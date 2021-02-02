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Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтв".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Згідно з документом, 33 діячі культури і мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 діячам культури і мистецтв призначено стипендії строком на два роки.
Один із стипендіатів - Василь Голобородько - 1945 р.н., письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
З повним списком стипендіатів можна ознайомитися тут.
Топ коментарі
+40 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар01.02.2021 22:28
+25 oleg1966
показати весь коментар01.02.2021 22:43
+22 mrSmith
показати весь коментар01.02.2021 22:28
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Ото б была желтуха!!!😁
для довідки, не вважаю 95квартал гумором, зє не вважаю президентом