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Берегівчанина, який закликав до відокремлення Закарпаття від України, засудили на три роки з випробувальним терміном, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Берегівчанина, який закликав до відокремлення Закарпаття від України, засудили на три роки з випробувальним терміном, - прокуратура

Закарпатська обласна прокуратура довела вину 38-річного берегівчанина в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це розповіла речниця прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Чоловік розміщував у тематичних групах однієї із соцмереж заклики до відокремлення Закарпаття від України.

"Наявність у висловах чоловіка публічних закликів до скоєння злочину проти основ національної безпеки підтвердила і судово-лінгвістична семантико-текстуальна експертиза", — сказала речниця.

За її словами, вироком Берегівського районного суду берегівчанина засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік. Очікується набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували в Закарпатській області діяльність місцевого жителя, який закликав до відокремлення деяких територій нашої держави. За попередніми даними слідства, житель міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які розповсюджував агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області.
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Топ коментарі
+10
НиХЕРА себе а почему премию не выписали и не отправили в санаторий ? Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 429Да за такие **** дела надо ПОЖИЗНЕННЫЙ срок давать !!! Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2614
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01.02.2021 23:19
+8
Испытательный срок таким ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить в ОРДЛО. Доставить на КПП, порвать паспорт и пинком по жёппу в желанное будущее.
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01.02.2021 23:28
+7
Зрозуміли і ...пробачили. Це ж вам не невинного РІФмайстра в буцегарні тримати.
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01.02.2021 23:23
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НиХЕРА себе а почему премию не выписали и не отправили в санаторий ? Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 429Да за такие **** дела надо ПОЖИЗНЕННЫЙ срок давать !!! Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2614
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01.02.2021 23:19 Відповісти
Ну....... Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3609 Хотя,,,,, печерский суд ... ..
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01.02.2021 23:20 Відповісти
Зрозуміли і ...пробачили. Це ж вам не невинного РІФмайстра в буцегарні тримати.
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01.02.2021 23:23 Відповісти
Испытательный срок таким ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить в ОРДЛО. Доставить на КПП, порвать паспорт и пинком по жёппу в желанное будущее.
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01.02.2021 23:28 Відповісти
в кацапии такому призывателю впаяли бы 20-ку... условно, это утренняя разминка перед унитазом или насмешка над обществом?
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02.02.2021 00:07 Відповісти
Судейская мафия срослась с прокурорской. Чтоб был срок, нужно занести туда и туда... или не надо было голосовать за кучму 2 раза.
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02.02.2021 00:48 Відповісти
ну що, заробив холуй у кацапів? чмо
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02.02.2021 06:18 Відповісти
С испытательным? Ну-ну...
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02.02.2021 07:46 Відповісти
Ти диви, як страшно налякали ******* за сепаратизм. Чому б тепер йому не видати птівку на оздоровленняя в санаторій "Карпати"?
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02.02.2021 08:31 Відповісти
Ось тому Україна і слабка, що за такі страшні злочини проти держави не дають реальні строки на 10 і більше років. В СССР за таке розстріляли, в Росії впаяли б років 25 мінімум.
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02.02.2021 08:45 Відповісти
 
 