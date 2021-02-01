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Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія про коаліцію

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія сказав у коментарі журналістам після засідання фракції 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно коаліції ми нічого не обговорювали. Але все можливо в країні. Ми ніколи не працювали в режимі коаліції, до речі. Тобто це трошки незвично може бути для нас як для монобільшості, тому що потрібно більше питань узгоджувати один між одним. Але що стосується потенційно коаліційної угоди - чи з пані Тимошенко, чи з якоюсь іншою фракцією, чи партією, чи групою - це загалом відкритий діалог", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала питання ймовірної коаліції з партією "Слуга народу", заявивши, що політсила готова брати участь в об'єднанні політичних сил "заради служіння Україні".
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Топ коментарі
+27
Работать на свой карман она хорошо умеет

Арахамия о коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной": Все возможно в этой стране - Цензор.НЕТ 9843
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01.02.2021 21:04
+24
Это просто Бенин лядский цирк

Арахамия о коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной": Все возможно в этой стране - Цензор.НЕТ 9717
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01.02.2021 20:55
+13
Не удивительно! Политические проститутки! )
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01.02.2021 20:49
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Ну так помни, если нечего делать. И при чем здесь одеяло к Юле ? Это ж фетиш другого персонажа
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01.02.2021 21:41 Відповісти
Ну ладно не клетчатое...а в полосочку.....но умирающую бахиню под ним все видели... Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 8901
Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 8936
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01.02.2021 21:46 Відповісти
В Одессе в коалицию объединились Слуги с ЕС и партией труханрва, чем ввели в панику шария и опзж. Наверное, они не читали Цензор, где с 'зелёной плесенью' воюет петина ферма.

Ну, если объединится Батькивщина со Слугами, ну так и будет. Это политика. Главное, чтобы медведчук не оккупировал грядущий парламент
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01.02.2021 21:05 Відповісти
С такими тарифами эту коалицию президент и без Медведчука разгонит!
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01.02.2021 21:11 Відповісти
Президент ,это клоун?
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01.02.2021 21:16 Відповісти
Здесь вопросительный знак - лишний...
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01.02.2021 21:32 Відповісти
Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 3411
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01.02.2021 22:33 Відповісти
То в Адєссє , а то в ВР . ! А в ВР , ЕС до слуг - опозиція .! Ідейний противник . ферштейн Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 9509 . . ?
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01.02.2021 21:15 Відповісти
Я нічого не розділяю , тому що все вже розділили , ще в 2019 році . Тоді з прихильників Порошенка ( навіть не його особисто , а його ідеології - армії мови-віри )зробили ворогів України ( пробували зробити ) . Тому я тепер ворог зебілам та іншим поцрєотам .
Вкотре вже повторяю - я нікого не ідеалізую , я просто не люблю коли людину ( українського політика - русофоба , нехай навіть і олігарха ) безпідставно звинувачують в усіх абсолютно на світі , смертних гріхах . Якщо його ,в чомусь, визнає винним суд , чи про це , про його якісь -" темні ,корупційні справи" ,хоча б десь згадають світові політики , я перестану його захищати .
А по друге , мені не важливі персони при владі , важлива їх політика , зовнішня-внутрішня ,, нехай влада продовжує політику Порошенка , тоді в мене зникнуть підстави до неї ставитись як до ворога . Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 3925 .
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01.02.2021 22:06 Відповісти
Армія, мова, віра - це не іделогія Порошенка. Його ідеологія - гроші, гроші і іще раз гроші. А для маскування може бути будь-яка ідеологія. Прикриватися патріотизмом і дійсно бути патріотом - то різні речі.
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01.02.2021 22:37 Відповісти
Просто політику давно поплутали з релігією, починаючи з фанатиків Юлі. Коаліція- це нормально.
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01.02.2021 21:20 Відповісти
Когда на выборах партии и их лидеры обещают друг другу тюрьмы, а потом создают коалицию это не нормально. Даже в политике лицемерию должен существавать предел.
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02.02.2021 10:26 Відповісти
В нас нема партій, є бізнес-проекти.
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02.02.2021 10:49 Відповісти
PolitHUB
Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 6885
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01.02.2021 21:12 Відповісти
Армянка+Абхаз,будут думать про Украину!
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01.02.2021 21:13 Відповісти
А це хто тут вірменка? Це Тимошенчиха вірменка?! Бу-га-га... Чистокровна сара, блін...
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01.02.2021 21:19 Відповісти
Еврейская армянка,так устраивает.
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01.02.2021 21:25 Відповісти
Баба Юля і Агрохімія далі буде...
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01.02.2021 21:15 Відповісти
Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 4094 Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 3553
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01.02.2021 21:15 Відповісти
то есть оно признает что монокоалиции уже нет?
И спасет только покупка жещин с пониженой социальной ответственностью?
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01.02.2021 21:16 Відповісти
спочатку какаліцыя, а потім бабцю-бобслеїстку протягнуть в премєри, а далі в президенти
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01.02.2021 21:18 Відповісти
Улька прем'єр це - безкінечна собача гризня між кабміном і Банковою . Це вже було 15 років тому .
Бубочка прокляне все , і маму родную . І папіньку заодно . Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 3721 .
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01.02.2021 21:27 Відповісти
Та Бубочці то до сраки! Ще б він таким переймався... якийсь там уряд, якісь там державні проблеми... Як йому скажуть, так і зробить. Тут і без нього є кому рулити.
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01.02.2021 21:30 Відповісти
Е-е , не скажіть. Вова дуже не любить критику , до того ж гостроязику ,якою майстерно володіє жуля . . Державні проблеми йому - до лампочки , це правда ( він в них просто ні бум-бум ) , але ж амбіції не дадуть йому спокою . Він щиро вважає себе головним в країні .

