива медійна діяльність..
але щоб поїхати у гості, треба привезти добрі подарунки..
які подарунки зеля готує для Байдена ?
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01.02.2021 22:41 Відповісти
Тупий собачий рот викинули як використаний гандон предмет одноразового використання.
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01.02.2021 22:46 Відповісти
Чмошник,та йди вже на###й. Це все,що я можу тобі порадити... "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9349
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01.02.2021 22:55 Відповісти
Теперь Дубина пойдет на "котлетную вечеринку" к Бене жаловаться на Зелю...
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01.02.2021 23:09 Відповісти
Хоча б на Майдан не подався, ще осквернить.
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02.02.2021 09:39 Відповісти
Так не тільки адвоката Дубінського не впустили, але ще і маму Дубінського не впустили)))
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02.02.2021 09:55 Відповісти
дубинского играет Том Хенкс?
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02.02.2021 10:46 Відповісти
 
 