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Денісова (874) охорона здоров'я (239) КС (1154) омбудсмен (388) медреформа (120)

КС відкрив провадження про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я, - офіс омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

КС відкрив провадження про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я, - офіс омбудсмена

Конституційний суд відкрив провадження за поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про визнання неконституційними окремих положень законів України, що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах пандемії COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт омбудсмена.

На ім'я Уповноваженого надійшла ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату КС від 27 січня. "Ця справа розглядатиметься КС по суті. Дата розгляду і форма слухання будуть повідомлені додатково", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, омбудсмен Людмила Денісова звернулася в КС із відповідним поданням 6 січня. За словами омбудсмена, країна виявилася не готовою до боротьби з пандемією COVID-19 ані організаційно, ані юридично. На її ім'я надійшло безліч звернень про неконституційність впроваджуваної медичної реформи, несумірність цілей і заходів, що вживаються урядом для подолання пандемії COVID-19, про неконституційність окремих положень законів і постанов Кабінету міністрів.

"Сподіваюся на відкриття КС конституційного провадження за моїм поданням і розгляд його по суті, адже порушені права громадян у сфері охорони здоров'я мають бути відновлені і надалі забезпечуватися державою", - підсумувала Денісова.

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Топ коментарі
+6
Добивают мед.реформу?
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01.02.2021 20:48
+4
Завтра КС по запросу отдельного типа может рассмотреть не конституционным и независимость Украины. А все мы знаем наш " самый честный суд в мире" то будет писетс. если примут что такае. КС відкрив провадження про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я, - офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 7367
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01.02.2021 23:01
+3
очередная прикольная серия фильма тупой и еще тупее под названием рассмешите клоуна
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01.02.2021 20:49
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Добивают мед.реформу?
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01.02.2021 20:48 Відповісти
Конечно. Уляна не просто так уехала; очевидно что потеряла все надежды.
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01.02.2021 22:40 Відповісти
очередная прикольная серия фильма тупой и еще тупее под названием рассмешите клоуна
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01.02.2021 20:49 Відповісти
полностью согласен это не медицина и не реформа а Геноцид славян и всего населения детей рожениц пенсионеров людей с инвалидностью людей с малыми и низкими доходами не страна.... а КОНЦЛАГЕРЬ имени жжжв...
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01.02.2021 20:49 Відповісти
Человек, который допускает такое к-во ошибок, вряд ли может рассуждать на тему реформ.
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01.02.2021 21:24 Відповісти
Особи з подібними поглядами - гіперпатрійоти, що, на їх думку, дає їм індульгенцію від будь якої маячні.
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01.02.2021 22:38 Відповісти
о чем Вы?
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01.02.2021 22:41 Відповісти
Про ефект Даннінга-Крюгера.
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01.02.2021 22:51 Відповісти
Это Вы "д-р Хаус" пересмотрели. Там было много таких мудреных названий: ничего не ясно, но звучит громко.
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01.02.2021 22:57 Відповісти
Жодної серії не бачив, а от курси лекцій з різних напрямків психології - засвоїв.
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02.02.2021 07:21 Відповісти
А разве КС не обязан рассматривать проэкты изменения в Конституцию на законность до принятия изминений?Что тогда был закон конституционный а сейчас уже нет или для КС Конституция Украины как дышло куда повернул туда и вышло?
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01.02.2021 21:11 Відповісти
Всё это страшно похоже на РФ: что бы ни строили, неизбежно получается совок.
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01.02.2021 22:33 Відповісти
Завтра КС по запросу отдельного типа может рассмотреть не конституционным и независимость Украины. А все мы знаем наш " самый честный суд в мире" то будет писетс. если примут что такае. КС відкрив провадження про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я, - офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 7367
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01.02.2021 23:01 Відповісти
КС на даний момент не має ні морального права ні кваліфікації розглядати що завгодно - він просто здох і тепер смердить своїм трупом на всю країну!
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02.02.2021 12:17 Відповісти
 
 