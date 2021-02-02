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Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтв".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, 33 діячі культури і мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 діячам культури і мистецтв призначено стипендії строком на два роки.

Один із стипендіатів - Василь Голобородько - 1945 р.н., письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

З повним списком стипендіатів можна ознайомитися тут.

Читайте також: Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтв
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Топ коментарі
+40
Я думал, криворагуль уже передоз поймал
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01.02.2021 22:28
+25
Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 4176
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01.02.2021 22:43
+22
Я сначала подумал что это опечатка или шутка...
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01.02.2021 22:28
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Я сначала подумал что это опечатка или шутка...
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01.02.2021 22:28 Відповісти
Пачему не нашли чела с фамилией Порошенко?

Ото б была желтуха!!!😁
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01.02.2021 22:37 Відповісти
ні, це за вкрадене ім'я
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01.02.2021 22:54 Відповісти
По такому поводу, зеленский точно не будет переживать.
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01.02.2021 23:31 Відповісти
Это реальность **** такая …
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01.02.2021 23:16 Відповісти
Я думал, криворагуль уже передоз поймал
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01.02.2021 22:28 Відповісти
Претензия Байдену за НАТО, Никарагуа, личная гибель в Крыму...
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01.02.2021 22:48 Відповісти
реальный нарк.....
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01.02.2021 22:29 Відповісти
а помните, как козак отрубил Зеленскому огуречик?.. а ведь разрубили не только огуречик..
Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 8283
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01.02.2021 22:29 Відповісти
Жаль, что огурец не на голове был, козак стал бы национальным героем.
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01.02.2021 22:54 Відповісти
Эх. А я ведь этого с саблей знаю. Вроде нормальный, а так протупить.
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01.02.2021 23:01 Відповісти
Сказав же Арахамія, що у нас усе може бути- От і підтвердження. А заголовок майстерський, клікабельність буде неймовірною.
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01.02.2021 22:32 Відповісти
Це вдалий піаразм від Зебіла, на рівні гри на піаніно, але його рейтинг вже не "встане" хоч як би він не намагався його підняти.
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02.02.2021 09:04 Відповісти
Я не знаю,но мне этот артист нравится больше пети.
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01.02.2021 22:33 Відповісти
Копрофаги ещё те эстеты
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01.02.2021 22:49 Відповісти
Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку - Цензор.НЕТ 4306
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02.02.2021 10:55 Відповісти
Это потому что ты на бутылке сидишь Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 5445
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02.02.2021 00:12 Відповісти
Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 4176
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01.02.2021 22:43 Відповісти
так до 1 апреля еще ДВА МЕСЯЦА.мне одной кажется что это прикол.А может опять пиар
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01.02.2021 22:47 Відповісти
А что 1 апреля ?
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01.02.2021 22:50 Відповісти
твій день
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02.02.2021 10:13 Відповісти
Оооо, ещё один клоун считающий свой пост остроумным. Вы случайно не с команды «Студия Квартал-95» ?
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02.02.2021 11:26 Відповісти
так ти ж тупий, тобі пояснювати треба...
для довідки, не вважаю 95квартал гумором, зє не вважаю президентом Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку - Цензор.НЕТ 1368
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02.02.2021 16:11 Відповісти
сьогодні Янелоха жорстко троллять, то текст підсунули де уклоніст грудью захищав би Крим, то однофамільцю відомого телеперсонажа премію призначили😂
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01.02.2021 22:49 Відповісти
Надеюсь мне это всё только снится..............
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01.02.2021 22:52 Відповісти
Фух, ну хоть не того, Голобородька. Но ничего нельзя исключать в следующий раз. Мозгов там, как у бабочки.
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01.02.2021 22:59 Відповісти
не обижайте бабочек
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01.02.2021 23:55 Відповісти
Ну Цензор і видав заголовок. Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 8216
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01.02.2021 23:04 Відповісти
изначально понятно шо стёб )) хотя у его папы праффессора, тоже девичья фамилиё могла быть и голохвостый ))
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01.02.2021 23:05 Відповісти
33 бездельника пожизненно будут получать деньги! Это что они такого наартистничали, что такое отхватили? Их кто нибудь знает? Это Мадонна? Джонсон? Шварцнегер?
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01.02.2021 23:07 Відповісти
Клоунам от клоуна
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02.02.2021 00:26 Відповісти
А шо это он Зеленского не наградил, він же найвеличніший культурний діяч.
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02.02.2021 00:26 Відповісти
Осел поймал очередной приход? Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку - Цензор.НЕТ 764
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02.02.2021 01:35 Відповісти
это за пределами здравого смысла.
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02.02.2021 03:22 Відповісти
Фух, отлегло! А-то подумалось, совсем "глава" "зазвездился" или "звезданулся", не знаю, как правильно. Но в то, что ЭТОТ сам себя помилует, верю. Трамп не смог, этот сможет.
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02.02.2021 06:09 Відповісти
Та шо сам собі, чи що?)
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02.02.2021 10:12 Відповісти
 
 