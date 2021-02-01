Берегівчанина, який закликав до відокремлення Закарпаття від України, засудили на три роки з випробувальним терміном, - прокуратура

Закарпатська обласна прокуратура довела вину 38-річного берегівчанина в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це розповіла речниця прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Чоловік розміщував у тематичних групах однієї із соцмереж заклики до відокремлення Закарпаття від України.

"Наявність у висловах чоловіка публічних закликів до скоєння злочину проти основ національної безпеки підтвердила і судово-лінгвістична семантико-текстуальна експертиза", — сказала речниця.

За її словами, вироком Берегівського районного суду берегівчанина засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік. Очікується набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували в Закарпатській області діяльність місцевого жителя, який закликав до відокремлення деяких територій нашої держави. За попередніми даними слідства, житель міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які розповсюджував агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області.