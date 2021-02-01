Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською

Станом на 1 лютого на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 407 скарг і звернень громадян стосовно обслуговування українською.

Про це у Facebook повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, більшість скарг і звернень стосуються відсутності української версії сайтів інтернет видань та сайтів інтернет-магазинів (244), про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 85 громадян.

"Щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою надійшла 41 скарга, щодо порушення мовного законодавства в галузі освіти надійшло – 8, щодо порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 7", - говориться в повідомленні.

Як повідомляє омбудсмен, найбільша кількість скарг продовжує надходити з Києва та Київської області - 210.

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Із Львівської області - 28, Одеської - 22, Харківської - 15, Вінницької - 7, Дніпропетровської - 6, Запорізької - 5, Полтавської - 5, Луганської - 4. З інших областей у секретаріаті отримали одне або два звернення.

"Якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно, насамперед, спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи", - повідомив Кремінь.

У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою, ви можете подати скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку [email protected] або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого. Також можна телефонувати на лінію для надання додаткової інформації за телефоном: 044 293 11 79.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.