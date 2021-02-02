Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО
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Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу НВО дав потужні меседжі про роль України у світовому порядку денному.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Відверте інтерв’ю Володимира Зеленського для програми Axios на HBO викликало велику увагу в США, а також у медіа з різних куточків світу. Одних цікавило, чому український Президент "трохи злий" на Трампа, інших – його очікування щодо Байдена, але заголовки з прізвищем Zelenskyy з’явилися і в американських, і у європейських, і в близькосхідних ЗМІ. І це добре для України, адже ті потужні меседжі, які озвучив Президент у цьому інтерв’ю, будуть почуті в багатьох куточках нашої планети", - написала вона.
Мендель додала, що меседжі стосувалися того, що Україна має стати повноправним членом НАТО для посилення безпекової ситуації у Європі, презилент РФ Путін "нічого не робить, щоб зупинити війну на Донбасі, але його можна змусити до закінчення війни спільними зусиллями".
"Володимир Зеленський фактично окреслив вектори, за якими хотів би рухатися у відносинах з Вашингтоном після приходу Президента Байдена в Білий дім. Це чудовий шанс для того, щоб стратегічне партнерство України та США стало ще глибшим і надійнішим, адже наші країни мають однакові інтереси", - написала вона.
Також прессекретарка звернула увагу, що глава держави чітко вказав, що Україна хоче будувати ефективні, рівноправні та взаємовигідні стосунки із Заходом, зокрема зі США та Європейським Союзом.
"Водночас Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що ми зміцнюватимемо свою державу і сподіватимемося на свої сили, адже ситуація з Будапештським меморандумом та з вакцинацією показала, що без власних потужностей доводиться бути в ролі прохача", - написала вона.
Таким чином, зазначає Мендель, у цьому інтерв’ю Президент Зеленський дав меседж світу, що Україна має свою думку та свій голос і здатна відігравати більш вагому роль у світовому порядку денному, починаючи від питань майбутнього НАТО і закінчуючи міжнародною безпекою та протидією пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
Мы видим человека, который хочет, чтобы проблемы его страны с безопасностью решал Байден, проблемы с вакцинами - Меркель, чтобы он мог говорить всякую ерунду в беседах с коллегами, а отвечали бы за последствия этой безответственной болтовни Трамп с Джулиани. Возникает вопрос: кто захочет усаживаться за стол переговоров с инфантильным подростком, даже если не менее инфантильные соотечественники избрали этого подростка своим президентом? Байден? Меркель? Макрон? Да, они вынуждены разговаривать с человеком, который обладает мандатом главы большой европейской страны. Но то, что король - голый, видно невооруженным глазом любому серьезному, да и несерьезному политику. И если этого не хотят видеть украинцы, то эта ошеломляющая куриная слепота - наша проблема, а не проблема Байдена
В. Портников об интервью нашего гаранта американским ЗМИ
Один ведет себя как полный идиот, а другая называет это достижением!
Весь мир б-дь написал...
Так если провести параллель, то про успехи Роберта Мугабе в деле управления государством Зимбабве, тоже весь мир писал.
И про террористов, тоже газеты всего мира пишут!
Цей клоун може дати (мощно) і ріденько тільки собі в штани...
Боюсь представить, какой именно этот интерес(((
Навіть аборигени з Брайтон Біч та Мурзілки на Троєщині позеленіли як гівно под лопухом від фрази "Я трохи гніваюсь на Трампа"... Епічно... Видатний Лідер **********. Тітан "з прізвищем Zelenskyy" та грайливим прізвиськом Monicа.
Ну и замашки у этого идиота!
Если о тебе говорят, не важно что, хорошее или плохое, или просто ржут над тобой, например, если ты прилюдно обосрался - значит ты живой, значит тебя будут узнавать и ручеёк баблишка не пересохнет!