З іншої сторони - ВАНА , яка просто від природи - скандальна базарна баба ..Мовчати і мовчки робити свою роботу , вона просто не може . Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 4107 .
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01.02.2021 22:24 Відповісти
Братуха, какая Юля??! В Ростове крепкий хозяйственник сидит, вот с кем вам объединятся надо!
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01.02.2021 21:21 Відповісти
Вспомнился Саша Мороз, который воспользовался спорами между Ющом и Тюлькой и взял 300 млн. доллариев у Януковоща и оранжевая власть дала трещину.
Капительманша решила видимо уйти в ближайшее время на покой, ну а для этого нужно сделать такой себе "дембельский аккорд" - рвануть бабла и послать всех в жопу...
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01.02.2021 21:26 Відповісти
нет. она еще и на президента будет баллотироваться. а на этой посаде она нареформирует не меньше других.
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01.02.2021 21:36 Відповісти
Она хочет стать "трижды непроходной"? Её звездный час был 10 лет назад. Сегодня избиратель ее уровня уже либо поумнел, либо отошел в мир иной, остались самые упоротые - 8-10%. В глазах большинства она выглядит уже просто смешной, с её "крестьянской хитростью" и жадностью.
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01.02.2021 23:09 Відповісти
Дубінський со товаріщі стали токсичними, а тому Бєня робить ротацію. Дубінського виводить, а Жульку заводить.
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01.02.2021 21:27 Відповісти
фотография опережает слова
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01.02.2021 21:28 Відповісти
с гражданкой капительман не все так однозначно. ходят слухи , что соитие воны и зелеными только начало, а дальше ее посадят на место шмуля. и она вся в белом осудит потужные реформы.
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01.02.2021 21:33 Відповісти
скажи еще, что в этой стране жить без взяток возможно. Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 941
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01.02.2021 21:34 Відповісти
или честный бизнес возможен. Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 9225
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01.02.2021 21:35 Відповісти
Карабас благословил союз Буратины с великовозрастной Мальвиной.Один только Артемон вытащил собачий билет .
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01.02.2021 21:36 Відповісти
Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 7318 Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 8769 ))))))))))))))
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01.02.2021 21:49 Відповісти
Хреновий Осипок ❦

Запитали засновника Дубая, Шейха Рашида, про майбутнє своєї країни і він відповів: '' Мій дідо їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді, я на Мерседесі, син на Ленд Ровері і мій онук водитиме Ленд Ровер, але правнук буде їздити на верблюді...Чому це так?

Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 976
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01.02.2021 21:36 Відповісти
да?а я думал там за воровство руку отрубают Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 237
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01.02.2021 21:41 Відповісти
самообразование-величайшая вешь на свете...и доступно всем,особенно в эпоху интернета Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 5133
вот только не все им пользуются...большинство сватов смотрят или видосики про "велике крадивныцьиво"
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01.02.2021 21:49 Відповісти
ну вот. значит и вы не увидели никакой разницы между этими тождественными понятиями.
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01.02.2021 21:51 Відповісти
для тебя может и "акакаяразница".для меня-нет.
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01.02.2021 21:51 Відповісти
Сказал так шо я запомню
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01.02.2021 21:48 Відповісти
Не даром Йуля помолодела.
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01.02.2021 21:37 Відповісти
Юля Володимирівна собою накидається, як та стара дівка яку ніхто не сватає. У 2019 вона готова була на все тільки б взяли, але тоді її відфудболили від "солоденького".

19 листопада 2019 р.

Офіційна Facebook-сторінка президента

"Є дуже давня українська традиція.
Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ.
Вчора подивився «Свободу слова» на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які «принесуть інвестиції».
Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця.
Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою Народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди.
Але подивіться, який гарний вигляд має зараз «опозиція». Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають «солоденького».

Але наразі у шапіто ситуація така, що виходу іншого не має крім як "хоч з чортом лисим готовий домовитися..." (В.Зеленський, грудень 2018 р).
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01.02.2021 21:39 Відповісти
..."Є дуже давня українська традиція.
Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ...

У 2005 р. тодішній президент "пішов" її у опозицію за те, що вона "зімітувала" повернення до загальнонародної власності величезного заводу від кількох олігархів на 4 мільярди доларів. А наступник того президента за консенсусом власників країни спровадив її у кутузку.
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02.02.2021 16:18 Відповісти
Слова: "...в этой стране", говорят о том, что страна, для говорящего, чужая. "Наша страна, моя страна", так надо говорить.
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01.02.2021 21:40 Відповісти
Так виглядає союз жаб та гадюк.
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01.02.2021 21:42 Відповісти
обезтян бери косатую в коалицию. она вас быстро утопит. это черная вдова политики еще ни разу ни с кем в коалиции больше чем пол года не была. уходит громко обосравши всех вокруг. вона працюе
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01.02.2021 21:46 Відповісти
А ось і результат переписи бабюлі з дєрмаком.
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01.02.2021 21:51 Відповісти
...Хто б сумнівався)
"Ширка" (широка коаліція) з ворогами України - давня і улюблена гра воровки Жульки.

Арахамія - про коаліцію з «Батьківщиною»: «ми нічого не обговорювали, але все можливо».
Значить, слід очікувати дуже скоро.
Прем`єрське крісло Йулі не віддадуть, а от три міністерські посади - вже попередньо закріпили за БЮТ.
Це добре. Ще не було жодного політика, якого б Вона не з`їла у політичному союзі.
Самка богомола свою справу знає - буде цікаво 👍🏼😀
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01.02.2021 21:54 Відповісти
Нынешняя власть каждый день доказывает что все что угодно возможно стало в этой стране
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01.02.2021 21:55 Відповісти
Сговорились ! Барышня с новым гримом и старой мечтой дрожит от нетерпения....Еще чуть-чуть лизнуть и .....
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01.02.2021 21:58 Відповісти
опять скрипит потертое седло.
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01.02.2021 22:08 Відповісти
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", 3 мая 2014 года заверила, что войны в Украине не будет.
https://ru.slovoidilo.ua/promise/23055.html

Тимошенко обещает сделать все, чтобы решить конфликт в Украине мирным путем
Юлия Тимошенко, кандидат в президенты от партии "Батькивщина", 8 мая 2014 года пообещала сделать все, чтобы решить конфликт в Украине мирным путем.
https://ru.slovoidilo.ua/promise/23090.html

Вам ничего не напоминают эти слова?
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01.02.2021 22:14 Відповісти
не манипулируй рыгамёт.
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", 3 мая 2014 года заверила, что войны в Украине не будет. По ее словам, Россия пытается осуществить в Украине югославский сценарий, где развернулась гражданская война.
https://ru.slovoidilo.ua/promise/23055.html
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02.02.2021 10:20 Відповісти
Друга частина " марлезонского балета " бородатої бабушки : непідкупна Юля
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01.02.2021 22:39 Відповісти
Я ДАВНО являюсь сторонником создания новой системы европейской безопасности С УЧАСТИЕМ РОССИИ. Ликвидация НАТО - давно назревший вопрос.
Юлия Тимошенко
02 апреля 2009 http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/timoshenko-predlagaet-sozdat-novuju-sistemu-evropejskoj-bezopasnosti-s-uchastiem-ukrainy-i-rossii_arhiv.htm
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01.02.2021 22:50 Відповісти
???Ти не дід трохим,ти діди воевали.
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02.02.2021 10:23 Відповісти
Аргументы?
С таким успехом я могу сказать о тебе что угодно.
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02.02.2021 12:51 Відповісти
Арахамия:"Относительно коалиции мы ничего не обсуждали. Но все возможно в стране. Мы никогда не работали в режиме коалиции, кстати.
**

У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.

https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/

Источник: https://censor.net/ru/n3245405
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02.02.2021 10:32 Відповісти
Діду, і де ж за твоїм посиланням слова Тимошенко про необхідність ліквідації НАТО?
Ну вкінець в людей на юлефобстві дах з'їхав. Де ви черпаєте свою дезу? https://korrespondent.net/ukraine/politics/421500-timoshenko-otkaz-ukrainy-ot-pdch-privedet-k-samoizolyacii-strany
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02.02.2021 16:30 Відповісти
13.07.2016
"Катастрофичное обнищание населения Украины, истощение природных, производственных и интеллектуальных ресурсов приводит население Украины к мысли, что МЫ КАЖДІЙ ДЕНЬ ДОЛЖНЫ ЗАМАЛИВАТЬ СВОИ ГРЕХИ ПЕРЕД РОССИЕЙ, за желание не столько подняться самим, сколько нагадить соседу" - заявила руководитель партии «Всеукраинское объединение "Батькивщина"» Юлия Тимошенко в интервью радиостанции BBC.
"Хватит уже притворятся независимыми, да самодостаточными - ни то, ни другое современной Украине не свойственно.
НАС МОЖЕТ СПАСТИ ТОЛЬКО РОССИЯ И МЫ ДОЛЖНЫ ЕЖЕДНЕВНО ПРОСИТЬ У НЕЕ ПРОЩЕНИЯ за ту евроморковку, которой нам "так и так" не видать" - констатировала Тимошенко.
http://maxpark.com/community/politic/content/5338088
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01.02.2021 22:53 Відповісти
Пройдя по ссылкам в поисках первоисточника, нашёл только удалённый YouTube канал
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02.02.2021 14:01 Відповісти
У попередньому його перлі про Ликвидация НАТО - давно назревший вопрос, така ж відверта брехня - посилання одне, а текст під ним зовсім інший.
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02.02.2021 16:34 Відповісти
Йому після російських "джерел" на кшталт http://maxpark.com/ залишається лише віднайти і запостити сюди оригінал новини про "колючюю проволоку вокруг Донбаса". Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 7746
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02.02.2021 16:43 Відповісти
Як Беня скаже неЛоху так і буде. Він нічого не вирішує. Маріонетка.
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01.02.2021 22:57 Відповісти
Так у Бени на одну руку насажен ЗЕ, а на вторую насажена ТЮ.

