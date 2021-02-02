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Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу НВО дав потужні меседжі про роль України у світовому порядку денному.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Відверте інтерв’ю Володимира Зеленського для програми Axios на HBO викликало велику увагу в США, а також у медіа з різних куточків світу. Одних цікавило, чому український Президент "трохи злий" на Трампа, інших – його очікування щодо Байдена, але заголовки з прізвищем Zelenskyy з’явилися і в американських, і у європейських, і в близькосхідних ЗМІ. І це добре для України, адже ті потужні меседжі, які озвучив Президент у цьому інтерв’ю, будуть почуті в багатьох куточках нашої планети", - написала вона.

Мендель додала, що меседжі стосувалися того, що Україна має стати повноправним членом НАТО для посилення безпекової ситуації у Європі, презилент РФ Путін "нічого не робить, щоб зупинити війну на Донбасі, але його можна змусити до закінчення війни спільними зусиллями".

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"Володимир Зеленський фактично окреслив вектори, за якими хотів би рухатися у відносинах з Вашингтоном після приходу Президента Байдена в Білий дім. Це чудовий шанс для того, щоб стратегічне партнерство України та США стало ще глибшим і надійнішим, адже наші країни мають однакові інтереси", - написала вона.

Також прессекретарка звернула увагу, що глава держави чітко вказав, що Україна хоче будувати ефективні, рівноправні та взаємовигідні стосунки із Заходом, зокрема зі США та Європейським Союзом.

"Водночас Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що ми зміцнюватимемо свою державу і сподіватимемося на свої сили, адже ситуація з Будапештським меморандумом та з вакцинацією показала, що без власних потужностей доводиться бути в ролі прохача", - написала вона.

Таким чином, зазначає Мендель, у цьому інтерв’ю Президент Зеленський дав меседж світу, що Україна має свою думку та свій голос і здатна відігравати більш вагому роль у світовому порядку денному, починаючи від питань майбутнього НАТО і закінчуючи міжнародною безпекою та протидією пандемії.

Заголовки з прізвищем Zelenskyy зявилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтервю НВО 01
Заголовки з прізвищем Zelenskyy зявилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтервю НВО 02
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Топ коментарі
+56
Хизуватись особливо нічим.
Тепер весь світ дізнаєтесь про клована, що він клован.
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01.02.2021 21:43
+43
то да. нелох столько наляпало своим тупым языком что боюсь это интервью нам будет долго еще отрыгиваться

вообще это конечно прокол ОПы. нельзя его допускать самостоятельно разговаривать с людьми. особенно с журналистами. если оно не читает по бумажке то несет полную хрень
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01.02.2021 21:45
+39
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?

Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?

Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?

І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
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01.02.2021 21:47
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расшифровочка видосика для слуг Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО - Цензор.НЕТ 6376
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01.02.2021 22:57 Відповісти
знаю что такое кунилингус, а вот если дама это делает с ж.пой мужчины, не знаю как называется.... причем делает это тупо грубо и неумело.... гнать вас всех надо "мощные мессаджи" , "кейсы", "файлы" и другие п .дарасы!
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01.02.2021 23:07 Відповісти
В результате вместо серьезного разговора о двусторонних отношениях мы наблюдаем всхлипы и стоны. Зеленский, оказывается, обижен на своего недавнего кумира Дональда Трампа. Но и к Байдену у него есть претензии - почему Украина до сих пор не в НАТО? Как будто Байден - король НАТО, а мнение других стран-союзников никакого значения не имеет. Ну и с вакциной приходится стоять с протянутой рукой - потому что оказалось, что Украина не в списке приоритетов ЕС и ей будут отдавать вакцины с излишков.

Мы видим человека, который хочет, чтобы проблемы его страны с безопасностью решал Байден, проблемы с вакцинами - Меркель, чтобы он мог говорить всякую ерунду в беседах с коллегами, а отвечали бы за последствия этой безответственной болтовни Трамп с Джулиани. Возникает вопрос: кто захочет усаживаться за стол переговоров с инфантильным подростком, даже если не менее инфантильные соотечественники избрали этого подростка своим президентом? Байден? Меркель? Макрон? Да, они вынуждены разговаривать с человеком, который обладает мандатом главы большой европейской страны. Но то, что король - голый, видно невооруженным глазом любому серьезному, да и несерьезному политику. И если этого не хотят видеть украинцы, то эта ошеломляющая куриная слепота - наша проблема, а не проблема Байдена

