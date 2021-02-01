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Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською

Станом на 1 лютого на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 407 скарг і звернень громадян стосовно обслуговування українською.

Про це у Facebook повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, більшість скарг і звернень стосуються відсутності української версії сайтів інтернет видань та сайтів інтернет-магазинів (244), про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 85 громадян.

"Щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою надійшла 41 скарга, щодо порушення мовного законодавства в галузі освіти надійшло – 8, щодо порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 7", - говориться в повідомленні.

Як повідомляє омбудсмен, найбільша кількість скарг продовжує надходити з Києва та Київської області - 210.

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Із Львівської області - 28, Одеської - 22, Харківської - 15, Вінницької - 7, Дніпропетровської - 6, Запорізької - 5, Полтавської - 5, Луганської - 4. З інших областей у секретаріаті отримали одне або два звернення.

"Якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно, насамперед, спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи", - повідомив Кремінь.

У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою, ви можете подати скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку [email protected] або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого. Також можна телефонувати на лінію для надання додаткової інформації за телефоном: 044 293 11 79.

Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською 01

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.
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Топ коментарі
+10
Я не розумію румунську, Українською пиши.
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01.02.2021 22:56
+7
ПНХ прокладка агентурна!
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01.02.2021 22:58
+6
«Всі сили пекла зібралися і робили все можливе, щоб цього не відбулося. Але всі їхні зусилля розбилися об твердість волі українського народу. Як громадянин України Андрій Парубій хочу попередити всіх тих, хто раптом захоче переглянути закон про мову. Як тільки ви задумаєте ревізію державної мови - ви уповні відчуєте всю могутню волю і гнів українського народу! Застерігаю вас! Сотні років вороги вбивали українську мову, але тепер ми більше не дозволимо зневажати та знищувати нашу українську мову - державну мову в Українській державі!»
Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 3941
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02.02.2021 00:55
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Чудова позиція!
"Если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено, нужно прежде всего попытаться решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке, обратиться к руководству учреждения или на горячую линию учреждения", - сообщил Креминь. Источник: https://censor.net/ru/n3245420
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01.02.2021 22:40 Відповісти
якби ще повертали відсотки зі штрафів,
то справа українізації рухалась значно швидше
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01.02.2021 22:46 Відповісти
З таким же завзяттям, у 32-33 році, здавали сусідів, хто і де заховав мішок зерна
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01.02.2021 23:22 Відповісти
історія повторюється, тільки у зворотному напрямку,
для відновлення балансу
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02.02.2021 09:47 Відповісти
Я не розумію румунську, Українською пиши.
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01.02.2021 22:56 Відповісти
ПНХ прокладка агентурна!
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01.02.2021 22:58 Відповісти
Уполномоченный по защите государственного языка с 16 января получил 407 жалоб относительно обслуживания на украинском - Цензор.НЕТ 3020
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01.02.2021 23:14 Відповісти
Разделяй и влавствуй. Дармоеды придумывают себе работу, надо как-то свои огромные зарплаты оправдывать.
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01.02.2021 23:15 Відповісти
Ой леле, чия би корова мичала.
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01.02.2021 23:43 Відповісти
В Києві не відчувала проблем з обслуговуванням нашою українською мовою. Де ви їх знаходите тих кацапових челюскінців?
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01.02.2021 23:24 Відповісти
...Мы без конца проклинаем т******а С*****а, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов? (с)
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01.02.2021 23:53 Відповісти
Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 5370 Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 8520
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02.02.2021 00:07 Відповісти
Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 1630
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02.02.2021 00:48 Відповісти
«Всі сили пекла зібралися і робили все можливе, щоб цього не відбулося. Але всі їхні зусилля розбилися об твердість волі українського народу. Як громадянин України Андрій Парубій хочу попередити всіх тих, хто раптом захоче переглянути закон про мову. Як тільки ви задумаєте ревізію державної мови - ви уповні відчуєте всю могутню волю і гнів українського народу! Застерігаю вас! Сотні років вороги вбивали українську мову, але тепер ми більше не дозволимо зневажати та знищувати нашу українську мову - державну мову в Українській державі!»
Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 3941
показати весь коментар
02.02.2021 00:55 Відповісти
 
 