Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтв".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, 33 діячі культури і мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 діячам культури і мистецтв призначено стипендії строком на два роки.

Один із стипендіатів - Василь Голобородько - 1945 р.н., письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

З повним списком стипендіатів можна ознайомитися тут.

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