В. Портников об интервью нашего гаранта американским ЗМИ
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01.02.2021 23:10 Відповісти
Боже мой...
Один ведет себя как полный идиот, а другая называет это достижением!
Весь мир б-дь написал...
Так если провести параллель, то про успехи Роберта Мугабе в деле управления государством Зимбабве, тоже весь мир писал.
И про террористов, тоже газеты всего мира пишут!
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01.02.2021 23:30 Відповісти
Ну вот, теперь весь мир узает какой у нас тупой президент. Позор.
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01.02.2021 23:32 Відповісти
Хороше, наверное, понятное и четкое интервью - раз его пресс-секретарь поясняет практически попунктно про что оно там хотело сказать.
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01.02.2021 23:45 Відповісти
фу, какая она неряшливая. Ну что с кацапки возмешь.
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02.02.2021 00:07 Відповісти
{Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу НВО дал мощные месседжи}
Цей клоун може дати (мощно) і ріденько тільки собі в штани...
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02.02.2021 00:15 Відповісти
"Откровенное интервью Владимира Зеленского для программы Axios на HBO вызвало огромный интерес в США...."

Боюсь представить, какой именно этот интерес(((
Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО - Цензор.НЕТ 9105
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02.02.2021 00:18 Відповісти
Боже. Вони реально не усвідомлюють - яку маячню несуть.
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02.02.2021 00:50 Відповісти
"Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО". - Це точно. Тепер медіа всього світу обговорюватимуть - яким же ідійотом є нинішній президент України.
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02.02.2021 00:51 Відповісти
згадалося оповідання Чехова----хлопець прибіг додому з газетою.Кричить---про мене написали в газеті.Всі завмерли.Він читає---------такий то потрапив під колеса візника.
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02.02.2021 06:35 Відповісти
Ну як тут не згадати "нєтлєнку" - "Обшикать Федру, Клеопатру, Наину вызвать для того чтоб только слышали его"...

Навіть аборигени з Брайтон Біч та Мурзілки на Троєщині позеленіли як гівно под лопухом від фрази "Я трохи гніваюсь на Трампа"... Епічно... Видатний Лідер **********. Тітан "з прізвищем Zelenskyy" та грайливим прізвиськом Monicа. Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО - Цензор.НЕТ 9577
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02.02.2021 01:16 Відповісти
На одну зарубежную позитивную рубликацию про ЗЕ Гугл выдает с десяток негативных или откровенно стебных.
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02.02.2021 02:10 Відповісти
Дивлячись на ЗЕ починаєш розуміти значення фрази "жертва аборту" - мозок зародку при спробі аборту постраждав і те що народилось страждає біполярним розладом.
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02.02.2021 02:27 Відповісти
У меня сосед после очередного запоя обоссыт и обосрет себя в подьезде-так тоже весь дом о нем "гудит",ну типа.....он им послал месседж....
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02.02.2021 04:00 Відповісти
100% этот случай!
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02.02.2021 07:47 Відповісти
та просто євреї володіють багатьма медіа у світі, тому і рекламують свого зі свого племені
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02.02.2021 07:06 Відповісти
Хотели, чтобы было смешно не только во воскресеньям на квартале-95, а все время? Точно, теперь смешно каждый день, но сквозь слезы. Уже до истерики.
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02.02.2021 07:15 Відповісти
"Своё государство" у нашего *********** есть?
Ну и замашки у этого идиота! Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО - Цензор.НЕТ 288
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02.02.2021 07:37 Відповісти
Эта дура мыслит стандартами шоубизнеса!
Если о тебе говорят, не важно что, хорошее или плохое, или просто ржут над тобой, например, если ты прилюдно обосрался - значит ты живой, значит тебя будут узнавать и ручеёк баблишка не пересохнет! Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО - Цензор.НЕТ 5826 Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО - Цензор.НЕТ 8219
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02.02.2021 07:41 Відповісти
Чому ж це добре? Пані вважає,що поганий піар,це все ж таки піар?
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02.02.2021 08:40 Відповісти
судя по тому как их штырит, эта кляча кривая вчера с величайшим лидером напару на ноздрю кокса закинули, а с арестовичем не поделились, потому он всех крысами обзывает
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02.02.2021 10:23 Відповісти
Zelenskyy уже пишут на заборе вместо привычных ругательств из трех букв.
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02.02.2021 10:36 Відповісти
"Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа" А написи на парканах і в підворітнях з прізвищем ЗЕбіла вже дано наша дійсність!
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02.02.2021 12:24 Відповісти
О какой роли идёт речь? О роли нищего с протянутой рукой*??Так Зеленский сам и приложил свою хреновую руку и дурную голову , к тому , что за два года его правления, Украина, потеряла 20% промпроизводства и более 50% населения стали нищими!! Нет мозгов не хрен переться в президенты!!
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02.02.2021 13:13 Відповісти
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