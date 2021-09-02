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Новини Політика України
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Гаага (254) Зеленський (17428) Крим (12755) Росія (47196) Баканов Іван (295) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415) Лерос Гео (381) Нескоромний Дмитро (32)

Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі

Дубінський більше не "слуга народу", Зеленський готовий померти за Крим, але коли його окуповували - знімався в РФ, у Нідерландах слухають справу МН17, Росія може відключити собі інтернет, - головні новини України та світу 1 лютого 2021 року.

Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

За його вигнання проголосували 198 членів фракції з 246. Засідання, на якому було прийнято рішення, стало найкоротшим в історії "Слуги народу". Дубінський на нього не прийшов: він відмовився заходити в зал без свого адвоката, а адвоката в зал не пустили.

"Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати. Це безвідповідально, безпідставно, аморально і принизливо для країни", - прокоментував Дубінський своє виключення.

Зеленський готовий померти за Крим, але коли його окуповували, знімався в Росії

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Axios, що не віддав би Крим. "Якби я тоді був президентом, ми б там усі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили", - сказав Зеленський.

Нардеп Гео Лерос відкопав у Фейсбуці президента датований серпнем 2014 року запис, в якому той пише: "в Росії я справді був на зйомках фільму "8 перших побачень", які успішно завершилися ще на початку червня. Люблю вас Люди. Мир вам. Бережіть одне одного".

Баканов назвав Нескоромного "зрадником"

СБУ оголосила колишнього заступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замаху на начальника служби внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, в міжнародний розшук. Також спецслужба перевіряє інформацію про його можливий зв'язок із ФСБ.

"Зрадник у наших лавах - це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його й інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ", - прокоментував скандал у відомстві очільник СБУ Іван Баканов.

Гаазький суд слухає справу про збитий МН17

Сьогодні розпочався четвертий блок слухань. Суд розглядає, як просувається додаткове розслідування, вивчає звернення родичів загиблих щодо компенсацій. Очікується, що незабаром суд візьметься до допиту нідерландських, бельгійських і російських експертів. Питання про роль підсудних і про те, з чого збили літак, суд досліджуватиме в червні.

Влада РФ каже, що може відключити свою країну від інтернету і платежів SWIFT

"Технологічно для цього все готово. На законодавчому рівні теж всі рішення ухвалено. Але ще раз підкреслюю: це непросто, і цього б дуже не хотілося", - сказав журналістам заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
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Топ коментарі
+21
Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из "слуг", Зеленский готов умереть за Крым - Цензор.НЕТ 6370
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01.02.2021 22:17
+17
Раз готов, пусть умирает. Я особо возражать не буду.
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01.02.2021 22:02
+11
"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - сказал Зеленский. (Источник: https://censor.net/ru/n3245411), этот анекдот заслуживает быть анекдотом месяца! Мне понравился, а вам? =)))
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01.02.2021 22:12
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Раз готов, пусть умирает. Я особо возражать не буду.
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01.02.2021 22:02 Відповісти
Готов? А когда исполнит готовность?
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01.02.2021 22:04 Відповісти
В 2014м
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01.02.2021 22:04 Відповісти
Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из "слуг", Зеленский готов умереть за Крым - Цензор.НЕТ 6370
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01.02.2021 22:17 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
9 ч. ·

ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!

Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
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01.02.2021 22:57 Відповісти
может его вместо ябрёной бомбы сбросить на Крым...?\ну будет ещё один "камень" с неба...\
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01.02.2021 22:05 Відповісти
скорее коровья лепёшка Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим - Цензор.НЕТ 6300
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01.02.2021 22:34 Відповісти
пуделя рот треба з ВР вигнати, а гундос, може і без Криму, не заперечую)) тільки нехай не затягує, зачекались вже)
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01.02.2021 22:06 Відповісти
Резюме:
Зєля-воїн, а не клоун)))
Дубінського виграли в собачий рот.
СБУ не знає, чим має займатись.
***** теж виграють в собачий рот за Боїнг
Мєдвєдєв хоче виграти в собачий рот весь кацапстан.
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01.02.2021 22:06 Відповісти
Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим - Цензор.НЕТ 257
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01.02.2021 22:22 Відповісти
На этом месте могла быть правда. А ты это место профукал.
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01.02.2021 22:14 Відповісти
"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - сказал Зеленский. (Источник: https://censor.net/ru/n3245411), этот анекдот заслуживает быть анекдотом месяца! Мне понравился, а вам? =)))
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01.02.2021 22:12 Відповісти
В той самий час Зеленський жив у Москві.
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01.02.2021 22:15 Відповісти
И снимал кино за рашенские бабки.
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01.02.2021 22:25 Відповісти
И лепил подобное

Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим - Цензор.НЕТ 7539
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01.02.2021 22:27 Відповісти
гордитесь зебилы, даже глазом не моргнул)
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01.02.2021 22:12 Відповісти
Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали, снимался в РоссииИсточник: https://censor.net/ru/n3245411

Зебилы, скажите своему криворагулю, что ему сдохнуть можно и сейчас, все ж лучше чем от передоза
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01.02.2021 22:17 Відповісти
Бзднув.
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01.02.2021 22:22 Відповісти
1. Дубінеску. Йти на засідання фракції з адвокатом? Рильце таки в пушку? Він відразу визнав себе винним? Ідіот, але не такий повний, як наступний.
2. Найвеличніший. На його ідіотське питання Байдену про НАТО треба відповісти "Подивись у дзеркало, імбіциле!" А стосовно Криму у 14-му... Є одна відповідь, яка розчавить навіть самого упоротого зєлєфіла. Це одне єдине прізвище: Василь Сліпак. Тому не цьому блазню своїм хрипом розпинатись про героїзм, коли це лайно рік тікало від мобілізації і ховалось на московії...
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01.02.2021 22:24 Відповісти
Яж писав вже давно зетіпіллам шо Кловун в той час коли макшанці захоплювали Крим - показував сраку і грав пуем для тих же макак макшанських в Московії. А вони - Ніт, такого не може бути, Бубочка в той час у черзі у военкоматі стояв а Порошенко його не пустив.
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01.02.2021 22:25 Відповісти
так войны не было объявлено с кем воевать? с торговыми партнерами или террористами?
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01.02.2021 22:28 Відповісти
Ось він, цей зетіпілл! Не дасть збрехати.
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01.02.2021 22:31 Відповісти
С заказчиками фильмов😀. Ты неизлечим.
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01.02.2021 22:48 Відповісти
26 января 2015 пресс-конференция Петра Порошенко: Он отвечает, что сейчас перемирие в зоне АТО работает. Он издаст указ о введении военного положения, как только на востоке "состоятся наступательные операции". "Никто не будет колебаться ни минуты", - подчеркивает президент. Через месяц наступление по всей линии фронта, отбит аэропорт, оккупанты обстреливают мирных жителей в Мариуполе(23 трупа, 113 ранено), Поросенко молчит... защищая свои фабрики в росии и оффшоры
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01.02.2021 23:09 Відповісти
Как вас, кацапов штырит от Порохо и иллюзий вяличия. Что Раисы могла бы сделать с его оффшорами? Поднять НДС на рахе? А фабрики и заводы к тому времени уже были забраны.
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02.02.2021 23:02 Відповісти
Вони на пару з Потапом в той час показували сраки на сцені. За це Бубочка Потапу дав орден Мужності першої ступені а Каменській - орден Княгині Ольги. Шо вона показувала макакам макшанським, не знаю. Може, тріпером нагороджувала...
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01.02.2021 22:30 Відповісти
с дубиной всё понятно
вопрос к зеленскому, если он готов умереть за Крым, почему откосячил от 4х повесток в 2014м ?
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01.02.2021 22:26 Відповісти
определитесь уже 3 4 или 5,я сбился со счета
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01.02.2021 22:30 Відповісти
Одною повісткою більше одною менше... Чи ви вважаєте що один раз не підорас. І три також. А п*ять вже задньоприводниий.
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02.02.2021 08:44 Відповісти
Опять язЕлох перебрал муки "Венесуэльской", оп перепутал со сценой "95"-го...
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01.02.2021 22:35 Відповісти
Да він зійшов з розуму...
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01.02.2021 22:58 Відповісти
Один вже збирався вмерти за телепередачу. Якщо й цей так вмиратиме то крим офіційно віддадуть раші.
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01.02.2021 23:52 Відповісти
У украинцев актуален только один вопрос выгонят или нет Дубинского из фракции Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим - Цензор.НЕТ 3606 Да о нем не знает 99% украинцев..Это депутаты между собой ведут войну за влияние , а не народ Украины Создали бурю в стакане воды Никак ЦАБЕ не могут исключить..А что они вообще могут...
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02.02.2021 07:59 Відповісти
Петух тоже думает, что его кукарекание заставляет солнце подниматься над горизонтом.
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02.02.2021 08:40 Відповісти
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
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02.02.2021 11:07 Відповісти
 
 