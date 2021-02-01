Справу судді-зрадника, який переслідував в окупованому Криму заступника голови Меджлісу, передано до суду, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно кримського судді, який причетний до переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Його звинувачують у державній зраді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний суддя після окупації півострова у 2014 році, зрадивши Присязі на вірність народу України, перейшов на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України", - говориться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що обвинувачений сприяв становленню окупаційної влади РФ та брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування громадян України, не згодних з окупацією півострова.

"Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, зазначений "суддя" незаконно застосовував законодавство РФ, зокрема, ухвалив рішення про продовження строку тримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу", - повідомляє Прокуратура АРК.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Ім'я та прізвище судді не вказано. Публічних коментарів обвинуваченого або його захисників немає.

У повідомленні Прокуратури АРК не вказується, до переслідування якого заступника Меджлісу кримськотатарського народу причетний суддя.

Крим.Реалії зазначають, що в 2016 році слідчі ФСБ порушили проти заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня 2017 року засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умеров називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

11 вересня 2017 року російський суд засудив заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації "масових заворушень", під якими малися на увазі протести, пов'язані з окупацією півострова Росією.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передали їх Туреччині, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

У лютому 2020 року Прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам, які переслідували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим.