Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія сказав у коментарі журналістам після засідання фракції 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно коаліції ми нічого не обговорювали. Але все можливо в країні. Ми ніколи не працювали в режимі коаліції, до речі. Тобто це трошки незвично може бути для нас як для монобільшості, тому що потрібно більше питань узгоджувати один між одним. Але що стосується потенційно коаліційної угоди - чи з пані Тимошенко, чи з якоюсь іншою фракцією, чи партією, чи групою - це загалом відкритий діалог", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала питання ймовірної коаліції з партією "Слуга народу", заявивши, що політсила готова брати участь в об'єднанні політичних сил "заради служіння Україні".