Так что Коломойскому и говорить ничего не надо. Достаточно пальцами пошевелить.
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02.02.2021 02:13 Відповісти
20 березня 2018 року ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ТИМОШЕНКО ще була в Раді й відповідно зареєструвалася.
Вночі з 20 на 21-ше вона вже вилетіла до Ізраїлю в аеропорт Бен-Гуріон, де пройшла через V.I.P. зал.
Але все ж була помічена, коли сідала в лімузин.
Вона прилетіла на зустріч з біглим олігархом Ігорем Коломойським, який уперше запропонував їй зустріч не в Женеві, а в Ізраїлі.
Олігарх саме сюди переносить ті переговори, які не просто "а поговоріть" чи влаштувати інформаційну атаку, а потребують консолідації ресурсів, участі радників, технологів тощо.
Це виправдано тим, що до себе додому Коломойський нікого з чужих не запрошує, а в місцях можливих зустрічей у Женеві проводити мозкові штурми, наради тощо не надто безпечно. Там топчуться всі спецслужби, включно з нашими, які й зафіксували свого часу контакти олігарха з Саакашвілі та його довіреною особою, Онищенком і замголовредом проросійського видання "Страна.уа".
Та й поїздку Тимошенко до Женеви минулого разу було виявлено миттєво.
Юлія Володимирівна оселилася в готелі Хаят вже мала зустріч з олігархом, але після неї не відлетіла до Києва, а залишилася, імовірно для участі в якихось ширших форматах нарад. Організацією візиту та супроводом займався Арон Майберг та компанія Medvinski VIP servise, яка належить вихідцям з України братам Ігорю та Олександру Медвінскі…
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02.02.2021 14:17 Відповісти
Арахамия знает?, что необходимым условием коалиции будет куни? и то, что Арахамия готов, абсолютно не значит, что Юлия согласна)
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01.02.2021 23:17 Відповісти
Не....
Ну если Слуги с оппорыгами делают коалицию на местных уровнях и по ряду голосований в ВР....то чем Юля хуже? Даже лучше....
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02.02.2021 02:23 Відповісти
скорее всего - это такая дымовая завеса. надо прокачать закон о референдуме. чтоб о нем побыстрее забыли. его должны найти лишь в том случае, когда будет все готово к аншлюсу. а пока эти консервы создают хаос. тимошенко мастерица этого.
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02.02.2021 03:37 Відповісти
Когда вы уже своей желчью подавитесь!)))
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02.02.2021 07:11 Відповісти
У Юленьки желчи на всех презов хватит
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02.02.2021 14:18 Відповісти
"... в цій країні, все можливо". Пан Арахамія збирається в якусь іншу? Ще й доріжку пісочком посиплемо.
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02.02.2021 09:32 Відповісти
Подскажите мне пожалуйста,а кого это коллоборант Герасим рекламирует каждый раз,как только оказывается возле микрофона?То на Свободе С.Шустера,то на согласительном совете в ВР? Перечисляя все дипломатические"успехи"учредителя"ПР"Порошенко.Для чего он это делает,чтоб доказать,что Порошенко в опозиции к Зеленскому или к народу не подписываясь под законом"Батькивщины"о снижении тарифов на газ для народа до трьох гривен?
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02.02.2021 10:09 Відповісти
Юля вже робила газ в "три рази дешеше" тільки це на бігбордах. Ну а Ван --розуму, памяті і аналізу,а так ви просто бот,
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02.02.2021 10:28 Відповісти
Да юля ляже під любого, аби тільки бути при владі. Але жадоба особистої влади в неї перевершить і вона знову буде боротись тільки ЗА СВОЮ ОСОБИСТУ ВЛАДУ І СВОЮ НАЖИВУ, Зраджували не тільки своїх партнерів друзів ,а і коханців Ну а піаритись і брехати вона вміє,як ніхто з українців в неї коні то єврейські.
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02.02.2021 10:25 Відповісти
Языком сухих цифр: Тимошенко в политике ровно 24 года. Из них на руководящей государственной должности сумарно она провела около 4-х лет, включая вице-премьерство на заре карьеры. Её партия примерно в те же годы входила в провластную коалицию. Остальные 20 лет или 83% времени она находилась в оппозиции к действующей власти. Если это способ ложиться под кого-то, то в твоём восприятии понятие «правда» просто вывернуто наизнанку.
Я однозначно предпочитаю критиковать политиков, но когда вижу у человека симптомы откровенного зомбирования не могу пройти мимо. Понимаю, что чаще всего бесполезно, но по широте душевной, стараюсь бросить искру истины в сумрак сознания бедолаги. Может не сразу, но кода нибудь она таки разгорится и навеянные заблуждения отвалятся. Твой разум уже подготовил для меня ярлык «юлебот»! но ты просто снова возвращай внимание на цифры. У тебя должно получиться!
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02.02.2021 11:44 Відповісти
Конечно,как вам сказал агент российских спецслужб Порошенко так вы и выполняете поставленую перед вами задачу фирмочки"рошен".
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Міністр закордонних справ Петро Порошенко в 2006 році профінансував книгу про єврейське походження Юлії Тимошенко.
https://www.pravda.com.ua/news/2009/11/18/4323071/
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05.02.2021 12:47 Відповісти
Коалицию? Видно баба Юля на этого мачо запала Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 4642


Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 5454
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02.02.2021 11:30 Відповісти
Що до коаліціі з"СН"з"Батькивщиною".Корніенко.Дивіться нам треба визначитись.Що ми танцюєм,вальс,танго,чи сальсу.У нас багато розбіжностей з Юлією Володимирівною.Вона пропонуе продавати газ по три гривні,ми пропонуем щоб був ринок газу. Вона проти продажу землі,ми за продаж землі.Треба домовитись щодо принципів з якими працюєм в будь яких переговорах,а потім далі говорити про формат коаліціі...
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02.02.2021 13:16 Відповісти
Тимошенко и психотехнологии обработки людей. Ч. 1
https://www.obozrevatel.com/author-column/timoshenko-i-psihotehnologii-obrabotki-lyudej-chast-4.htm
Еще один вывший депутат «Блока Юлии Тимошенко» Дмитрий Выдрин как-то писал: «Долгие годы ЮВТ оттачивала, шлифовала, доводила до совершенства свой безусловный талант, а может быть дар, почти мгновенного воздействия на людей.
Я по этому поводу написал даже целое полушутливое исследование - об использовании ЮВТ шаманских сугнитативных практик для лоботомии и зомбирования сознания окружающих.
Борясь за власть специфическими методами, ЮВТ выработала следующий дар: людей пожилого возраста она легко превращает в фанатиков;
людей зрелого возраста она так же легко превращает в приспособленцев; ну а молодых одним движением косы - в завершённых негодяев».
...
Читайте, кому интересно. Узнаете еще одну грань Белой дамы. Текст большой
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02.02.2021 14:27 Відповісти
Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповів, що постійно спілкується з Міністром МВС Арсеном Аваковим. За словами Коломойського спільний інтерес у них - "вболівати" проти Порошенка.

 "Ми постійно у спілкуванні. Ми вважаємо, що це (перемога Зеленського - ред.) - спільна перемога," - відповів олігарх на питання, чи вітав його міністр внутрішніх справ з перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах.
ТАКОЖ ВІН ДОДАВ, ЩО ТАК САМО З АВАКОВИМ ПІДТРИМУВАВ ТИМОШЕНКО.
"Ми вболіваємо за Зеленського. У нас фан-клуб Зеленського. Ну звичайно. Ми за Юлю вболівали разом. Ми вболіваємо проти Петі".
Дружити з Коломойським проти Порошенка Аваков, за словами олігарха, почав після затримання сина Олександра. Це сталося восени 2017 року.
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02.02.2021 14:32 Відповісти
Слышиш деды воевали.
Там где Коломойський обязательо появится рило агента российских спецслжб Порошенко.
Это проверенный факт.
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Російська газета "Известия" опублікувала фальшиве інтерв'ю Юлії Тимошенко.

Як відомо, газета "Известия в Украине" є підрозділом російських "Известий". Однак одним з акціонерів українських "Известий" є Ігор Коломойський.
https://www.pravda.com.ua/news/2011/10/24/6700238/
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05.02.2021 13:00 Відповісти
Там где Коломойський обязательо появится рило агента российских спецслжб Порошенко.

Расшифруй что сказать -то хотел. А то похоже, что ты все это время был на Луне

Каломойский при Порохе свалил из Украины, и появился только за день до инаугурации ЗЄ.
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05.02.2021 21:43 Відповісти
А юлькиных подневольных тоже поставят на довольствие как и выпускников трускавецких курсов? Правда последние уже начали жаловаться, что за последнее время доплаты урезали. Ветренко прокатали, а денежку ныть начали. Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні - Цензор.НЕТ 9189
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02.02.2021 21:04 Відповісти
Не перекручуй рига - это мечта всех поросьонок.
К тому же это фейк...
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05.02.2021 13:02 Відповісти
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