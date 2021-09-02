Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Дубінський більше не "слуга народу", Зеленський готовий померти за Крим, але коли його окуповували - знімався в РФ, у Нідерландах слухають справу МН17, Росія може відключити собі інтернет, - головні новини України та світу 1 лютого 2021 року.
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
За його вигнання проголосували 198 членів фракції з 246. Засідання, на якому було прийнято рішення, стало найкоротшим в історії "Слуги народу". Дубінський на нього не прийшов: він відмовився заходити в зал без свого адвоката, а адвоката в зал не пустили.
"Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати. Це безвідповідально, безпідставно, аморально і принизливо для країни", - прокоментував Дубінський своє виключення.
Зеленський готовий померти за Крим, але коли його окуповували, знімався в Росії
Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Axios, що не віддав би Крим. "Якби я тоді був президентом, ми б там усі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили", - сказав Зеленський.
Нардеп Гео Лерос відкопав у Фейсбуці президента датований серпнем 2014 року запис, в якому той пише: "в Росії я справді був на зйомках фільму "8 перших побачень", які успішно завершилися ще на початку червня. Люблю вас Люди. Мир вам. Бережіть одне одного".
Баканов назвав Нескоромного "зрадником"
СБУ оголосила колишнього заступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замаху на начальника служби внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, в міжнародний розшук. Також спецслужба перевіряє інформацію про його можливий зв'язок із ФСБ.
"Зрадник у наших лавах - це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його й інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ", - прокоментував скандал у відомстві очільник СБУ Іван Баканов.
Гаазький суд слухає справу про збитий МН17
Сьогодні розпочався четвертий блок слухань. Суд розглядає, як просувається додаткове розслідування, вивчає звернення родичів загиблих щодо компенсацій. Очікується, що незабаром суд візьметься до допиту нідерландських, бельгійських і російських експертів. Питання про роль підсудних і про те, з чого збили літак, суд досліджуватиме в червні.
Влада РФ каже, що може відключити свою країну від інтернету і платежів SWIFT
"Технологічно для цього все готово. На законодавчому рівні теж всі рішення ухвалено. Але ще раз підкреслюю: це непросто, і цього б дуже не хотілося", - сказав журналістам заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
Будь ласка, зачекайте...
9 ч. ·
ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!
Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
Зєля-воїн, а не клоун)))
Дубінського виграли в собачий рот.
СБУ не знає, чим має займатись.
***** теж виграють в собачий рот за Боїнг
Мєдвєдєв хоче виграти в собачий рот весь кацапстан.
Зебилы, скажите своему криворагулю, что ему сдохнуть можно и сейчас, все ж лучше чем от передоза
2. Найвеличніший. На його ідіотське питання Байдену про НАТО треба відповісти "Подивись у дзеркало, імбіциле!" А стосовно Криму у 14-му... Є одна відповідь, яка розчавить навіть самого упоротого зєлєфіла. Це одне єдине прізвище: Василь Сліпак. Тому не цьому блазню своїм хрипом розпинатись про героїзм, коли це лайно рік тікало від мобілізації і ховалось на московії...
вопрос к зеленскому, если он готов умереть за Крым, почему откосячил от 4х повесток в 2014м ?
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО