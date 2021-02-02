Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу НВО дав потужні меседжі про роль України у світовому порядку денному.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Відверте інтерв’ю Володимира Зеленського для програми Axios на HBO викликало велику увагу в США, а також у медіа з різних куточків світу. Одних цікавило, чому український Президент "трохи злий" на Трампа, інших – його очікування щодо Байдена, але заголовки з прізвищем Zelenskyy з’явилися і в американських, і у європейських, і в близькосхідних ЗМІ. І це добре для України, адже ті потужні меседжі, які озвучив Президент у цьому інтерв’ю, будуть почуті в багатьох куточках нашої планети", - написала вона.

Мендель додала, що меседжі стосувалися того, що Україна має стати повноправним членом НАТО для посилення безпекової ситуації у Європі, презилент РФ Путін "нічого не робить, щоб зупинити війну на Донбасі, але його можна змусити до закінчення війни спільними зусиллями".

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"Володимир Зеленський фактично окреслив вектори, за якими хотів би рухатися у відносинах з Вашингтоном після приходу Президента Байдена в Білий дім. Це чудовий шанс для того, щоб стратегічне партнерство України та США стало ще глибшим і надійнішим, адже наші країни мають однакові інтереси", - написала вона.

Також прессекретарка звернула увагу, що глава держави чітко вказав, що Україна хоче будувати ефективні, рівноправні та взаємовигідні стосунки із Заходом, зокрема зі США та Європейським Союзом.

"Водночас Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що ми зміцнюватимемо свою державу і сподіватимемося на свої сили, адже ситуація з Будапештським меморандумом та з вакцинацією показала, що без власних потужностей доводиться бути в ролі прохача", - написала вона.

Таким чином, зазначає Мендель, у цьому інтерв’ю Президент Зеленський дав меседж світу, що Україна має свою думку та свій голос і здатна відігравати більш вагому роль у світовому порядку денному, починаючи від питань майбутнього НАТО і закінчуючи міжнародною безпекою та протидією пандемії.



